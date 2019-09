Verona. Ons nieuwe ADVERSUS cover model komt uit Minsk

De shooting met Verona was op een warme zomermiddag in Milaan. Op straat was het stil. De stad was nagenoeg leeg; zijn bewoners waren – zoals dat in Italië in de zomer usance is – aan zee vakantie aan het vieren. Verona zelf zou over een paar dagen vertrekken, terug naar huis, naar Minsk in Wit-Rusland. Ook haar modellenbureau – Verona wordt vertegenwoordigd door The Wolves Model Management – ging de deuren sluiten. Voor de beeldschone Verona (want beeldschoon is ze!) was er in Milaan niets meer te doen. Behalve onze shoot dan :-)

Ik heb het al gezegd, Verona, ons nieuwe ADVERSUS cover model, beeldschoon is. Ze is zo mooi dat het woord ‘beeldschoon’ de lading niet dekt. En dus volsta ik er maar mee jullie naar de twee (!) video’s en foto’s van haar te verwijzen. Het gaat me toch niet lukken om haar schoonheid in woorden te vatten. Je zult het met je eigen ogen wel zien. Alessio

Verona wordt vertegenwoordigd door THE WOLVES MODEL MANAGEMENT op het web en op Instagram

Kun je iets meer over jezelf vertellen? Ik heet Verona, ben 19 en kom uit Minsk, Wit-Rusland.

Hoe lang werk je als model? Ik doe nu vier jaar modellenwerk.

Hoe ben je als model begonnen? Ik werd opgemerkt door een modellenbureau in Minsk, ze vroegen mijn telefoonnummer en ik heb een contract met ze getekend. Toentertijd ging ik nog naar school en woonde ik nog bij mijn ouders. Ze zagen mij en wilden me gelijk voor hun bureau hebben.

Wat vind je minder leuk aan het modellenwerk? Castings, vooral als het warm is. En ook shooten voor een catalogus. Je bent dan de hele dag bezig en aan het eind ben je doodop, maar het maakt deel uit van het werk. Het is prima hoor.

Werk je full-time als model of doe je daarnaast nog iets anders? Ik studeer fashion design. Het is een vijfjarige opleiding. Ik heb de eerste drie jaar erop zitten… nog twee te gaan! Mijn droom is natuurlijk om op een dag modeontwerpster te worden.

Wat is je lievelingsmerk? Ik ben gek op Chanel, de stijl is zo klassiek, maar tegelijkertijd modern. Ik vind de kleuren mooi, de stijl…

Wat is jouw persoonlijke stijl als je ontwerpt? Ik heb een klassieke stijl, geen gekke dingen of zo. Ik houd van klassiek. Ik houd van een stijl als die van Chanel, van Prada.

