Fitness. In topconditie tijdens de vakantie

Is het je dit jaar niet gelukt om je lichaam op tijd in topvorm te krijgen voor je vakantie? Goed nieuws: de vakantieperiode is bij uitstek de periode om je lichaam in topconditie te krijgen. Benut de vakantieperiode om lichaam en geest weer in balans te brengen.

Bedenk wat je kunt doen in 3 à 4 weken: gezond – en wellicht wat minder vet – eten, eindeloze wandelingen maken, zwemmen in zee, je inschrijven bij een lokale sportschool op je vakantieadres… En aangezien vetrolletjes niet zo gemakkelijk te verhullen zijn in een zwembroek, zul je extra gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan! Zo pak je dat aan:

1) Check bij aankomst op je vakantieadres of er een sportschool vlak bij je hotel is (of misschien wel in je hotel). Ga kijken of deze je bevalt en schrijf je in. Een abonnement voor 1 à 2 weken is heel normaal in vrijwel elke toeristische plaats.

2) Maak elke ochtend, als het even kan voor het ontbijt, een flinke wandeling in een aardig tempo. Als je al getraind bent, pas je tempo dan aan en ga joggen. Doe ondertussen wat lichte aerobic-oefeningen. Maak hiervoor ongeveer 30 minuten tijd vrij.

3) Aan het eind van de dag, als de zon niet meer zo fel schijnt, duik je voor een half uur de sportschool in. Wissel af: benut 10 minuten voor de buikspieren en 20 minuten voor oefeningen met gewichten. Laat je desgewenst instrueren door een instructeur van de sportschool.

4) Overdrijf niet met eten. Kies voor verse producten, grote salades en vis. Vermijd het type voedsel dat vaak aan toeristen wordt voorgeschoteld. Houd je verre van fast food. En al helemaal van het bier! Neem op zijn hoogst een goed glas wijn en geniet daar met volle teugen van.

5) Voel je als een vis in het water en zwem zo veel als mogelijk is.

6) Vermijd te veel zonnebaden. Het zweet dat je op deze manier produceert, helpt je echt niet om af te vallen (zoals wel gedacht wordt) en te veel zon kan schadelijk zijn.

7) Drink veel water en voeg daar bij warm weer mineralen (verkrijgbaar in poedervorm die oplost in water) aan toe. Je kunt natuurlijk ook voor een sportdrank met mineralen kiezen maar let wel op dat deze niet teveel suiker bevat.

8) Tot slot: geniet en ontspan. Je bent met vakantie!