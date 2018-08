Truien winter 2018 2019. Zo zien de nieuwe wintertruien eruit!

In de herenmode is een opmerkelijke trend gaande: de mode wordt steeds meer casual. We zien nog wel maatkostuums op de catwalk maar ook die worden steeds sportiever. Dezelfde trend geldt ook voor de truien. Sportieve of casual truien hebben deze winter de overhand. Vergeet strakke coltruitjes of effen kasjmier pull-overs met een klassieke snit. De truien voor herfst winter 2018 2019 zijn stoer, oversize, fantasierijk en kleurig. Bekijk de foto’s van de wintertruien hieronder maar eens.

Knitwear is de trend. Op de catwalks zagen we heel wat gebreide truien met grove kabels voorbij komen. De meeste truien voor herfst winter 2018 2019 hebben een ronde hals, soms met hoge col. Opvallend zijn ook de kleuren. We dragen niet alleen maar zwart, blauw, groen en grijs (die kleuren mogen ook!) maar ook camel, zeeblauw, rood, geel… whatever.

Sweaters doen deze winter – om in de casual sfeer te blijven – ook mee. Bij Versace zagen we een bonte variant met teddy versieringen en de overbekende Versace dessins.

Kortom, alles mag zo een beetje, maar wil je het over truien trends hebben, dan gaan we voor groot, stoer, fantasierijk, apart. Deze truien draag je bij voorkeur niet onder een jack of blazer. Het zijn items die voor zich spreken en die je ‘op zich’ draagt, zonder ze ergens onder te verbergen. Daar zijn ze overigens warm genoeg voor!

P.S. Kijk ook even naar de broeken: die lopen deze winter uiteen van relaxede klassieke snitten tot leren broeken en joggingbroeken!

ADVERSUS