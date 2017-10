Waarom blijf je bij hem als je weet dat hij de ware niet is?

Iedereen heeft wel een vriendin waarvan je denkt: ‘wat doet ze bij hem? Waarom gaat ze niet weg?’ misschien zit je in hetzelfde schuitje en ga je door met hem, ook al weet je diep in je hart dat hij de ware niet is. Een lastig parket. En hoe langer de situatie standhoudt, hoe moeilijker het zal zijn om hem vaarwel te zeggen en een nieuw, eigen leven op te bouwen.

Wat brengt ons er soms toe om bij de ‘niet-ware’ te blijven?

Er kunnen verschillende en uiteenlopende redenen voor zijn.

1. Bang voor de ‘publieke opinie’.

Jullie zijn al jaren bij elkaar en iedereen vindt jullie het ‘ideale paar’. De buitenwereld zou er gechoqueerd op reageren als jij ervan door zou gaan en je denkt dat je maar op weinig steun zult kunnen rekenen. ‘Hij is toch zo perfect, jullie passen zo goed bij elkaar? Kijk eens wat je kapot maakt’. Toch is het goed om je hart te volgen.

2. Weinig eigenliefde/eigenwaarde.

Het kan ook een kwestie van weinig eigenliefde zijn. Misschien denk je onbewust dat je geen betere relatie ‘verdient’. Ben je bang dat er eigenlijk niemand echt van je zal houden en daarom houd je wat je hebt met beide handen vast. Ook al gaat het niet goed tussen jullie.

3. Schuldgevoelens.

Schuldgevoelens kunnen er ook voor zorgen dat je bij de ‘verkeerde’ man blijft. Je durft hem niet te verlaten, hebt hem de illusie gegeven dat het ‘voor altijd’ zal zijn, hebt hem misschien al je ‘ja-woord’ gegeven.

4. Medelijden met hem.

Deze reden ligt in de lijn van nummer 4. Je kunt het idee dat hij voortaan alles alleen zal moeten doen niet aan. Zal hij zich wel redden?

5. Gemakzucht.

Je mag dan niet echt gelukkig met hem zijn, je weet wel waar je aan toe bent. Jullie delen de kosten, hebben dezelfde vrienden, zitten in een bepaald ritme. Je gaat voor zekerheid en bent bang voor verandering.

6. Bang om alleen te zijn.

Een andere reden om bij hem te blijven is de angst om alleen te zijn, om alles alleen te moeten doen, om helemaal alleen voor jezelf te moeten zorgen, en om de tijd alleen te moeten doorbrengen.

7. Hopen tegen beter weten in.

Je blijft tegen beter weten in hopen dat het goed komt. Je kunt je er niet bij neerleggen dat je relatie is stuk gelopen en blijft hopen dat alles (en vooral hij) ooit zal veranderen en dat het allemaal goed zal komen.

8. Economische redenen.

Je weet niet waar je van moet leven, hoe je alleen moet rondkomen, waar je moet gaan wonen.

9. Kinderen.

Deze reden hoeven we, denk ik, niet verder uit te leggen.

Toch is het vaak goed om naar de stem van je hart te luisteren… Neem je tijd, wees eerlijk tegenover jezelf, verlang niet van jezelf dat je direct een beslissing neemt (weggaan kan een heel langdurig proces zijn) en wees vooral lief voor jezelf.

Wat zijn jullie ervaringen? Herkennen jullie het probleem? Mail je reactie via het venster hieronder. Vermeld wel even de titel van dit artikel erbij (‘waarom blijft ze bij hem?’)

ADVERSUS

(in samenwerking met trendystyle.net)

En wat vinden jullie ervan? Hebben jullie soortgelijke ervaringen?

Nu bijna een week geleden heb ik het uitgemaakt met mijn vriendin, waarmee ik bijna vier jaar had. Er waren totaal geen problemen, we konden het erg goed met elkaar vinden en de sex was geweldig. Toch miste ik iets. In het begin was ik stapelgek op haar, later begon het gevoel weg te gaan. Vele keren heb ik getwijfeld, maar de stap toch niet durven zetten. Juist vanwege die twijfel heb ik het nu uitgemaakt, want als je voor iemand gaat, doe je dit toch voor 100%?

Voor haar kwam het als donderslag bij heldere hemel.

Waarom? Ja, waarom? ik wou dat ik een duidelijke reden kon geven. Het is gewoon het ontbreken van het totale gevoel, die eeuwige twijfel dat er misschien nog iemand anders voor je rondloopt die beter bij je past. nu is het voor mij verschrikkelijk moeilijk om bij mijn beslissing te blijven. Om het niet weer aan te maken en de makkelijke, veilige weg te nemen. Om geen risico’s te hoeven lopen. Maar ja, dan houd ik haar aan het lijntje… God wat mis ik haar.

