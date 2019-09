Vreemdgaan is slecht voor je hart. Een titel die een heel programma inhoudt. De ‘schade’ aan je hart kan zowel geestelijk en lichamelijk zijn. Alle factoren tezamen kunnen zelfs tot een fatale hartaanval leiden. Niet zelden hoort men verhalen over vreemdgangers die de dood in de armen van hun minnares vinden. Maar laten we dit doemscenario even achter ons laten en eens bekijken waarom vreemdgaan slecht is voor je hart.

Vreemdgaan geeft het genot van het plukken van verboden vruchten. Maar aan de andere kant van de medaille is er de stress om de relatie verborgen te houden, het dubbelleven en – least but not least – de schuldgevoelens naar de eigen partner toe. Stress en schuldgevoelens die niet bepaald niet bevorderlijk zijn voor de gezondheid.

Vreemdgaan kan ook lichamelijk slecht zijn voor je hart zijn.

Uit een studie van de Universiteit van Florence, Italië, blijkt dat vooral mannen die er een aanzienlijk jongere minnares op na houden hun gezondheid op het spel kunnen zetten. Dit komt met name doordat deze mannen in het kielzog van hun jongere minnares een levensstijl en performances najagen die vaak (ver) boven hun eigen standaard liggen.

Verder is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat de kans op een dodelijke hartaanval tijdens de vrijpartij met een minnares groter is dan tijdens een vrijpartij met de eigen partner. Dit is gemakkelijk te begrijpen: bij een andere vrouw dan de eigen partner heeft de overspelige man te kampen met meer faalangst, de situatie is minder geruststellend en bovendien wil de overspelige man zich nog wel eens laten meeslepen in ervaringen en gedragingen die met de eigen partner nooit aan de orde zouden zijn. En dan hebben we het nog niet gehad over de ‘liefdespillen’ die de seksuele prestaties moeten ondersteunen maar die op zich al riskant kunnen zijn, zeker als ze met al te veel nonchalance worden gebruikt.

En dan nog even een ander lichamelijke aspect. Tijdens het bedrijven van de liefde wordt er heel wat van het hart gevergd. Dat er een link is tussen seksuele activiteiten en hartziekten is bekend. Tijdens seks is het risico op een hartaanval (net zoals tijdens sporten) verhoogd. Maar het is ook waar dat seks een goede invloed op de gezondheid heeft. Experts vergelijken een stevige vrijpartij wel met lichamelijke beweging op een licht niveau. En seks heeft ook een positieve invloed op onze geestelijke welgesteldheid. Al deze positieve kanten kunnen de lichamelijke stress en het beroep dat op het hart wordt gedaan in het algemeen wel compenseren.

Maar de ‘spanning’ wordt hoger in geval van een overspelige relatie. Regelmatig bewegen en de seksuele activiteit langzaam opbouwen is wel het minste dat je kunt doen om het risico op het doemscenario waarmee we dit artikel begonnen te verminderen.

