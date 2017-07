Waarom rijpe mannen (steeds) charmant(er) zijn (en steeds vaker catwalk lopen)

Het is opvallend dat steeds meer modehuizen rijpere mannen op hun catwalk laten showen. Volgens ons een positieve ontwikkeling – wat is er charmanter dan een rijpe, wijze man die zich goed kleedt en verzorgt? – die zich op verschillende manieren laat uitleggen.

Anti-trend

Allereerst, en dat is misschien wel de meest banale uitleg, zou het fenomeen van de rijpere man verklaard kunnen worden als anti-trend ofwel reactie op de piepjonge jongetjes die veel modehuizen tegenwoordig voor hun shows casten.

Tijdens de afgelopen Fashion Week in Milaan zagen we op veel catwalk kinderen bijna, amper 16 of 17 om te zien, met beugelbekjes en bepaald nog niet droog achter de oren. Een ontwikkeling die we niet altijd toejuichen, zeker niet als deze broodmagere kereltjes backstage ook nog eens gevraagd worden om met ontbloot bovenlijn in meisjesachtige poses te poseren. Afgezien van het feit dit toch niet echt goed voelt, vraag je je ook af wat de modehuizen hiermee vanuit een commercieel oogpunt willen bereiken omdat hun cliëntèle ongetwijfeld niet uit deze schooljongens zal bestaan.

Commerciële doeleinden

Dit laatste moet wel een punt zijn want er zijn maisons, wellicht niet veel maar ze zijn er toch, die het wel aandurven om rijpere heren voor het showen van hun herencollecties in te zetten en dat lijkt ons eigenlijk meer dan logisch, gelet op de doelgroep. Het zijn toch deze heren die duizenden euro’s voor een gegoten maatpak neertellen dus waarom zou je hen niet laten showen?

Op de catwalk van de show Billionaire van Philipp Plein voor zomer 2018 zal de gemiddelde leeftijd van de heren rond de 55 gelegen hebben en waren zilvergrijze haren eerder regel dan uitzondering. Ook een modehuis als Etro zet graag wat oudere heren in. En Daks koos er voor zomer 2018 voor om de gemiddelde leeftijd van de vrij jonge modellen op te trekken door drie middelbare heren mee te laten showen.

Invloeden van de straat

Aan de ene kant lijkt het hier dus om een commerciële zet te gaan, maar aan de andere kant kun je hier ook denken aan de invloeden van de streetstyle. Steeds vaker zie je dat de streetstyle de catwalks gaat beheersen, terwijl dat vroeger vooral andersom was. Een goed voorbeeld van een top modehuis dat helemaal op de streetstyle-toer is, is Vetements, met aan het roer de gevierde ontwerper Demna Gvasalia. De presentatie van zijn collectie voor zomer 2018 bestond nu eens niet uit een catwalk met modellen in vlees en bloed maar uit een collectie foto’s van (onder meer) de ‘gewone’ man. Vanzelfsprekend kom je dan ook op (coole) heren op leeftijd uit. Dezelfde lijn trekt Gvasalia door naar zijn collecties voor Balenciaga, het modehuis dat menig fashionista lyrisch maakt, al castte hij voor deze show vrij jonge modellen. GmbH, een jong Berlijns merk, is een ander voorbeeld van invloeden van de straat en liet Stefano Pilato, ex-ontwerper van Saint Laurent en ook niet meer zo piepjong, in de Parijse catwalkshow meelopen. Al met al zien we dus een beweging richting streetstyle en de ‘gewone’ man.

Complimenten aan de heren!

Tot slot, en misschien is dit wel de hoofdreden, is er nog een andere trend gaande die wel eens de reden voor grijzende mannequins op de catwalks zou kunnen zijn, en dat is: de rijpere man ziet er tegenwoordig vaak waanzinnig goed uit. Mannen zijn zich de afgelopen jaren steeds beter gaan verzorgen. De barber shops hebben daaraan een steentje bijgedragen. Nu de hipster look (godzijdank) voorbij is, blijft het positieve aspect van dit instituut (mogen we het al zo noemen?) in stand: het is een plek waar mannen zich goed kunnen laten verzorgen en leren/hebben geleerd om dat zelf ook thuis te doen. De inburgering van de baard – maar dan alsjeblieft niet in hipster versie – is in bepaalde opzichten ook een goede ontwikkeling omdat deze gezichtsbeharing verslapte huid en ingevallen wangen camoufleert (een perfect hulpmiddel waar vrouwen in zekere zin jaloers op mogen zijn want met make-up bereikt men nooit zulk een hoge mate van ‘correctie’). En dan zijn er nog de actuele haarkleurentrends die een lans hebben gebroken voor grijs – we zien er nu het mooie van in – en die de heren tegemoet komen om natuurlijke grijskleuren te verfraaien. We kunnen niet anders dan onze heren complimenteren…

ADVERSUS