Op naar een trendy (en langer) kapsel. Zo laat je je haar langer groeien

De haartrends voor zomer 2019 laten langere haarlengtes voor de heren zien. Dat komt omdat we terug zijn bij het echte ambacht: het handwerk. Eindelijk zijn we van de tondeuse (en de hipster look) af. De kapper gaat weer met de schaar te werk en stemt de haarcoupe weer op jouw haar en persoonlijkheid af. Dat levert interessante en veelzijdige haarsnitten op. En die kan de kapper het beste knippen als je met wat langer haar op de proppen komt.

Maar stel nu dat je je haar altijd heel netjes kort hebt gedragen, of met sterk contrasterende haarlengtes (zoals in de hipster look), hoe laat je je haar dan langer groeien? Hoe pak je het aan? We vroegen het Loris Binotto, hair stylist.

‘Als kapper lukt het me niet om tegen iemand te zeggen. Laat eerst je haar maar groeien, ik zie je over zes maanden. Daar maak ik hem doodongelukkig mee,’ meent Binotto. ‘Na een paar maanden niet knippen is het model er volledig uit en heb je grote kans dat je je haar weer kort als voorheen laat knippen, gewoon omdat je het niet meer kunt aanzien.’

‘Wil je echt toewerken naar een langere haarcoupe, maak dan samen met kapper een plan. Ga wat minder vaak naar de kapper maar houd je haar wel bij zodat je niet als een wild hoofd door het leven gaat. Ga alleen wat minder vaak zodat de kapper wel de juiste haarmassa heeft om naar een nieuw kapsel toe te werken.’

Vergeet in de tussentijd niet om je haar goed te verzorgen. Als je haar langer wordt, heeft het extra aandacht nodig. Was het regelmatig met een goede shampoo om vooral ook je hoofdhuid schoon en gezond te houden.

