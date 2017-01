Trouwring dragen (of niet)?

Laatst betrapte ik mezelf erop. Als je een leuke man ziet, valt je blik bijna als vanzelf op zijn hand. Draagt hij een trouwring of niet? Om je dit af te vragen hoef je echt geen single te zijn, of ‘op jacht’, of ‘bedoelingen’ hebben. Het is gewoonlijk menselijk. Puur vrouwelijk.



Checken mannen of vrouwen een ring dragen?

Zouden mannen ook zo – laten we zeggen – ‘praktisch’ reageren bij het zien van een mooie vrouw? Of is het waarschijnlijker dat ze eerst over andere uiterlijke kenmerken vallen. Kijken ze wat langer naar de ogen, de benen of misschien wel naar andere lichaamsdelen die met een B beginnen voordat ze bij dat glimmende goud rond de wijsvinger aankomen?

Misschien wel. Misschien zijn mannen minder berekend. Maar ze zullen er toch best naar kijken. En dan kom ik bij mijn tweede vraag: ‘En wat nu als zij wel getrouwd is maar haar ring niet (meer) draagt?’.

Getrouwde vrouwen zonder trouwring

Bij toeval ontdekte ik deze week dat twee van mijn beste vriendinnen hun trouwring niet meer dragen, terwijl ze toch beiden stevig getrouwd zijn. De ene vriendin vertelde dat een arts haar ring had moeten doorknippen toen ze haar vinger gebroken had. De vinger was zo gezwollen dat de ring niet meer te verwijderen was maar kon niet blijven zitten omdat ‘ie dan de genezing zou belemmeren. De vinger is perfect geheeld maar de ring is nooit in ere hersteld en daar leek ze me niet rauwig om.

Het verhaal van mijn andere vriendin luidt dat ze haar ring bewust heeft afgedaan. Tijdens de zoveelste ruzie met haar man heeft ze de ring van haar vinger getrokken en ergens in een juwelendoosje opgeborgen. De ring heeft het licht nooit meer gezien.

Deze vrouwen gaan zonder ring door het leven en mocht een mannenblik over hun hand glijden dan zou de conclusie wel eens anders kunnen zijn dan die in werkelijkheid is. Beide vrouwen ervaren het als een soort herwonnen vrijheid om hun trouwring af te doen. De een werd geholpen door een klein ongelukje, de ander greep haar kans tijdens een echtelijke ruzie. Opmerkelijk was dat de beide echtgenoten van mijn vriendinnen nog wel trouw met hun trouwring pronkten.

Is het gebrek aan respect?

Is het gebrek aan respect tegenover je echtgenoot als je je ring afdoet, vroeg ik mezelf af. Misschien wel. Of misschien ligt het eraan hoe je de ring afdoet. Met wat voor een overwegingen. Of is het dragen van een trouwring op zich een soort verplichting, een soort stempel ‘getrouwd’ die ons wordt opgedrongen en waar we ons in de loop van de tijd van ontdoen? Geeft het ons vrouwen een vrijer gevoel, is het spannender om als ‘huwbaar’ in plaats van ‘gehuwd’ door het leven te gaan? Eerlijk gezegd, denken wij dat het om een mix van al deze dingen gaat. Het kan een kleine wraakactie in een niet al te gelukkig huwelijk zijn en het kan een bevrijding zijn, ook al hoeft dat echt niet te zeggen dat je bij je man weg wilt.

Maar wat denken jullie? Dragen jullie je trouwring? Zou je hem afdoen? En waarom? We zijn weer benieuwd naar jullie reacties.

Reacties van Trendystylers

Nee, draag hem jammer genoeg niet meer. Is veel te klein geworden. Maar zou graag weer een trouwring dragen om mijn vinger. Liesbet H.

Een ring kan een speciale betekenis hebben voor iemand, en soms ook enkel maar een mooi sieraad zijn… Als vrijgezel (man) let ik er niet echt op welke ringen een vrouw aanheeft, of toch niet bij de kennismaking. Bij mij vallen dan sieraden rond de hals en aan de oren veel meer op. Tegenwoordig kan een trouwring er uit zien als elk sieraad. Maar vind het super wanneer deze duidelijk een set zijn door hun vormgeving. Voor mij persoonlijk heeft het wel degelijk een bepaalde betekenis. Als de trouwring ergens in een schuifje blijft liggen zou ik hier iets achter zoeken. Ik zie echter hetzelfde bij mijn ouders: mijn vader draagt nog steeds zijn trouwring, samen met de hersmolten trouwringen van zijn ouders. Mijn moeder draagt deze niet meer wegens haar werk in het medische. Jammer. Ramses

