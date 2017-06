Waarom mannen bij hun vrouw weggaan…

Waarom vragen mannen een scheiding aan, waarom besluiten ze een punt achter een relatie te zetten, maar vooral waarom besluit een man bij een vrouw weg te gaan zonder dat daarvoor een ogenschijnlijk geldige reden aan te wijzen is? Of bestaat er geen geldige reden om bij iemand weg te gaan? En: heb je eigenlijk wel een geldige reden nodig om bij iemand weg te gaan?

Er wordt wel gezegd dat het in het algemeen meestal de vrouw is die een relatie beëindigt. Mannen zouden er te lui of te kinderachtig voor. Of ze zouden zelfs niet in staat zijn om zo’n belangrijke en pijnlijke beslissing te nemen. Maar is dat wel echt zo?

De statistieken en sociologische onderzoeken laten een heel ander beeld zien. Daaruit zou blijken dat het vaak mannen zijn die besluiten om een relatie die niet is zoals ze dat graag zouden zien, te beëindigen.

En volgens deze onderzoeken zouden ze ook de verantwoordelijkheid voor deze beslissing op zich nemen. Uit de onderzoeken zou ook naar voren komen dat vrouwen vaak dreigen om weg te gaan, maar dat ze het uiteindelijk niet doen. Terwijl mannen vaak, in plaats van er woorden er vuil aan te maken, tot actie overgaan.

Terwijl ik dit opschrijf, moet ik opeens denken aan een goede vriend van me, een onverbeterlijke rokkenjager, die – hoe zal ik het omschrijven? – door een vrouw is ‘getemd’, ‘genormaliseerd’ zoals je wilt. En hij had alle reden om zich te laten ‘normaliseren’, dat geef ik toe. De vrouw in kwestie had een paar benen waar je een moord voor zou doen. En verder zei ze altijd ‘Ja’. Iedereen zou verliefd op haar zijn geworden 🙂

Deze vrouw zou er dus in geslaagd zijn om een onverbeterlijke rokkenjager om te vormen tot een ‘volwassen en verantwoordelijke persoon’. Totdat, op een goede dag, tijdens een ruzie die door haar gepland was en die als doel had om van hem nog een ‘beter en verantwoordelijker mens’ te maken, zij het ondoordachte plan opvatte om hem voor het blok te zetten met de volgende woorden: ‘… en als je niet met mij wilt trouwen, dan ga ik ervan door!’.

Terwijl ze deze woorden uitsprak, ging ze demonstratief op de bank ging zitten. Een non-verbale boodschap waarmee ze wilde zeggen: ‘Ik ben hier, dus we gaan trouwen’. Dit is pas onze eerste echte ruzie, dacht ze bij zichzelf, en ze rekende uit dat ze nog over legio bonussen beschikte om andere lege bedreigingen te uiten. Ze zou nog tenminste tien keer deze kaart (‘Ik ga ervan door’) kunnen uitspelen. Nu en in de toekomst, elke keer wanneer dat nodig was (bijvoorbeeld op het moment dat ze kinderen zou willen, dat haar moeder zou komen logeren, of in een verre toekomst als de kinderen uit huis waren en zij een reis met haar vriendinnen naar Jamaica zou willen maken… je begrijpt vast wat we bedoelen).

Jammer voor haar, maar de vlieger ging niet op, want onze goede vriend zag hier de opening naar zijn vrijheid en hij antwoordde haar met een ‘Ga je weg? Je weet waar de deur is’. Een uur later zat er een ander slot op de deur (jullie denken misschien dat ik een grapje maak, en dat dacht die arme vrouw in eerste instantie ook). Maar goed, voor ze het wist, maakte de goede vrouw geen deel meer uit van het leven van de man waar ze haar toekomst op gebouwd had. Een veelbelovende toekomst, om precies te zijn. Hij is tandarts.

Waarom beëindigde hij de relatie? Omdat ze net even te ver was gegaan, omdat ze een fout had begaan die haar maanden, misschien wel jaren van investeren in een man had gekost. Want juist toen ze dacht dat haar kostje gekookt was en ze begon te denken aan bruidstaarten en witte jurken, toen verdween hij. Alsof hij zich had opgelost.

En zij is niet de enige vrouw die dit overkomen is. Veel vrouwen weten niet dat er ergens in de hersens van iedere man – verstopt tussen de haat voor de concurrerende voetbalclub en de liefde voor adult DVDs – ook een aan/uit knop zit. Een schakelaar die, als je eraan komt, automatisch het nummer van de slotenmaker belt.

Maar wat zijn daar nu de redenen voor? Hoe kan het gebeuren dat een ogenschijnlijk rustige en soms zelfs toegeeflijke huisman in een soort Hendrik VIII van de 21ste eeuw verandert en zijn vrouw de deur wijst? Hieronder een korte lijst van redenen die worden aangevoerd door mannen die in het kader van verschillende onderzoeken zijn ondervraagd (kijk maar niet zo verbaasd, ze doen wel gekkere onderzoeken).

