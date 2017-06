Waarom staan we ’s zomers meer open voor de liefde?

Zomer is zon, zee en roséwijn… maar ook flirten en nieuwe liefdes. Het is opvallend hoe gemakkelijk we in de zomer verliefd worden of een vluchtig avontuurtje beleven. Maar waarom eigenlijk?

De warmte is de motor van dit alles, wordt er wel gezegd. Wij zijn warm vanbinnen en als ook de buitentemperatuur opwarmt, functioneert ons lichaam beter. De warmte wakkert onze lust aan. Ook het feit dat we ’s zomers schaarser gekleed gaan, meer huid blootgeven en letterlijk gemakkelijker uit de kleren gaan, kan een verklaring zijn voor zomerliefdes.

Verder wordt ook de blootstelling aan de zon wel als verklaring voor de vele (voorbijgaande) zomerliefdes genoemd omdat hierdoor de afscheiding van neurotransmitters als serotonine en dopamine, twee natuurlijke antidepressiva, wordt gestimuleerd. Dit proces vergemakkelijkt het contact met anderen.

De zomer is bovendien het symbool van transgressie, genot en vrijheid, allemaal dingen die we op psychologisch niveau als vluchtig beschouwen. Dit kan eveneens een verklaring zijn voor het ontstaan van vluchtige en soms zelfs verboden avontuurtjes in de zomertijd.

Baden in de zee zou je kunnen zien als een soort symbolische terugkeer naar het vruchtwater van voor de geboorte. Het is alsof we opnieuw geboren worden, we voelen ons herboren. En alles wat in de zomer gebeurt, lijkt voor het eerst te gebeuren. Daarom kan het niet duren. Het gebeurt om te eindigen, en om de volgende zomer weer opnieuw te gebeuren.

Het ultieme genot is te vinden in vluchtige en misschien wel clandestiene dingen. Je proeft er even van, en dan is het voorbij. Over blijven de herinnering en het verlangen. De zomer is dan ook een constant verlangen, een smachten bijna. Een verlangen dat blijft aanhouden, net zoals de zin in vakantie!