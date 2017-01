Top 10 liefdesmythen

Hoe graag zouden we niet willen dat het in de liefde allemaal rozengeur en maneschijn is. Dat je de ware direct herkent, dat liefde garant staat voor goede seks en dat kinderen de kers op de slagroom zijn. Jammer genoeg is dat in het dagelijks leven wel anders, ook al proberen we soms hardnekkig in de liefdesmythen te geloven. Maar laten we je eens uit de droom halen (sorry!). We ontkrachten 10 liefdesmythen.



Echte liefde herken je direct

Dat zou fantastisch zijn! Maar helaas is het niet zo. Heb je het over verliefdheid dan kunnen we daar nog inkomen, maar liefde groeit met de tijd. Het is een proces waar je zelf ook nog eens (hard) aan zult moeten werken.

Als je van elkaar houdt, heb je altijd wel zin in seks

Niet waar. Iedereen zal uit ervaring wel kunnen beamen dat dit niet zo is. De zin in seks hangt niet alleen van de liefde en de lichamelijke aantrekkingskracht tussen twee personen af, maar van heel veel meer factoren (denk alleen maar eens aan stress). Als je (tijdelijk) geen zin in seks hebt, wil dat echt niet zeggen dat je niet meer van je partner houdt. En als je van elkaar houdt, heb je heus niet altijd zin in seks.

Er is altijd maar één echte, ware liefde in je leven

Niet waar. Tja, als dat waar zou zijn, maar hoe zou je dan op de hele wereldbevolking die ene, enkele persoon die bij jou past kunnen vinden? De kans dat je je soulmate tegen het lijf loopt, wordt dan wel heel erg klein. Je kunt meerdere grote liefdes in je leven hebben. Het wordt een beetje vervelend als ze elkaar overlappen (iets waar veel mensen wel bekend mee zullen zijn).

Seks moet altijd spontaan zijn

Niet waar. Als seks altijd spontaan zou moeten zijn, zouden vooral vaste partners in een langere relatie niet veel seks meer hebben. Net zoals aan de relatie zelf, moet ook aan dit aspect gewerkt worden. Een sexy avondje mag best wel eens georganiseerd worden en kan heel goed werken om je relatie tussen de lakens weer nieuw leven in te blazen.

Als je vreemdgaat, houd je niet meer van je partner

Niet waar. Er kunnen veel redenen zijn om vreemd te gaan, maar het hoeft niet per se te betekenen dat je niet meer van je partner houdt. Wel kan het een belangrijk signaal zijn dat er iets in de relatie niet goed zit.

Kinderen zijn als cement voor de liefdesrelatie

Niet waar. Er wordt wel gedacht (of gezegd) dat kinderen de beide partners dichter bij elkaar brengen en als cement voor de liefde werken (en dat kan misschien soms zo zijn). Uit onderzoeken komt echter naar voren dat de komst van vooral het eerste kind de vader en de moeder nog wel eens van elkaar wil verwijderen. Liefdesparen met kinderen zouden minder snel uit elkaar gaan, maar dat betekent niet dat het de liefde is die deze paren bij elkaar houdt.

Mensen met een vaste relatie hebben minder en minder bevredigende seks dan singles

Niet waar. Anders dan wel gedacht wordt blijkt uit onderzoeken blijkt dat mensen met een vaste relatie meer en bevredigender seks hebben dan singles.

Liefde betekent alles voor elkaar over hebben

Niet waar. Liefde betekent compromissen doen. Maar liefde betekent niet jezelf wegcijferen. Er moet ruimte zijn voor de wensen en verlangens van beide partners en de kans voor zelfontwikkeling van beide individuen. Naast het ‘wij’ moet er altijd nog een ‘ik’ zijn.

Echte liefde overwint alles

Niet waar. Er zijn dingen die de liefde niet zal kunnen overwinnen. Geweld binnen de relatie bijvoorbeeld. Of het ontbreken van respect. Ten hoogste zou je kunnen zeggen dat dit soort relaties de naam ‘liefde’ niet mogen dragen.

Seks is het belangrijkst in een liefdesrelatie

Niet waar. Seks is een belangrijk onderdeel in de liefde. Seks kan een spiegel zijn van hoe het er met je relatie voorstaat. Als je relatie goed gaat, is de seks ook vaak goed. Gaat je relatie slecht, dan heeft dat zijn weerslag op de seks. Seks is een manier om met elkaar te communiceren, om dichter bij elkaar te komen, om intiem te zijn. Goede seks maakt onderdeel uit van een goede relatie, maar om te zeggen dat het het belangrijkst is in een liefdesrelatie gaat wel erg ver.

