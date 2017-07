Waar kijken mannen naar in een vrouw?

Mannen kijken naar veel meer dingen in vrouwen dan vrouwen wel denken. Ze kijken naar haar figuur, naar haar huid, naar de lengte van haar benen. Ook ontgaan overtollige kilo’s de heren bepaald niet. En onverzorgde details kosten haar punten. Onverzorgde handen, afgebladderde nagellak en voeten met droge hielen en eeltplekken worden allemaal geregistreerd. En laat de dames niet denken dat het genoeg is om een onverzorgde huid onder een dikke laag foundation te verstoppen, of dat ze wegkomen met een sleehak in plaats van een meer oncomfortabelere, maar zeker minder flatterende naaldhak. Evenmin brengen ze het sterke geslacht het hoofd op hol met een laag uitgesneden decolleté waarin de opvulling van een push-up bra moet komen.

Mannen die zich uiterlijk goed verzorgen, merken ook op hoe verzorgd (of niet) de vrouw is die ze voor zich hebben.

Vrouwen lijken eigenlijk niet goed te weten waar mannen op letten. Dat blijkt ook uit meerdere – en vooral de meer serieuze en officiële – onderzoeken die op dit gebied zijn gedaan. Vrouwen denken dat ze weten wat mannen interesseert, maar meer dan eens hebben ze daar verkeerde ideeën over.

En zo werd het idee geboren om onze lieve wederhelften eens op weg helpen en onze ideeën over wat we wel en niet mooi vinden zwart op wit zetten. Wij hebben daartoe de jarenlange correspondentie met onze lezers en ook talloze wetenschappelijke onderzoeken doorgenomen met als resultaat het overzicht hieronder. Beschouw het als een ‘work in progress’. Aanvullingen van jullie kant zijn van harte welkom.

Waar mannen op afknappen en wat mannen mooi vinden

Afknappers

Cellulite, buikvet

Hangende borsten

Een slechte hygiëne

Onverzorgd/ongewassen haar, uitgroei

Chirurgische ingrepen, opgeblazen lippen, botox

Wat mannen mooi vinden

Mooie borsten (ze hoeven niet per se groot te zijn, zoals vrouwen wel eens onterecht denken)

Een strak figuur, slank en met mooie vormen

Een zachte huid zonder al teveel haargroei

Verzorgde handen en onberispelijke nagels

Een mooie lach

Mannen vaak meer aandacht voor hun uiterlijk dan vrouwen

Iets wat het eigenlijk allemaal nog wat ingewikkelder (voor de dames) maakt is dat de heren tegenwoordig meer aandacht voor hun uiterlijk lijken te hebben dan hun wederhelft. Hij heeft aandacht voor zijn kapsel, hij komt steeds weer met een andere trendy haircut op de proppen, hij is op de hoogte van de nieuwste modetrends, hij verzorgt zichzelf tot in de kleinste details en werkt aan zijn lichamelijke vorm.

Terwijl zij… steeds zwaarder lijkt te worden, zich er niet voor schaamt om haar ongewassen haar in een staartje samen te binden, geen tijd heeft om te sporten en lang niet altijd op tijd haar nagellak afhaalt. Niet alle vrouwen zijn gelukkig zo, maar het zijn er wel veel.

De dames van tegenwoordig lijken te lijden te hebben van een soort ‘luiheid’ waaraan ook de media hun steentje bijdragen. Let maar eens op hoezeer de ‘curvy’ vrouw wordt gepromoot. Als dat geen vrijbrief is voor extra kilo’s! ‘Average is beautiful’ is het mantra dat we steeds vaker horen. Zozeer zelfs dat ze aan de andere kant van de oceaan al begonnen zijn met de produceren van poppen met een ‘gemiddeld’ uiterlijk, een uiterlijk dat dat van de gemiddelde vrouw benadert.

Natuurlijk is het zo dat de dames tegenwoordig hard werken en ze kunnen moeilijk de hele dag met hun uiterlijk bezig zijn. De dagelijkse stress eist zijn tol, de verzorging van de kinderen vergt tijd, het volgen van een dieet vraagt om een zekere rust en sereniteit. Het is allemaal waar… Maar de heren dan? Wat doen die? Die maken er het beste van. Ze zijn in vorm en verzorgen hun uiterlijk.. En dat gaat ze goed af. Heel goed zelfs.

Wat denken jullie van de huidige ontwikkelingen? En waar letten jullie op in een vrouw? Mail ons je reactie.

