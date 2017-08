Toyota C-HR Black Edition maakt populaire crossover nog aantrekkelijker

Toyota C-HR Black Edition. Toyota introduceert een nieuwe gelimiteerde uitvoering van zijn populaire crossover Toyota C-HR, namelijk de Black Edition. De extra complete uitrusting omvat aantrekkelijke extra’s zoals matzwarte 18-inch lichtmetalen velgen, zwart-grijze lederen bekleding, JBL Premium audio en het multimediasysteem Toyota Touch met Go Plus navigatie. De Toyota C-HR Black Edition is leverbaar als zuinige Hybrid. De prijzen beginnen bij 34.495 euro. Het voordeel is 1.690 euro. Bovendien ontvangt de nieuwe eigenaar een verleidelijke JBL Playlist cadeau t.w.v. 179 euro die in het zwart is uitgevoerd.

Toyota C-HR Black Edition

Superieure sound

De nieuwe Toyota C-HR 1.8 Hybrid Black Edition is behalve aan de exclusieve 18-inch lichtmetalen velgen ‘Style’ en het nieuwe design van de lederen bekleding – mét Toyota C-HR logo – te herkennen aan de speciale Black Edition-badge op het dashboard. Het JBL Premium audiosysteem telt 9 speakers én een subwoofer die voor een superieure sound zorgen. Het Go Plus navigatiesysteem is inclusief 3 jaar gratis kaartupdates. Verder rust Toyota de onderscheidend gelijnde crossover uit met parkeersensoren vóór en achter (12 stuks) en de parkeerhulp Simple Intelligent Park Assist (SIPA).

Standaard veel actieve veiligheid

De Toyota C-HR Black Edition is net als elke andere uitvoering van de crossover standaard uitgerust met de actieve veiligheidssystemen van Toyota Safety Sense: Adaptive Cruise Control, Automatic High Beam, Lane Departure Alert met automatische stuurcorrectie en een Pre-collision System inclusief voetgangersherkenning. De Black Edition biedt nog meer veiligheid door hier Blind Spot Monitor (dodehoekdetectie) aan toe te voegen. Rear Cross Traffic Alert zorgt ervoor dat de auto ook bij achteruitrijden zelfstandig een noodstop kan maken.

Gratis JBL Playlist

De consumentenadviesprijs van minimaal 34.495 euro is inclusief kosten rijklaar maken (fiscale waarde: 33.670 euro). Degene die een Toyota C-HR 1.8 Hybrid Black Edition – gecombineerd vermogen: 90 kW (122 pk) – aanschaft of least, profiteert behalve van 1.690 euro voordeel van een gratis JBL Playlist ter waarde van 179 euro. Met de ingebouwde Chromecast-technologie tik je simpelweg op de Cast-knop in een van de mobiele muziekapps om direct te beginnen met het afspelen op de luidsprekers. Bedien de luidsprekers direct vanaf de telefoon – zoek, speel af, pauzeer, verhoog het volume – overal in huis. Luister naar favoriete muziek, ongeacht wanneer.

Niet alleen in het zwart

De Toyota C-HR Black Edition is behalve in het zwart (Night Sky Black metallic) ook leverbaar in andere carrosseriekleuren, waaronder Pure White en Pearl White parelmoer met zwart dak. De Black Edition is vanaf 1 september 2017 te bestellen. De levering start begin november.