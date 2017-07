Versiertips: de meest succesvolle openingszinnen

(en de zinnen die je absoluut moet vermijden) Stel, je ziet een leuk en aantrekkelijk meisje dat je graag wilt leren kennen. Hoe kom je met haar in contact zonder dat je voor een opdringerig manspersoon doorgaat? Of erger nog: zonder dat je een blauwtje loopt? Geen gemakkelijk probleem waar bovendien het succes van je avond vanaf hangt. Tijd dus om hier eens nader op in te gaan.

Het juiste woord, de juiste zin, uitgesproken op het juiste moment…. Handig inspelen op een situatie (bijvoorbeeld: zij stoot haar glas om of zij struikelt vlak bij jou in de buurt) om in gesprek te komen met het meisje van je dromen (van dat moment althans). Sommige mannen zijn er meesters in. Zij grijpen hun kans zodra die zich voordoet en hebben altijd wel hun woordje klaar. Maar laten we eerlijk zijn… Het zijn er maar weinig die deze kunst verstaan.

Maar waarom zouden wij de kunst niet afkijken? Wij hebben ons oor bij bekwame Casanova’s te luisteren gelegd, wij hebben vrienden en kennissen gevraagd hoe zij een meisje benaderen, wij hebben vriendinnen gevraagd hoe zij graag benaderd worden…

Op basis van deze informatie hebben wij een lijstje voor je opgesteld van de 5 meest succesvolle openingszinnen én van de 5 openingszinnen die je maar beter kunt vermijden (wil je niet gelijk met een kluitje in het riet gestuurd worden, of erger nog: druipend van het bier het lokaal verlaten).

Zie hier ons lijstje. Zoals altijd moet je onze lijstjes natuurlijk wel weer met een grote korrel zout nemen. Uiteindelijk moet je zelf beslissen wat de beste ‘benaderingsmethode’ voor jou is, welke aanpak het beste bij jou past. Maar goed, misschien heb je er toch wat aan…

Laten we beginnen met de openingszinnen die je maar beter kunt vermijden, tenzij je George Clooney heet, maar dat is weer een heel ander verhaal…

Gefeliciteerd! Je bent het mooiste meisje van de avond. En ik ben de eerste prijs.

Wat is je vriendin mooi!

Ik ben modefotograaf. Wil je voor me poseren?

Ik heb je de hele avond met mijn ogen uitgekleed. Denk je dat het moment is aangebroken om eens te kijken of het beeld dat ik me heb gevormd overeenkomt met de werkelijkheid?

Ga je mee naar mijn huis om te vrijen en een pizza te eten? Nee? Houd je niet van pizza?

Wil je meer kans van slagen hebben (bedenk wel dat het – helaas – de vrouwen zijn die kiezen, wij arme mannen moeten maar afwachten en hopen dat ze iets in ons zien), dan zijn hier de vijf openingszinnen die in de regel het meeste succes zouden moeten hebben….

Ik vrees dat ze je zo direct zullen vragen om dit lokaal te verlaten… Naast jou slaan alle andere meisjes een slecht figuur.

Ik wil niet al te direct overkomen, maar je bent heel mooi en ik heb je de hele avond al bewonderd. Mag ik je misschien een drankje aanbieden…

Je moet het wel zat zijn, al die mannen die je de hele avond proberen te versieren. Dat is de prijs die je betaalt als je mooi bent.

Ik heb een landkaart nodig. Ik verlies me elke keer in je ogen!

Zullen we kennis maken of zullen we doorgaan met flirten op een afstandje?

Dat is alles. Er zijn natuurlijk duizenden openingszinnen die het ijs kunnen breken en eigenlijk kun je van tevoren nooit weten met welke zin je het meeste succes zult hebben. Dat hangt af van de persoon die de zin uitspreekt, de manier waarop, de situatie… en natuurlijk vooral van het meisje.

