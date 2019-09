Waarom denken mannen altijd aan seks?

Je hoeft maar met een leuk meisje te spreken en je denkt eraan hoe je haar het bed in krijgt of hoe ze in bed zou zijn. Je hoeft maar naar een reclame te kijken, en je denkt aan…

Er wordt wel gezegd (maar hoe kan je zoiets berekenen?) dat de man gemiddeld elke 52 seconden aan seks denkt. Andere theorieën beweren zelfs dat er maar drie (!) luttele seconden tussen de ene en de andere erotische fantasie van de man liggen. Weer een andere theorie houdt het op een meer realistisch ’80 keer per dag aan seks denken’. Wat er ook waar van moge zijn – en dat zal van man tot man verschillen -, feit is dat we te maken hebben met een omvangrijk fenomeen. Dat mannen veel en vaak aan seks denken, daar kunnen we niet omheen.

Je hoeft maar met een leuk meisje te spreken en je denkt eraan hoe je haar het bed in krijgt of hoe ze in bed zou zijn. Je hoeft maar naar een reclame te kijken, en je denkt aan seks. Ze stellen je voor aan een nieuwe collega, je doet je computer aan om aan je werk te beginnen en… je denkt nog eens aan seks. Zo gaat het de hele dag door, dag na dag. Heel vermoeiend!

De seksuele fantasie maakt deel uit van het genetisch erfgoed van de man, bevestigen de experts. Seksuologen, antropologen, psychologen, sociologen…

Vroeg of laat wijden ze zich allemaal aan de studie van dit fenomeen en proberen ze dit aspect van de mannelijke psyche in kaart te brengen. En tot welke conclusies zijn ze gekomen? Wat hebben ze ontdekt over het thema ‘mannen, fantasieën en seks’? Nogal wat. Er bestaan talloze theorieën over de seksuele fantasie van de man. Soms lopen ze uiteen, soms spreken ze elkaar tegen, en soms zijn ze zelfs ronduit bizar. Maar wel interessant. We pikten er een paar voor je uit.

1. Seksuele fantasieën zijn genetisch bepaald in het DNA van de man (en dus in het DNA van de vrouw niet…?) en mannen kunnen geen weerstand bieden aan deze natuurlijke neiging tot fantaseren.

2. Het is niet waar dat mannen vaker aan seks denken dan vrouwen. Sociale, culturele en religieuze factoren zorgen ervoor dat mannen op dit vlak meer vrijheid hebben dan vrouwen. Bovendien is het hierdoor ook gemakkelijker om als man toe te geven dat je vaak aan seks denkt. Dit terwijl het vrouwelijke deel van de bevolking tenminste net zoveel over seks zou fantaseren.

3. Het heeft alles te maken met de voortplanting. De man volgt zijn instinct, en om zo ‘efficiënt’ mogelijk te werk te gaan, ziet hij in iedere vrouw die hij tegenkomt (oké, niet letterlijk iedere vrouw dan… er zijn grenzen aan het voortplantingsinstinct) een potentiële partner. Vandaar die erotische fantasieën. Om hem scherp te houden, zullen we maar zeggen.

4. De mannelijke psyche is heel gevoelig voor bepaalde visuele prikkels en reageert instinctief als hij op die manier gestimuleerd wordt (rondingen, benen, ogen etc…). Als we hieraan toevoegen dat we vandaag de dag werkelijk worden overstelpt met reclame-uitingen die op sluikse wijze inspelen op deze visuele gevoeligheid (ontblote modellen die reclame maken voor een product, auto’s met welvingen waar Marilyn jaloers op zo zijn geweest, om maar een paar voorbeelden te geven)… dan verbaast het ons dat al deze dagelijkse fantasietjes niet verworden tot één grote, erotische fantasie die ons ons hele leven bij blijft (voor sommigen is dat misschien wel het geval…).

5. Erotische fantasieën werken als uitlaatklep voor de mannelijke libido zodat mannen in staan zijn om (voor zover mogelijk) op een correcte, civiele en maatschappelijk aanvaarde manier deel te nemen aan het sociale leven.

En nog weer een andere theorie luidt – om het maar eens van de andere kant te bekijken – dat vrouwen net zoveel aan shoppen denken als mannen aan seks. Wij zijn geneigd dit te geloven.

