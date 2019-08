Vrouwen die alarmbellen doen rinkelen

Eigenlijk weet je direct of een meisje of vrouw iets voor je is, of niet. En toch laten we ons vaak (en graag) zand in de ogen strooien. Door vrienden, de familie, een biertje teveel…

Eigenlijk weet je direct of een meisje of vrouw iets voor je is, of niet. En toch laten we ons vaak (en graag) zand in de ogen strooien. Door vrienden, de familie, een biertje teveel. Zonder dat je er erg in hebt, zit je tot over je oren in een absurde relatie.

En weet je niet hoe je er zo snel mogelijk weer uit kunt komen. Juist omdat voorkomen beter is dan genezen, hebben we enkele tips voor je die je zullen kunnen helpen om onmiddellijk te begrijpen of een meisje de moeite waard is, of dat het beter is om haar vriendelijk gedag te zeggen en te hopen dat je haar nooit weerziet.

We hebben het over die eerste ontmoeting, dat eerste cruciale moment in elke relatie. Het is een moment waarop de kaarten worden geschud, waarop wordt gebluft en risico’s worden genomen. Het is als pokeren. Maar het is ook een moment waarop je – als je oog hebt voor details – zou kunnen begrijpen hoe de dingen verder zullen verlopen. Als je maar goed je je ogen – en je oren – maar goed de kost geeft.

Veel dingen die je hieronder zult lezen, zullen (voor een deel althans en met een beetje goede wil) bijna normaal zijn in een relatie die al langere tijd voortduurt, maar als je ze tijdens de eerste ontmoeting door het meisje dat naast je loopt of tegenover je zit, hoort uitspreken, dan moeten ze een alarmbel doen rinkelen.

Begint ze tijdens het tweede drankje onophoudelijk over problemen, haar exen, haar onzekerheden te ratelen? En begint ze vervolgens te huilen, te snikken en te snotteren?

Zeg haar dan liefjes gedag, wens haar het allerbeste en maak je dan nonchalant uit de voeten terwijl je doet alsof je haar niet kent. Draai je niet om maar loop door totdat je een veilige afstand tussen haar en jezelf hebt geschept. Heb je haar al je telefoonnummer gegeven… Verander dan van nummer.

‘Mijn moeder hier, mijn moeder daar… Morgen gaan we samen naar de kapper want ze vindt dat we heel goed hetzelfde kapsels kunnen hebben. Ze…’

Wegwezen! Als ze in symbiose met haar moeder leeft, als ze alles doet wat haar moeder zegt, als ze de weinige vrije tijd die ze heeft, met haar moeder gaat shoppen, dan kun je maar beter wegwezen. We leggen je het niet eens uit. Maak je uit de voeten! Dat is genoeg :-)

‘Als we getrouwd zijn en kinderen hebben… Dan wil ik een huis met tuin voor tenminste de eerste twee jaar, dan het huis verkopen en met een grotere hypotheek van de bank een groter huis kopen…’

Tijdens het eerste afspraakje? Wacht eens even, ik weet niet eens hoe ze van haar achternaam heet en deze hier begint al zo…

Weet je dat ik bij tig dating sites ingeschreven sta, maar jij bent echt de allerleukste van al die mannen die ik via internet heb ontmoet.

Zoiets als, who’s next?

‘Zaterdag ga ik naar onze jaarlijkse familiereünie. De hele familie komt. Broers, zussen, ooms en tantes, grootouders, neefjes en nichten, iedereen met partners en kinderen. Het wordt hartstikke leuk. Het idee is dat ieder familielid op een podium even kort vertelt wat hij of zij het afgelopen jaar heeft gedaan, wat de plannen zijn en natuurlijk stel je ook je partner zo aan iedereen. Ik weet wel dat het kort dag is, maar ik zou het zo leuk vinden als jij met me meeging’

Zoiets als, ik ben wanhopig en kan me echt niet nog een keer zonder vriendje op de familiereünie presenteren…

‘Ik kan niet te laat thuiskomen, weet je, mijn ex woont nog bij me en morgenochtend moet hij vroeg op om werk te zoeken…

Als ik hem wakker maak, slaap hij niet meer in…’ enzovoorts. Ook hier geldt: wegwezen en wel meteen.

Wij hebben jullie gewaarschuwd :-)

ADVERSUS