Communicatieproblemen (zoals ‘Schat, ik heb zin…’ met als antwoord ‘In de koelkast staat nog wel een biertje’)

Bovenmatige druk van haar kant dat de relatie wordt ‘gelegaliseerd’ (Lees: laten we trouwen)

Hij heeft, simpelweg, een ander

Hij is simpelweg niet gelukkig met haar. Een heel algemene reden om bij haar weg te gaan (overigens blijkt uit verschillende onderzoeken dat de gevoelens van niet-gelukkig zijn in de liefdesrelatie vaak toenemen na de geboorte van de kinderen terwijl andere studies beweren dat partners met kinderen minder vaak scheiden. In de praktijk zou je dat kunnen opvatten als: partners met kinderen zijn minder gelukkig en blijven vaak bij elkaar voor de kinderen…)

Problemen van seksuele aard (zoals ‘Nee schat, vanavond niet… ik heb hoofdpijn’)

Economische problemen (zoiets als ‘Ik heb net mijn salaris binnen en jij zit al aan de telefoon met je vriendin om te bespreken wat voor kleur jurk je gaat kopen…)

Verschil in doelstellingen en toekomstverwachtingen (ZIJ: ik wil trouwen en dan thuis blijven om de kinderen op te voeden, HIJ: ik wil een huis aan zee waar ik me in het weekend kan verstoppen, lekker fietsen, relaxen en stappen met mijn vrienden).

Culturele en religieuze verschillen (ZIJ: ik wil in de kerk trouwen, met al mijn vriendinnen erbij, wat zal mijn moeder blij zijn… HIJ: spreek me er niet van!).

Conclusie? De vrouw van hierboven (de vrouw die werd geconfronteerd met een nieuw slot op de deur, waar ze helaas de sleutel niet van had…) moest tenslotte in therapie omdat ze niet begreep wat ze fout had gedaan. En hij, onze goede vriend, gaat nog steeds van vrouw tot vrouw met de nonchalance waarmee een politicus van de ene partij naar de andere overstapt. Misschien iets minder frequent, maar wel bijna.

En, beste lezers, mochten jullie na het doornemen van de redenen waarom hij bij haar weggaat, de behoefte voelen om het lijstje van hierboven aan te vullen, voel je dan vrij. Waarom zou jij bij een vrouw weggaan? Of waarom ben jij bij een vrouw weggegaan? Mail ons je reactie via het venster hieronder. De interessantste reacties zullen we hieronder publiceren.

Adversus

Zij bemoedert hem te veel. Hij voelt zich uiteindelijk niet méér dan de kinderen in hun relatie.

Ruzie prima. Maar in gezelschap te vaak zeggen.

Dat en dat doet hij niet want:

DAT WIL IK NIET HEBBEN.

Doeg…………. slot op de deur lol

WOW, Mooi stuk! ik lees vaak jullie artikelen, deze is goed geschreven!!

Het klopt ook gewoon!! Ben nog een jong menneke van 24 maar weet wel dat die knop/schakelaar er is!!

Leuk hoor!!

Klopt helemaal – ben een 54j vrouw – reactie die ik ooit van een man gekregen heb – jij bent de 1e vrouw niet ziet te zeuren om een ring of huwelijk – resultaat na 10j nog altijd samen – gaan samen graag wandelen – genieten – vrijen – kleine dingen die het hem doen – etc…

Omdat hij u eerder bedrogen heeft

Nou, het is echt waar! Mijn vriend is bij me weggegaan en ik kon niet begrijpen waarom!

Blijkbaar heb ik iets gedaan wat die schakelaar heeft geactiveerd!

Waarom?

Leuke vrouw,ziet er goed uit,wil vaak sex.

Maar:Licht moet uit,of aan,schoene hier niet daar.

Als ze thuiskomt moeten er veel lichten branden,is gezellig,maar niet tveel is ongezellig.

Wc bril moet s nachts naar beneden,anders gaat ze op de joude rand zitten etc.

gebeurt dat niet dan krijgen we de grootste ruzie:Ik gafa niets om haar,doe niet wat ze belangrijk vind,het is toch zo makkelijk etc.

Ik houd van haar maar dit gaat niet.

Omdat ze betere seks wil.

zeuren,

teveel naar andere mannen kijken,

liegen,

stiekem zijn,

vreemdgaan,

als me wijf dat zou doen, zou ik der verlaten. de del.

Maar gelukkig zijn we 2 jaar samen.

en alles gaat best.

OOk mijn vriend is bij mij weggegaan vanuit het niets…. snap er niks van… wil nog steeds graag met hem praten.. maar hij doet alsof ik lucht ben :S

Je kunt niet iemand ‘bezitten’… geniet van elkaar en elkaars positieve eigenschappen. Als die er niet zijn, is het geen relatie waard. En als je iemand wilt veranderen, begin dan bij jezelf!

Ik, 25 en vrij, hij, 41 vriendin en 2 kindertjes (niet van huidige partner).

Ik ben de sensuele vrijgezelle spontane geile zonnestraal (zijn woorden)

Hij is de uiterst charmante harde en onbereikbare man.

Ergens denk ik dat hij toch heel verkikkert op me is.. elders denk ik dat hij nooit never zijn hoofd echt op hol zou laten brengen wat zou kunnen resulteren in traantjes en confrontaties.

Dus wegwezen.

Het zou eens leuk zijn als vrouwen niet al teveel op datingsite’s zitten. Daar wordt de man ook door jaloers. En meestal gaan ze dan stiekem vreemd zonder dat je er bijna iets van merkt.

ja klopt..nu begrijp ik iets beter waarom mijn man 4 jaar geleden bij me wegging…..maakte ook altijd ruzie met hem..ik wou dat ik als vrouw ook zo,n knopje had,of kun je het me leren?maak dan ook even zo,n site….

Simpel. Hij gaat weg omdat hij zich niet verbinden wil aan een relatie. Waar alle verantwoordelijkheden bij horen. Wat hij wel wil? Gratis seks en geen verplichtingen. Vrij zijn dus. Als hij zo eerlijk was in het begin, waren er nu niet zo veel verdrietige, alleenstaande vrouwen en moeders (nog triester!).