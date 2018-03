Val je van hardlopen (cardiofitness) echt af?

Ben jij zo iemand die zich op de loopband of in het park compleet in het zweet werkt om overtollige kilo’s te lijf te gaan, dan is het misschien goed om – letterlijk en figuurlijk – eens stil te staan bij het verschil tussen vet verbranden en gewicht verliezen. Je kunt namelijk gewicht (ponden of kilo’s) verliezen terwijl je vetmassa gelijk blijft. In dit geval put je lichaam energie uit je spiermassa. Kortom, je bent je ‘spiermassa’ aan het verbranden en dat is iets wat je niet wilt.

Daarom is belangrijk om te weten wat je precies doet als je gaat hardlopen of op de loopband stapt. Intensieve aerobische (aërobe) activiteiten (loopband, fietsen, roeien, steppen) verbeteren je bloedcirculatie en de zuurstoftoevoer in je lichaam en hebben een gunstige invloed op je algehele conditie, maar teveel aerobische activiteiten kunnen, ook als je goed eet, je spiermassa aantasten terwijl je vetmassa in tact blijft. Het is namelijk veel gemakkelijker voor je lichaam om energie uit je spiermassa te putten dan om vet te verbranden.

Wil je afvallen in de zin van overtollig vet verbranden, dan is het dus belangrijk dat je gericht traint. De beste manier is een uitgebalanceerde combinatie van gewicht trainen en cardiotrainen. Door middel van gewicht trainen vergroot je je spiermassa en een grotere spiermassa verbrandt meer vet! Combineer het met een juiste hoeveelheid cardiofitness om je conditie op peil te houden en je stofwisseling nog een extra zetje te geven.