Ik draag mijn trouw ring en verlovings ring altijd, en verder nog 2 andere ringen om de middelvingers allemaal van goud, ik doe ze nooit af, iedereen mag zien dat ik er trots op ben;)

Hey, vraagje aan de vrouwen… ja ik let er wel op als man of een vrouw haar trouwring draagt of niet, maar helaas vind ik dat de betekenis ervan zijn waarde heeft verloren (soms toch). Wat ik ook merk, is dat sommige vrouwen hun ring aan een halsketting dragen. Dit is een symbool dat je een geliefde hebt verloren, is mij altijd verteld toch. Niet dat je gescheiden bent, maar echt kwijt bedoel ik…(weduwe dus) Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen trouwens (dacht ik toch altijd althans). Maar de laatste tijd heb ik al veel vrouwen gezien die hun (een) ring aan een halsketting dragen, maar zich niet bewust zijn van deze ‘symbolische betekenis’ervan. ‘k Vraag mij dus ook af of sommige vrouwen dit wel weten en/of dit effectief zo is…???? Graag een antwoord aub. Mvg, Steven

PS. ‘k Ben niemand kwijt hoor, maar ben wel gescheiden. ‘k Heb mijn trouwring altijd gedragen , maar na de scheiding heb ik hem gewoon verkocht… omdat ie blijkbaar toch niks betekende (voor haar)… :))

Trouw zit tussen je oren, niet in een wel of niet aanwezige of te dragen ring.

Met de juiste uitleg en gedrag van trouw zijn aan elkaar, is een ring niet nodig als teken van trouw. De echtgenoten weten het van elkaar toch wel.

Bovendien: vreemdgangers doen hun ring toch wel bewust af om te misleiden.

Tenslotte: gelukkig zijn de meeste vreemdgangers ook blindgangers ( komen in de problemen en verliezen alles, wat hun lief is of was).

Ik zou zelf mijn trouw ring aan een ketting dragen als ik vanwege mijn beroep in om mijn handen zou willen. Dat doe ik nu soms ook met ring.

Vraagje ik heb een ring van mijn studenten vereniging, die eigenlijk wel een teken van mijn tijd als single is. Is het raar om die bij de trouwerij af te doen om te tonen dat die dagen voorbij zijn. Of is dat raar?

Mijn trouwring is in geel goud en ik draag hem alleen als de andere juwelen die ik die dag draag ook in geel goud zijn.

Zijn de andere juwelen in wit goud dan draag ik wit gouden ringen.

Ik vind dat mooier en trouwens alle juwelen kreeg ik van mijn echtgenoot cadeau…

E.H.

Ik vind het niet belangrijk om een trouwring te dragen. dat is iets om andere mensen te laten zien dat je getrouwd bent. je liefde hangt niet van je trouwring af.Je draagt je partner in je hart en niet om je vinger.

Als ik met mijn vriend zou gaan trouwen, zou het best eens zo kunnen zijn, dat ik de ring wel draag en hij niet. Maar dat heeft te maken met het feit dat het voor zijn werk niet praktisch is om een ring te dragen (of andere sieraden).

Maar het maakt toch niet uit, of iemand getrouwd is of niet, ook mensen die geen ring om hebben, hoeven niet getrouwd te zijn maar kunnen bv wel samenwonen. What makes the difference?

ik heb mijn ring tydens het diepte punt in onze relatie ook af gedaan,gelukkig is onze breuk hersteld en zijn we weer gelukkig,maar mijn ring draag ik niet meer.Het is echt geen verzekering tot een lang en gelukkig leven.Zonder ring gaat het ook prima

ik vind het respectloos tegenover je echtgenoot, ik zou gekwetst zijn als mijn man de ring niet zou dragen.het is een symbool dat je bij elkaar hoort, en als je het niet meer draagt geen je een signaal af dat je ‘vrij’ bent voor anderen. ik vind dat je trots moet zjin dat je getrouwd ben, en dat niet hoeft te verbergen, tis niks om je voor te schamen.

Ik zou mijn trouwring nooit afdoen als dat niet noodzakelijk is. En anders aan mijn ketting mee dragen.

Ik vind het een symbool voor liefde voor elkaar. Als je niet bij elkaar ben heb je toch een stukje van elkaar bij je en daar is die ring het tastbare symbool voor.

Ik draag mijn trouwring, en eerlijk gezegd ben ik er nog trots op ook. Soms vergeet ik m om te doen als ik me weer haast naar mijn werk, dan heb ik het gevoel dat ik echt iets mis. En nog iets grappigs is dat mijn man altijd naar de naam in de ring kijkt als hij de zijne omdoet. Is dat iets mannelijks of wat…

Mijn ouders hebben niet eens trouwringen, en zijn wel absoluut getrouwt en verliefd op elkaar. Een trouwring zegt mij dus eigenlijk niet zo heel veel. Als ik ga trouwen weet ik nog niet of ik wel een trouwring wil. Het is niet erg handig voor mijn beroep en het beroep van mijn vriend waarbij we geen sieraden en dergelijke mogen dragen. Maar ik vind het wat anders als de een een trouwring omheeft, en de ander niet. Ik zou niet per se zeggen dat het respectloos is (tenzij je het gebruikt om daadwerkelijk als singel aangezien te worden om bijvoorbeeld vreemd te gaan) maar het is in ieder geval vreemd. Maar dat moeten deze mensen onderling uitzoeken. Ik ken uiteraard niet te exacte rede waarom ze geen trouwring willen dragen.

Nee,ik hou van grote zilveren ringen en mijn trouwring staat er niet bij.We hebben elkaar een zilveren buddah to buddah armband gegeven en die hebben veel meer waarde voor ons.Dus een soort huwelijksarmbanden

Ik kan me voorstellen dat je een trouwering afdoet omdat hij je bijvoorbeeld bij je werk in de weg zit, of als je er echt niet aan kunt wennen. Ik vind het persoonlijk niet kunnen als je een trouwring afdoet om er zo huwbaarder uit te zien. Je bent ten slotte gewoon getrouwd.

zou hem zelf niet af doen, want ik denk dat de ring staat voor een symbool van trouw en toewijding aan de ander en om hem dan af te doen lijkt net of je zegt dat je hem niet meer trouw bent. Maar dat is mijn mening ūüôā

Mijn man en ik dragen al jaren geen trouwring meer. Ze liggen heel lief samen in een doosje in zijn nachtkastje. Hij heeft hem vlak na ons trouwen (12 jaar geleden) afgedaan omdat hij maar niet kon wennen aan dat ding. Hij kon er maar niet afblijven, en hij was bang dat hij hem kwijt zou raken terwijl hij ermee zat te spelen. Ik heb hem jaren later pas afgedaan, toen ik besloot dat hij niet meer bij mijn, verder alleen uit zilver bestaande, sieraden paste. Er is nog nooit iemand geweest die er naar vroeg, of erger nog, die er schande van sprak. Volgende winter vieren we ons 12 1/2 jarig huwelijksfeest, en we zijn nog steeds stapelgek op elkaar!

Groetjes, Esther

Je trouwt niet voor niks vind ik. Ik zou hem zelf tenminste niet af doen. Het laat juist zien dat je geen interesse hebt in aandacht van iemand anders, maar dat je gelukkig bent met je partner.

Ik doe hem ’s nachts altijd af en in mijn vrije tijd…. zit dan gewoon niet lekker, verder geen bedoelingen. Ik heb hem wel gecombineerd met 2 andere ringen, dan voelt het niet als zo’n duidelijk: afblijven, want ik ben getrouwd-ring (niet dat ik iets van plan maar, t is maar een gevoel). Mijn man heeft zijn ring nooit gedragen, in zijn beroep kon dat niet en hij vindt ringen dragen een onprettig gevoel (praktisch alleeen).

Ik draag geen trouwring.51 jaar getrouwd

Sinds mijn 25 jarig huwelijk weg dat ding. Ik ben goudsmid en heb de ring verwerkt in een kunst hanger. erg leuk om te zien ,soms draag ik hem

Groet Joyce

Ik vind het inderdaad respectloos als je de ring uit doet.. ik denk dat vrouwen helemaal wild worden als de man hem af zou doen. Dus moeten ze het zelf ook niet doen.

Ach wat zegt zo”n ringetje nu ? Hij is bovendien in sommige beroepen ook nog hinderlijk.

als ik kon zou ik ander werk zoeken waarbij ik trouwring kon dragen en gelnagels laten doen.Dat gaat nu niet vanwege mijn beroep ūüôĀ verkoopster & schoonheidsspecialiste. In dit geval zou ik hem aan mijn halsketting of armband dragen.