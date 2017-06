Wanneer is/wordt chatten ontrouw? 10 Signalen

Een chat kan heel onschuldig beginnen maar uitgroeien tot iets dat je totaal niet meer onder controle hebt en zelfs je relatie kan ondermijnen.

Sinds de komst van internet is de wereld enorm veranderd. Het web wide web heeft diep in ons leven ingegrepen. Vooral ook in de relaties die we met anderen hebben. Contacten zijn zo gelegd. Voor je het weet, zit je in een ‘virtuele’ liefdesrelatie.

Hoe goed je ‘echte’ relatie ook is, als je chat, loop je het risico verstrikt te raken in het ‘web’. Een onschuldige chat met een collega of met die charmante vrouw op dat feestje die je vroeg om even de naam van dat nieuwe restaurant waar je het over had, wilde whatsappen, kan binnen korte tijd uitgroeien tot een virtuele liefdes- of seksrelatie.

Je hebt het misschien al eens meegemaakt. Je begint een chat en het klikt. Voor je het weet, breng je urenlang met deze persoon door. Je kunt over van alles en nog wat praten. Ze heeft humor, is intelligent en waardeert je. Het enige wat je wilt, is met haar chatten. Je wenst haar goedenacht en staat op met de gedachte aan haar.

Prima, helemaal goed. Voor singles is het world wide web als Disneyland. Voor de heren die in een relatie zitten ook. Maar voor hen zit er een adder onder het gras. Je mag jezelf dan voorhouden dat het alleen maar een chat is en dat je geen lichamelijke seks hebt gehad, toch dringt de vraag zich op of gedreven chatrelaties als deze nu overspel zijn of niet.

De meningen hierover zijn verdeeld, net zoals dat ook voor het bestaan van internet al het geval was. Sommigen menen dat er alleen sprake is van ontrouw, als er daadwerkelijk fysiek seks aan te pas komt, anderen menen dat sprake is van ontrouw als er ’emotionele seks’ in het spel is.

Er is sprake van emotionele seks als ons lichaam bij de gedachte aan een bepaalde persoon hormonen en stofjes gaat aanmaken die typerend zijn voor een liefdesrelatie (de zogenaamde vlinders in je buik). Deze liefdesstofjes zorgen voor een hechte band tussen jou en die persoon; je voelt je er zo goed bij dat je deze persoon steeds maar weer opzoekt. Als dit het geval is, is er geen sprake meer van een simpele chat, een simpele vriendschap. Noem het ‘overspel’ of niet, dit is meer dan een eenvoudige relatie.

10 Signalen dat jouw chat met haar (je chat-vriendin) geen simpele chat (meer) is: