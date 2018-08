Fitness: trainen tijdens de vakantie

Dat je de hele jaar goed getraind hebt en met een prachtlijf op vakantie gaat, betekent nog niet dat je het er nu bij mag laten zitten. Juist de vakantie is een ‘riskante’ periode. Niet altijd keren we huiswaarts met het strakke lijf waarmee we vertrokken zijn. Te weinig beweging, teveel bier, teveel culinaire verleidingen… en weg superlijf.

Hier zijn een aantal adviezen om je strakke lijf ook tijdens de vakantie strak te houden, of zelfs nog te verbeteren. Een paar praktische adviezen, een paar tips.

Als er in je hotel of vlakbij je hotel een fitnessruimte is, bedenk je dan geen twee keer. Schrijf je in. Dit betekent niet dat je de vakantie tussen de gewichten moet doorbrengen.

Twee à drie maal per week 30 à 45 minuten trainen is voldoende om in vorm te blijven.

Selecteer per spiergroep een oefening – een basisoefening die de spier goed aanpakt – en voer daarvan 4 lichte tot middelzware series uit (10 tot 12 herhalingen). Op deze manier blijft je je spiermassa houden of neemt die zelfs toe.

1. Buikspieren.

gelukkig kun je je buikspieren overal trainen. Er is geen smoesje dat houdt. een handdoek op de grond en klaar ben je. Als je op vakantie bent en er is in geen velden of wegen een fitnessruimte te vinden, houd dan in ieder geval je buikspieren bij (dat zijn de spieren die op het strand het meeste opvallen). De crunch is de meest complete oefening, en tevens het gemakkelijkst om uit te voeren. Handen in de nek, de rug op de grond, de benen licht gebogen, voetzolen op de grond. Concentreer je op het aanspannen van de buikspieren en voer de oefening langzaam en gecontroleerd uit. In de vakantie kun je je buikspieren iedere dag trainen: 4 à 5 series, 15 à 20 herhalingen.

2. Conditietraining en vetverbranding.

Ook hier kom je tijdens je vakantie niet onderuit. Iedereen vindt wel de tijd en de gelegenheid om over het strand te (snel)wandelen. Het is de meest effectieve manier om vet te verbranden (en om mooi bruin te worden – vergeet niet een anti-zonnebrandcrème aan te brengen). plan iedere dag een stevige wandeling van 30 à 45 minuten in – na het ontbijt bijvoorbeeld. Loop met een stevig tempo, zonder te overdrijven. Joggen hoeft niet.

3. Gewichten met water.

Als je echt niet zonder gewichten kunt maar op je vakantiebestemming is er geen fitnessruimte, dan kunnen plastic gewichten die met water gevuld kunnen worden een uitkomst zijn. Leeg zijn ze superlicht en gemakkelijk in je koffer te vervoeren. Eenmaal op de plaats van bestemming aangekomen, vul je ze met water of zand en kun je er je schouders en armen op een redelijke manier mee trainen.

4. Push-ups.

Onderschat deze klassieke oefening niet. Push-ups zijn een perfecte methode om je borstspieren, triceps en in zekere zin ook je schouders te trainen. doe 5/6 series waaruit je het maximale haalt. Stop pas als je echt niet meer kunt. Zorg ervoor dat je jezelf bij het opdrukken niet met de rest van je lichaam helpt, anders ontneem je de borstspieren hun werk. doe de push-ups om de dag, na de buikspieroefeningen.

Dit is alles. Het is niet de bedoeling dat trainen een obsessie wordt. je bent op vakantie om uit te rusten en bij te komen van je drukke leven. Maar als je hecht aan je goede vorm en je training niet wilt onderbreken, zijn er – zoals je ziet – gemakkelijke manieren om je lichaam ‘bij te houden’.

ADVERSUS