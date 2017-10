Help! Zij wil mijn vriendje afpakken!

De afgelopen maanden heb ik het drie keer voor mijn eigen ogen zien gebeuren. Drie keer en in drie afzonderlijke gevallen zag ik hoe een meisje de vriend van een ander probeerde af te pakken. Het kon deze meisjes niet schelen dat ze hiervoor een bestaande relatie om zeep moesten helpen. Alledrie hadden ze maar één en dezelfde gedachte: ‘Jullie zijn een gelukkig stel, naar alle waarschijnlijkheid is hij een goede partij en dus wil ik hem. En ik zal het proberen ook.’

Wat mij het meest opviel was de vastberadenheid in de ogen van deze meisjes. Het idee dat ze met hun ‘aanvalsactie’ meerdere mensen verdriet zouden kunnen doen, leek in het geheel niet bij ze op te komen.

Hun keiharde en vastbesloten houding zette mij aan het denken. En de vraag die bij me opkwam, was: is het werkelijk zo erg met ons gesteld dat we onze zinnen op de vriend van een ander moeten zetten? Zijn er dan echt geen interessante singles meer te vinden?

Het antwoord op deze vraag is moeilijk te geven. Maar het is niet ondenkbaar dat de maatschappelijke situatie hier parten speelt. Laten we even niet ingaan op het perverse plezier dat sommige vrouwen erin scheppen om er met de man van een ander vandoor te gaan. Maar laten we de kwestie eens zo objectief mogelijk bekijken. Zou het dan niet gewoon ‘heel praktisch’ zijn om op andermans (andervrouws) vriend te wedden?

Als je kunt zien dat iemand in een relatie ‘functioneert’ (met een ander weliswaar), zich goed gedraagt, zijn afspraken nakomt, betrouwbaar is, een goede baan heeft en zijn partner gelukkig maakt… tja, waarom zou je dan nog proberen om het met een single aan te leggen, met wellicht teleurstellende resultaten? Is het percentage van slagen niet veel hoger als je een man kiest – steelt, afpakt, noem het zoals je wilt – die al heeft bewezen dat hij in een relatie kan ‘functioneren’?

Al met al een logische redenering. Afkeurenswaardig, maar er is geen speld tussen te krijgen. Of misschien toch wel, want in alledrie de gevallen waarvan ik onlangs getuige was, is de ‘aanval’ mislukt en heeft ‘de aanvallende partij’ zich onverrichter zake teruggetrokken. Het levende bewijs dat de redenering ergens ook wel klopt, want de mannen waar ze het op gemunt hadden, lieten zien dat ze serieus en trouw waren. En het is juist deze eigenschap die het onmogelijk maakt om ze ‘af te pakken’.

