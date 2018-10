Vooruitstrevende aerodynamica voor nieuwe crossover Lexus UX

Lexus wil de benchmark zijn wat betreft het rijgedrag van crossover. Daarom ontwikkelde het diverse aerodynamische primeurs voor zijn nieuwste crossover, de Lexus UX. De nieuwe Lexus UX staat vanaf medio maart 2019 bij de Lexus dealer, maar nu al prijzen autojournalisten de crossover om zijn scherpe rijgedrag. Maar hoe creëerde Lexus een crossover die zo dynamisch rijdt? Hoofdingenieur Chika Kako geeft het antwoord: “We wilden dat de Lexus UX de positieve eigenschappen van een normale crossover kreeg, zoals een hogere zitpositie, een beter zicht rondom, máár met de dynamische, scherpe rijeigenschappen van een hatchback”, vertelt Kako.

Kako’s eerste opdracht was om een extra stijf platform te ontwikkelen, geheel in lijn met de visie van Lexus topman Akio Toyoda dat elke Lexus rijplezier moet bieden. Samen met aluminium en composiet carrosseriedelen en een laag zwaartepunt vormt dat het fundament voor verfijning en een dynamisch rijgedrag. Maar dat was slechts het begin…

Geavanceerde Lexus aerodynamica

In de zoektocht naar een doorbraak in rijdynamiek, vertrouwde Kako op de ervaring van doorgewinterde Lexus technici die verantwoordelijk zijn voor de aerodynamica van de legendarische Lexus LFA en Lexus F modellen. Deze samenwerking resulteerde in de volgende drie innovaties:

1: Aero Stabilising Blade Lights

De achterlichten van de Lexus UX zijn pure eyecatchers met een gestroomlijnd design. Speciale vinnen dragen bij aan een betere stabiliteit in bochten door de wisseling van luchtdruk met 16 procent te verminderen. Het doorlopende LED-achterlicht met 120 LEDs is slechts 3 millimeter dik op het dunst punt. Het geeft de Lexus UX zijn kenmerkende uitstraling.

2: Aerodynamisch vormgegeven wielkasten

Wielkasten bieden normaliter bescherming tegen opspattend grind. Lexus besloot om ze een tweede functie te geven: “We ontwierpen een extra vin op de bovenkant van de wielkast. Die vermindert bodyroll bij het nemen van bochten. Op die manier draagt hij bij aan de goede stabiliteit en het scherpe stuurgedrag van de UX”, aldus Kako.

3: 17-inch aerodynamisch geventileerde wielen

De 17-inch aerodynamische wielen in metallic zilver met vinnen zijn een unieke innovatie voor Lexus. De vorm van de vin is geïnspireerd door de ‘Gurney Flap’ die voortkomt uit de Formule 1. De ‘Gurney Flap’ reguleert de luchtstroom en verbetert de downforce. Dit innovatieve wieldesign zorgt voor een zelfverzekerd rijgedrag en vermindert de turbulentie langs de zijkant van de UX.

Getest in een van ’s werelds grootste windtunnels

“Bij Lexus beschikken we over een van de grootste en meest geavanceerde windtunnels ter wereld. Die is 22 meter hoog en 260 meter lang”, vertelt Kako.

“Het hoofddoel van de windtunnel is het generen van een constante luchtstroom over de auto. Stel dat de nieuwe Lexus UX 100 kilometer per uur rijdt, dan vertegenwoordigt de luchtstroom 70 procent van de krachten die effect hebben op de overall prestaties van de auto.”

Naast bovenstaande innovaties om de CW-waarde te verlagen, creëerden Lexus technici ook een volledig gladde bodemplaat en aerodynamische buitenspiegels.

Gefinetuned door ‘Takumi’ ambachtslieden

Als de tests in de windtunnel en op het circuit zijn afgerond, krijgen Lexus’ ambachtslieden ‘Takumi’ de Lexus UX in handen. Zij finetunen de UX zoals een virtuoos een instrument stemt. Zij rusten niet voordat de perfecte balans tussen weg en voertuig vonden is.

“Nu de orderboeken open zijn en de Lexus UX vanaf medio maart 2019 bij de dealer arriveert, denk ik vaak aan de nieuwe eigenaren. Ik hoop van harte dat zij genieten van hun nieuwe crossover. Dat is voldoende beloning voor mijn werk”, besluit Kako met een glimlach.