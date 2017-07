Top hair stylist Marriët Gakes over de haartrends 2017 voor heren en over multistyle hair

Top hair stylist Marriët Gakes heeft de vinger aan de pols als het om haartrends gaat. BN’ers, fashion modellen en trendy people nemen dagelijks plaats in de kapperstoel van haar exclusieve hair salon aan de Herengracht. Wij vroegen de top hair stylist naar de haartrends voor de heren. Marriët signaleert in dit interview belangrijke ontwikkelingen. De man is qua hair cuts maar vooral ook qua hair styling de afgelopen seizoenen heel – hoe zullen we het noemen? – ‘volwassen’ geworden. We laten het Marriët zelf vertellen:

‘Als we naar mannen kijken, dan zie ik een trend die ik ‘multistyle’ zou willen noemen. Met ‘multistyle’ bedoel ik dat mannen bewuster bezig zijn met de vraag: ‘Hoe kan ik mijn haar stylen? Wat kan ik ermee?’ Mannen zijn tegenwoordig ijdeler dan ze ooit zijn geweest en dat vind ik een leuke ontwikkeling. Het doet geen afbreuk aan hun mannelijkheid. Ze zijn gewoon alleen bewuster en verzorgen zich beter.’

‘Vroeger kwamen mannen naar de kapper en zeiden: ‘Doe mij maar stekeltjes’. Nu hebben ze een zwaarder eisenpakket. Ik vind het superleuk om mannen op een bepaalde manier te knippen zodat hun haar multistyle-baar is. We hebben de afgelopen seizoenen veel barber cuts gezien, maar die echte echte barber cut met bijna kale zijkanten, dat is er wel een beetje af. De barber cut in afgezwakte vorm blijft nog wel en ik merk ook dat mannen het leuk vinden om daar meer mee te doen. En dat ze het leuk vinden om tips en tricks te krijgen om hun haar te stylen.’

‘Je ziet gewoon dat mannen bij wijze van spreken hun haar niet meer een maand achter elkaar naar achteren dragen totdat ze weer naar de kapper moeten maar dat ze het leuk vinden om meer met hun haar te doen. Ze willen weten hoe ze een scherpe zijscheiding in hun haar kunnen maken en ze zijn steeds meer geïnteresseerd in haarproducten waar mee ze de ene keer een beach-achtige look kunnen maken en de andere keer weer iets anders.’

‘Dat zie je vooral heel erg met de sea salt spray. Die werd voorheen vooral door vrouwen gebruikt omdat vrouwen die beter snapten, maar je merkt nu dat mannen producten ook interessanter gaan vinden. En dat ze niet te beroerd zijn om hun haar te föhnen als hun haar daar een betere look van krijgt.’

‘Een andere trend is dat we bij mannen steeds meer peroxideblond zien terugkomen. De Justin Bieber look zullen we maar zeggen, zo’n fake blond hoofd.’

‘Dat mannen meer experimenteren dan vroeger, zie je ook als het om krullen gaat. Voorheen deden mannen met krullen hun best om het haar zo glad mogelijk te krijgen. Haarproducten moesten krullen vooral temmen. Maar als je nu op straat kijkt, durven mannen veel meer gebruik te maken van die krullen en hun haar juist groot te dragen. Wat dat betreft gaan mannen ook steeds meer meedoen aan trends en vernieuwing. Ik vind het een leuke ontwikkeling.’

‘Bij multistyle-baar haar hoef je overigens niet per se aan wat langer haar te denken. Het kan ook kort zijn met wat kortere zijkanten en wat langer bovenop. Langer haar mag overigens ook nog steeds. Wel belangrijk is dat de man bun een go is. Dat knotje boven op je hoofd is passé.’

Met dank aan Marriët Gakes, kleurspecialist, celeb colorist, Global Master Color bij Keune Haircosmetics. Marriët Gakes heeft haar eigen exclusieve salon aan de Herengracht 227 in Amsterdam (www.marrietgakes.nl).

Hieronder wat voorbeelden van multistyle-baar haar en krullen met groot volume.