Waarom vrouwen nooit tevreden zijn over hun uiterlijk

Je hoeft geen wetenschappelijk onderzoek te verrichten om te weten dat vrouwen altijd en eeuwig ontevreden zijn over hun uiterlijk. Leef een paar weken met haar samen en je hebt het complete plaatje. Mannen accepteren zichzelf gemakkelijker voor wat ze zijn en zijn ze niet tevreden dan zetten ze de schouders eronder en komen ze in actie. Maar vrouwen… Nogmaals, er is echt geen wetenschap onderzoek voor nodig om tot deze bevindingen te komen.

Maar hecht je aan harde cijfers, dan hebben we wat interessante gegevens voor je. In Engeland bijvoorbeeld verklaarde 91% van de vrouwen die deelnamen aan een enquête zich ontevreden over heupen en bovenbenen, 77% klaagde over de taille en 78% had problemen met cellulite. Driekwart van de vrouwen verklaarde zich ontevreden over hun lichamelijke vorm in het algemeen, 71% was ontevreden over het lichaamsgewicht en 60% voelde zich depressief over het eigen uiterlijk.

En hiermee hebben we de totale lijst van ontmoedigende resultaten nog niet afgewerkt, maar we denken dat je hiermee wel al een goed idee hebt. Ook andere onderzoeken vertonen hetzelfde beeld. Vrouwen zijn constant ontevreden over het eigen uiterlijk.

De redenen daarvoor zijn complex en moet gezocht worden in (gebrek aan) eigenwaarde, hormonen, cultuur, DNA en evolutie, allemaal elementen die bijdragen aan deze diepgewortelde ontevredenheid. Maar hoe het precies allemaal in zijn werk, gaat men niet.

Er zijn er die de vinger mede naar de media wijzen die een te perfect beeld van de vrouw promoten, maar als we eerlijk zijn, is daar de laatste jaren toch wel verandering in gekomen. De ‘ideale’ vrouw van nu heeft steeds vaker cellulite, een buikje en een stevig achterwerk (denk aan iconen als Beyoncé en Jennifer Lopez) en zou de ‘gewone’ vrouw gerust moeten stellen.

Veel vrouwen geven toe dat hun ontevredenheid en onzekerheid te wijten is aan de (te) kritische blik van andere vrouwen. Uit onderzoeken blijkt verder dat bijna alle vrouwen wel eens serieus een dieet hebben gevolgd. En tweederde, zo blijkt uit weer een ander onderzoek, heeft zich gewend of wil zich wenden tot een plastische chirurg om een esthetisch probleem op te lossen. Maar slechts de helft zou bereid zijn om te gaan sporten om dezelfde resultaten te bereiken…

De sociologen lijken het erover eens te zijn – en dat verbaast ons – dat vrouwelijke onzekerheden vooral opspelen in gezelschap van andere vrouwen. De strijd om het beste mannelijke exemplaar lijkt de vrouwen ook in de 21ste eeuw nog parten te spelen 🙂

Ah… en 90% van voornoemde ontevreden vrouwen verklaren zich tevreden over het uiterlijk van hun partner. Complimenten. Aan de heren, zouden wij zeggen!