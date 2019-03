Een trio met je partner? Zo pak je het aan. Tips en adviezen

Het bed delen met twee vrouwen tegelijkertijd is opwindend idee en een veelvoorkomende fantasie. En daar is niets mis mee. Veel mannen fantaseren over een trio. Maar het in de praktijk brengen ervan is een ander verhaal. Als je single (jong en wild) bent, kan het je op een avond zomaar overkomen, maar als je een partner hebt, komt er veel meer bij kijken.

We hebben een aantal tips en adviezen voor je om te proberen om je trio-fantasie werkelijkheid te laten worden. We schrijven bewust ‘proberen’ want je vriendin of vrouw heeft natuurlijk ook een stem in het kapittel. Het is een beslissing die je samen neemt.

Tips en adviezen

1. We zijn allemaal opgegroeid met het idee dat een trio ‘not done’ is. Vandaag de dag is het niet zo bijzonder meer, maar toch zit dit idee er als het ware nog wel ingebakken. Dit geldt ook voor haar. Breng je voorstel daarom subtiel.

2. Bedenk goed dat je met je voorstel alleen al heel wat in je relatie kunt losmaken. Zij zal zich van alles in haar hoofd kunnen halen. Dat je niet meer van haar houdt, dat je haar niet meer aantrekkelijk vindt, dat ze je niet bevredigt. Ze kan je zelfs ervan beschuldigen dat je voorstel om een dame in jullie bed uit te nodigen een manier is om vreemd te gaan, met jouw goedkeuring nog wel. Hoe zij op je voorstel reageert, zal afhangen van de standvastigheid van jullie relatie en het vertrouwen dat jullie in elkaar hebben.

3. Onderstreep dat je haar dit voorstel doet, juist omdat je van haar houdt. Je wilt je erotische fantasieën met haar delen, en zo mogelijk ook deze ervaring. Juist omdat je van haar houdt, wil je haar erbij hebben.

4. Voelt zij er in het geheel niets voor, laat het onderwerp dan rusten. Push haar niet maar respecteer haar beslissing.

5. Zie je een opening maar aarzelt zij dan zouden jullie samen wat ‘onderzoek’ kunnen doen. Zo zouden jullie een erotische film met twee vrouwen kunnen bekijken om te kijken wat haar reactie daarop is. Er zijn op dit gebied heel stijlvolle films te vinden die vooral ook vrouwen aanspreken. Jullie kunnen ook samen in bed over een trio fantaseren om te kijken wat haar reactie daarop is.

6. Besluiten jullie om het een kans te geven, maak dan duidelijke afspraken. Bespreek samen hoe je het gaat aanpakken. Met wie, waar, hoe, wat wel mag en wat niet (denk ook aan de veiligheid). Leg het accent niet op de verschillen van mening (die zullen er ongetwijfeld zijn) maar kijk naar de raakvlakken die jullie hebben. Neem verder niet vanzelfsprekend aan dat haar ‘ja’ de deur openzet naar een hele reeks triootjes. Of het echt is voor haar (jullie) is zal pas na de eerste keer blijken.

7. Vooral het kiezen van een partner is belangrijk. Een onbekende kan de voorkeur hebben, maar dan wel iemand waar zij zich ook bij op haar gemak voelt. Kies NIET voor haar beste vriendin waar je graag eens mee naar bed zou willen.

8. Wil je partner zich tijdens de voorbereidingen terugtrekken, respecteer dat dan. Dwing haar niet door te zeggen dat ze nu eenmaal haar woord gegeven heeft.

9. Vanzelfsprekend houd je je, als het eenmaal zover is, aan je afspraken en geef je je partner alle aandacht die zij nodig heeft. Wees empatisch naar haar toe. Besef dat dit niet zomaar seks is maar dat er een heleboel psychologie bij komt kijken. Zorg ervoor dat geen van beiden zich buitengesloten voelt.

10. Bedenk dat een trio consequenties voor je relatie kan hebben en het evenwicht kan verstoren. Het kan je relatie verdiepen maar kan ook problemen met zich brengen. Het is aan jou om een inschatting van de gevolgen ervan te maken.

ADVERSUS