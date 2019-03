8 Dingen waar je haar vet van wordt. Dit kun je tegen vet haar doen

Het is knap lastig als je haar snel vet wordt. Je moet het regelmatig wassen en dan nog kun je lang niet altijd voorkomen dat het er groezelig uitziet. De oorzaak van vet haar is een overproductie van talg. Talg is noodzakelijk om de hoofdhuid gezond te houden maar als er teveel talg wordt geproduceerd, of de talg te vloeibaar is, verspreidt zich een teveel hiervan over de gehele haarlengte. Je haar wordt plakkerig en trekt daardoor stof en vuil aan. En ja hoor, je bent weer aan een wasbeurt toe!

Vet haar is vooral een erfelijke kwestie, maar als je de dynamiek van vet haar kent, en weet wat je haar zo mogelijk nog vetter maakt, dan weet je ook meteen hoe je het beste met vet haar kunt omgaan. Laten we eens kijken waar je haar vet van wordt.

1. Hoofdhuid te intensief masseren

Hoe meer je de talgklieren stimuleert, hoe meer talg ze gaan produceren. Masseer je hoofdhuid tijdens het wassen vooral niet te intensief. Ook kan het helpen om je haar wat minder vaak te wassen, maar vergeet niet dat het juist bij vet haar heel belangrijk is om je hoofdhuid schoon te houden. Zoek naar een juiste balans. Het kan zijn dat je haar bij wat minder wassen de kans ziet om zelf enigszins in balans te komen. Let wel: van je haar frequent wassen, wordt het niet vetter zolang je de hoofdhuid maar mild behandelt.

Tip: was je haar ’s morgens (je talgklieren zijn ’s nachts het meest actief)

2. Warmte!

Alles wat met warmte te maken heeft, stimuleert de talgproductie. Was je haar daarom niet met heet water en houd de föhn, als je die al gebruikt (steeds meer mannen doen dit), op een veilige afstand van je haar. Ook een warme omgeving is niet bevorderlijk voor vet haar.

3. Je haar vaak aanraken

Je haar aanraken maakt je haar vet. De natuurlijke oliën van je vingers breng je over op je haar. Leer deze gewoonte af!

4. Stress

Ook stress heeft invloed op de conditie van je haar (stress beïnvloedt vele processen in je lijf).

5. Je haar vaak borstelen

Door je haar vaak te borstelen of te kammen verspreid je de talg over de gehele haarlengte.

Tip: gebruik altijd een schone borstel!

6. Verkeerde/teveel haarproducten

Verkeerde shampoos en teveel aan haarproducten kunnen zich op den duur ophopen in je haar waardoor het nog sneller een vies en sliertig aanzien krijgt. Kies je haarproducten zorgvuldig uit. Ga voor een delicate shampoo voor vet haar of probeer een no poo of low poo (deze producten bevatten maar weinig sulfaten en zijn minder agressief). Je zou ook kunnen proberen om je conditioner te skippen. Kies verder je stylingsproducten met zorg. Vermijd olieachtige producten.

Tip: houd stylingsproducten en conditioners uit de buurt van je hoofdhuid!

Tip 2: probeer een droogshampoo (in sprayvorm, niet in poedervorm) voor het stylen van je haar.

7. Teveel geraffineerde suikers en vetten

Hoe je eet, zie je in je lichaam terug. Teveel suikers en vetten kunnen de situatie verergeren. Eet daarom gezond: verse producten, eieren, vis. Zorg ervoor dat je voldoende vitaminen en mineralen binnenkrijgt.

8. Roken (nooit goed natuurlijk)

Vet haar trekt vuil aan. Roken maar bijvoorbeeld ook luchtvervuiling maken je haar eerder vet.

Blijft je haar ongewoon vet, raadpleeg dan een dermatoloog. De dermatoloog kan medicijnen voorschrijven die de talgproductie kunnen normaliseren.

ADVERSUS