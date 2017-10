Versiertips: de eerste keer...

De eerste keer… dat jij voor (met) haar de keuken induikt… Het is je gelukt! Je hebt het meisje van je dromen ontmoet. En dat niet alleen… De interesse blijkt wederzijds te zijn (te mooi om waar te zijn!) En zij heeft je uitnodiging voor een dineetje bij kaarslicht geaccepteerd. Bij jouw thuis!!! (De ideale situatie om… humhum… – laten zeggen – het ijs te breken)

Allereerst gefeliciteerd met je steengoede idee. Niets is verleidelijker dan een man die voor een vrouw de keuken induikt. Ongetwijfeld zul je met deze zet haar hart stelen of in ieder geval heel wat punten verdienen.

Zo had jij ook vast en zeker geredeneerd. Totdat de grote dag nadert en het tijd is om je te gaan voorbereiden voor de grote avond…. Dan is het opeens paniek! De schrik slaat je om het hart. Wat heb je gedaan? Wat een idee om voor haar te gaan koken! Je bent bang om een slecht figuur te slaan, om de kans van je leven te verpesten 🙁

Ok, misschien overdrijven we, maar toch zullen we er niet ver naast zitten. Want een dineetje organiseren voor het meisje waar je lang op hebt gewacht, is niet niks.

De onzekerheid van de moderne man is een veel besproken onderwerp. Wij willen daar nu niet dieper op ingaan, maar feit is dat ook mannen onzeker kunnen zijn. Vroeg of laat overkomt het je…

Maar laten we de dingen niet te dramatisch maken. Met een beetje gezond verstand en de ‘wijze’ raadgevingen van ADVERSUS – je grote broer – moet de ‘eerste keer’ wel een succes worden. Dus wees een kerel en doe die deur open als ze aanbelt! Per slot van rekening heb jij haar uitgenodigd. Wees blij dat ze geaccepteerd heeft! En maak er wat van. Hier zijn onze halfkomische, halfserieuze raadgevingen.

1. Belangrijk: witte sokken zijn uit den boze! Je hebt er geen idee van hoeveel meisjes je juist tijdens het eerste afspraakje op je kleding beoordelen. En witte sokken zijn een klassieke afknapper. Off limits dus!

2. Wees jezelf. Je hoeft echt niet de hele avond te grappen, te praten, stoer of interessant of juist heel lief te doen… Bewaar je kalmte en blijf jezelf. Wat heeft het voor zin om je anders voor te doen dan je bent, alleen maar om indruk op haar te maken. Als je haar type niet bent en ze daar tijdens het eerste afspraakje niet achterkomt, dan zal ze dat tijdens het tweede of derde afspraakje wel ontdekken. Dus, blijf jezelf!

3. Wees zelfverzekerd. Jij bent de man. Bedenk dat zij bovendien zeker net zo nerveus (en misschien nog wel nerveuzer) is dan jij. Alleen lukt het haar misschien beter om het te verbergen. Daar zijn meisjes goed in… (Totdat ze je vriendinnetje zijn – dan verandert ze opeens in een onzeker mensje en zoekt ze constant bevestiging. Maar goed, dat is een ander verhaal. Zo ver zijn we op dit moment nog niet). Bedenk bovendien dat, als ze jouw uitnodiging heeft geaccepteerd, ze toch echt wel iets in je zien ziet.

4. Stop de verpakkingen van de kant-en-klaarmaaltijden diep onderin de vuilniszak… als je met je heerlijke dineetje de eer wilt opstrijken. Een goede vriend serveerde een meisje dat hij in de discotheek had leren kennen een verrukkelijke pastaschotel. Zij was diep onder de indruk en vroeg hem wat hij er allemaal door had gedaan. Trots somde hij de ingrediënten op (die had hij gelukkig kort van tevoren nog even op de verpakking gelezen). Hij had er wel uren voor in de keuken gestaan, voegde hij eraan toe. Tot nu toe alles goed en wel. Zij keek hem vertederd aan, totdat… ze iets in de vuilnisbak weggooide en daar de verpakking zag… Avondje naar de knoppen (en vertrouwen weg!). Doe je voordeel met deze traumatische ervaring.

5. Probeer niet om haar uit alle macht te laten drinken. Zet de fles wijn op de tafel. Schenk haar af en toe bij, maar houd een rustig ritme aan. Wees een gentleman. Haar laten drinken is niet de juiste methode om het gewenste eindresultaat te verkrijgen (laten we eerlijk zijn, geen vent nodigt zo maar een meisje uit…).

6. Praat niet alleen over jezelf, over je vrienden of over je werk… Maar luister naar wat zij te vertellen heeft. Stel haar vragen en laat zien dat je in haar verhalen geïnteresseerd bent. Een goed gebalanceerde conversatie, waarbij beide partijen aan bod komen, is de beste manier om elkaar te leren kennen, elkaar te begrijpen en om het ijs te breken.

7. Vermijd ‘slijmmuziek’ of te zoetsappige achtergrondmuziek. Het is geen film. Het zou heel naïef te denken dat zij je direct in je armen zal vallen omdat je een romantisch muziekje hebt opgezet. Bovendien kun je jezelf met te extreme keuzes zelfs belachelijk maken. O ja, … En het volume is ook belangrijk. Zet de muziek niet te hard. Het moet achtergrondmuziek blijven. Als je moet schreeuwen om elkaar te verstaan, is dat geen goed teken (zachter die muziek!).

8. Wees en gentleman. Een deur voor haar openhouden, haar glas bijvullen, haar jas aanpakken of haar in haar jas helpen… is echt geen teken van zwakte. Sterker nog, het is een gebaar van man van de wereld. Een man die niet bang is om elegant te zijn. Die niet coute que coute stoer wil doen. Zij zal deze kleine gestes zeker waarderen.

9. Stuur je huisgenoten de deur uit. Misschien een beetje overbodige opmerking, maar toch, je weet maar nooit. Het spreekt natuurlijk vanzelf dat je haar niet ontvangt in een huis vol mensen. Jij en zij… daar gaat het om.

That’s all. Of tenminste, bijna alles. De rest, en dat is dan zo ongeveer het grootste gedeelte van de avond, moet je zelf doen. Wij trekken ons terug en wensen je een prettige (en succesvolle) avond toe…

ADVERSUS