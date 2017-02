BMW introduceert de vernieuwde BMW 4 Serie, voorzien van een scherper design en een herziene wielophanging. Wereldwijd heeft BMW van de 4 Serie tot eind 2016 al meer dan 400.000 exemplaren verkocht. In 2013 verscheen als eerste de BMW 4 Serie Coupé en het jaar erop verschenen ook de BMW 4 Serie Cabrio en Gran Coupé. De modellen worden geproduceerd in München (BMW 4 Serie Coupé), Regensburg (BMW 4 Serie Cabrio) en Dingolfing (BMW 4 Serie Gran Coupé). De productie start op 1 maart, dus in de tweede helft van dezelfde maand treft u de vernieuwde 4 Serie Coupé, Cabrio en Gran Coupé bij de BMW dealers.



Accent op sportief karakter.

Nieuw vormgegeven (optionele) led-koplampen komen in de plaats van de xenonkoplampen. BMW voorziet alle versies standaard van LED-mistlampen aan de voorzijde en LED-achterlichten aan de achterzijde. Verder krijgt de 4 Serie vernieuwde luchtinlaten, een nieuw ontworpen onderzijde van de achterbumper en diverse andere designaccenten. Er komen twee nieuwe carrosseriekleuren beschikbaar, exclusief voor de drie modellen van de BMW 4 Serie: Snapper Rocks Blue en Sunset Orange. De uitvoeringen Model Sport Line, Model Luxury Line en Model M Sport bieden elk wielen met een specifiek nieuw design. Ook zijn er talloze uitrustingsopties, waarmee de vernieuwde BMW 4 Serie in hoge mate is te personaliseren.

Nieuwe, verchroomde afwerkingsdetails en de in hoogglanzend zwart uitgevoerde middenconsole geven het interieur een exclusieve, hoogwaardige sfeer. Ook opvallend is het dubbele stiksel op het dashboard. En kopers kunnen kiezen uit drie nieuwe kleuren voor de interieurbekleding en drie nieuwe afwerkingslijsten.

Herziene wielophanging.

De vernieuwde BMW 4 Serie Coupé en Gran Coupé zijn voorzien van stuggere afstemming van de wielophanging, die voor een nog sportievere wegligging zorgt zonder dat dat ten koste gaat van het rijcomfort. Dat geldt overigens ook voor de M Sport wielophanging met en zonder adaptieve dempers. Elk model in de BMW 4 Serie heeft nu een nog grotere rechtuitstabiliteit en een nog communicatievere besturing. High performance-banden zijn een fabrieksoptie voor alle versies vanaf de BMW 430d en BMW 430i.

31 varianten: modellen, uitvoeringen en aandrijflijnen.

Alle benzinemotoren en de viercilinder diesels behoren tot de nieuwste BMW EfficientDynamics motorenfamilie en zijn voorzien van TwinPower Turbo techniek. Er is keuze uit vier benzine- (BMW 418i, 420i, BMW 430i en BMW 440i) en drie dieselmotoren (BMW 420d, BMW 430d en BMW 435d xDrive). Het vermogen van de benzinemotoren varieert van 100 kW (136 pk) in de BMW 418i tot 240 kW (326 pk) in de BMW 440i (brandstofverbruik gecombineerd: 5,3-7,9 l/100 km; CO2-emissie 127-185 g/km). Voor de diesels loopt het vermogen uiteen van 140 kW (190 pk) in de BMW 420d tot 230 kW (313 pk) in de BMW 435d xDrive (verbruik: 4,0-5,9 l/100 km; emissie 106-155 g/km).

Er is nóg een motorvariant voor de BMW 4 Serie Coupé en Gran Coupé: de BMW 418d met een vermogen van 110 kW (150 pk) met een gecombineerd verbruik van 4,1-4,5 l/100 km en een CO2-emissie van 107-118 g/km. Twaalf varianten zijn leverbaar met het optionele BMW xDrive. De BMW 435d xDrive heeft deze intelligente vierwielaandrijving standaard – in zowel Coupé-, Cabrio als Gran Coupé-vorm.

Nieuwe display voor navigatie en instrumenten.

Het optionele navigatiesysteem Professional omvat nu een interface met tegelstructuur (zoals te vinden is op de nieuwste BMW 5 Serie) die de bediening vergemakkelijkt. De rangschikking van de zes grote tegels is naar eigen inzicht te wijzigen. De informatie van het achterliggende menu wordt continu geüpdatet, waardoor de bediening nog intuïtiever is. De BMW 4 Serie kan optioneel ook worden voorzien van een nieuw, digitaal multifunctioneel instrumentenpaneel met diverse weergaveopties van de tellers, afhankelijk van de geselecteerde rijmodus.

Scherper design.

De vernieuwde BMW M4 Coupé en BMW M4 Cabrio zijn nu standaard voorzien van de adaptieve full-LED-koplampen en nieuw vormgegeven full-LED-achterlichten. Verder heeft BMW een aantal stijlelementen aan het interieur toegevoegd. De twee M4-varianten zijn uitgerust met de geüpdatete versie van het navigatiesystem Professional en andere ConnectedDrive-voorzieningen.