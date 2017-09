Trendy: chillen met ijskoffie in blokjes :-)

Het is puur chillen met ijskoffie in de vorm van IJSBLOKJES. Giet de koffie in een vorm voor ijsblokjes en plaats de vorm in de vriezer. Als de blokjes hard zijn, serveer ze je in een glas of – nog actueler – een glazen potje.

Serveer de ijskoffieblokjes met een vloeibare zoetstof en een kannetje melk. Alleen als je echt haast hebt, serveer je er heet water bij. Maar eigenlijk hoeft dat niet. ‘s Zomers willen we lekker relaxen en wachten tot de ijsblokjes in de warme buitenlucht smelten hoort bij dat luie gevoel dat je zeeën van tijd tot je beschikking en gewoon even helemaal niets hoeft…