Ik baal ervan dat ik hier niet met haar over heb kunnen praten. Mijn schuld, kon ik gewoon niet. Zit nog steeds te twijfelen. Wat moet ik doen?

Ook ik heb dat meegemaakt bang voor de reactie van mijn ouders ze hadden me gewaarschuwd maar toch met hem getrouwd, hopen dat het beter zou gaan, verschillende relatieterapeuten bezocht maar tot de conclusie gekomen dat het niet meer goed komt wilde voor de kids bij hem blijven maar toen heeft hij de scheiding aangevraagt en ik voel me stukken beter hoef niet meer de schijn op te houden dat alles koek en ei is wat ik jaren heb gedaan ! en de kinderen voelen zich er ook beter bij altijd die spanning thuis is ook niet goed ze voelen dat feilloos aan ! na alle ellende schijnt de zon weer ! succes voor degene die nog wel in het schuitje zitten !!

Ons huwelijk is goed. We hebben niets te klagen. Af en toe ruzie, maar we praten het altijd uit zonder verdere gevolgen. Toch heb ik altijd het idee gehad dat mijn partner niet DE liefde van mijn leven is. Ik heb sinds een jaar iemand leren kennen waarmee ik een bijzondere klik heb. Het is wederzijds. Het is een gevoel alsof we elkaar al jaren kennen. He knocks me off my feet. Ik zal mijn liefde en gevoelens nooit voor hem uitspreken want het is onmogelijk: punten 1 (Christelijke opinie), 3, 8 en 9.

Simpel, als je het niet meer wilt, dan maak je het uit. Een baan die je niet meer leuk vind en waar je doodongelukkig in bent zeg je toch ook op? Het is altijd vervelend voor de ander die wel graag door had willen gaan. Maar uiteindelijk komt hij/zij ook weer iemand tegen die eigenlijk veel leuker/knapper/aardiger blijkt te zijn dan jij. En als je al 10 jaar bij elkaar bent en je hebt een kindje van 4 maanden (zoals hieronder ergens staat) kan je jezelf afvragen of je ermee wilt stoppen, of dat je wellicht nog aan de volledig nieuwe situatie moet wennen. En als dan toch blijkt dat die liefde over is moet je ballen tonen en er een punt achter zetten. Succes allemaal ūüôā Groetjes, Marieke

Ik zit ook in dit schuitje en kan zeggen dat het echt kl*te is.

We hebben een half jaar geleden een huis gekocht wat helemaal opgeknapt moet worden. Mijn vader komt veel helpen en voel me tegenover hem schuldig. Hij steekt er zoveel werk en tijd in terwijl ik de relatie eigenlijk niet meer zie zitten.

Iedereen is blij met mn vriend en een lange tijd voelde hij ook echt als de ware voor me. Sinds enkele weken begin ik hieraan echter te twijfelen. Of dit komt door de verbouwingsstress of niet daar ben ik nog niet achter. Ik wil geen overhaaste beslissingen maken dus kijk het nog een paar weken aan. Als het dan niet beter gaat ben ik van plan mijn spullen te pakken en te gaan. Hoe jammer iedereen dit ook zal vinden

Afgezien van nummer 2, 8 en 9 kloppen ze als een bus. Maar de knoop ook echt doorhakken kan ik niet.. Heb wel al een heleboel afstand genomen, mijn eigen apartement gezocht (en gevonden) en mer dingen alleen gaan doen.

Maar ik kan gewoon echt niet bij hem weg gaan.

Een vriendin van mij zit ook in dit schuitje. Haar partner heeft al meerdere keren de relatie op springen gezet, maar zijn toch nog steeds bij elkaar. Ook hebben ze kinderen wat de situatie niet makkelijker maakt. Ze praat er een hoop over en eigenlijk kan uit haar verhaal al de bovenstaande punten herkennen. Ergens weet ze wel dat de enige oplossing zou zijn om van hem weg te gaan, al zijn al meer dan 15 jaar bij elkaar. Maar ze durft om verschillende redenen dus niet die knoop door te hakken. Het verhaal speelt nu al weer een aantal maanden. Vind het zo waardeloos dat ik haar niet kan helpen. Kan haar alleen steunen, maar het doet me verdriet om haar zo te zien.

ik heb zeker een soortgelijke ervaring,

>mijn reden is zeker weten nr. 1 ‘bang voor de publieke opinie’

>iedereen vind mij en mijn vriend perfect bij elkaar passen, en

>niemand wil dat het over gaat, alleen ik voel me er al weken niet

>meer lekker bij

>ik durf niet bij hem weg te gaan vanwege alle reacties uit de buitenwereld.