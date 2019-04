Was je haar glanzend en gezond

Haren wassen is iets wat we allemaal tenminste een paar keer per week doen. Iedereen kent het ritueel van natmaken, shampooën, uitspoelen en droogwrijven met de handdoek wel. Maar toch komt er bij haren wassen en drogen meer kijken dan je misschien zou denken.

Het is belangrijk om daarbij stil te staan omdat de gezondheid van je haar staat en valt met de dagelijkse verzorging die je je haar geeft. Hieronder vind je een aantal tips en adviezen. We denken dat je het merendeel misschien al weet, maar zie het als een kleine checklist, een lijstje dat alles nog even voor je op een rijtje zet.

1. Kies een shampoo die bij jouw haarsoort past. Gebruik dus niet de shampoo voor gekleurd haar van je vriendin omdat dat de enige shampoo is die je in de douche kunt vinden. Neem je eigen shampoo ook altijd mee op reis. Laat ‘hotelshampoo’s’ voor wat ze zijn.

2. Was je haar niet teveel. Shampoo is niet zo lief voor je haar als je misschien wel denkt (zie hieronder bij punt 4). Twee à drie keer per week is voldoende. Ben je gewend om je haar elke dag te wassen omdat het zo’n lekker fris gevoel geeft, probeer dan eens een paar wasbeurten te vervangen met gewoon spoelen. Maak je haar nat maar ‘martel’ het niet elke dag met shampoo. Ben je ‘genoodzaakt’ je haar elke dag te wassen omdat je veel product gebruikt waardoor het er snel vet uitziet, probeer dan eens een minder vet product (het liefst op waterbasis) te gebruiken. Je haar zal er minder snel vettig uitzien en het product is bovendien gemakkelijker uit te spoelen.

3. Shampoo kun je vergelijken met zeep (balsem is te vergelijken met een voedende of hydraterende crème). Het is de bedoeling dat shampoo je haar schoon maakt. Als je dit weet, kun je je wel voorstellen dat shampoo – hoe goed de kwaliteit ook is – toch een klein ‘agressief’ elementje moet hebben. Anders wordt je haar immers nooit schoon. Gebruik daarom nooit teveel shampoo (je kunt beter uitschieten met de balsem dan met de shampoo). Wil je het helemaal volgens het boekje doen dan breng je de shampoo ook niet direct op je haar aan, maar leng je de dosis shampoo die je gaat gebruiken eerst in een bekertje aan met wat water. Zo voorkom je dat je haar direct in aanraking komt met geconcentreerde shampoo.

4. Verdeel de met water aangelengde shampoo goed over je haar en vergeet niet ook je hoofdhuid te masseren. Hierdoor maak je dode huidcellen los en stimuleer je de bloedsomloop waardoor de toevoer van zuurstof en voedingsstoffen aan de haarzakjes wordt verbeterd. Een gezonde hoofdhuid is de basis voor gezond haar. Is de hoofdhuid droog gebruik dan een specifieke shampoo. Agressieve shampoos doen in dat geval helemaal geen goed!

5. Spoel je haar goed uit (je kunt je haar het beste onder de douche wassen en niet in bad). Er mogen geen shampooresten in je haar achterblijven. Deze kunnen de hoofdhuid irriteren. Gebruik voor het uitspoelen lauwwarm water.

6. Gebruik altijd een balsem die het haar voedt en/of hydrateert. De meeste balsems moeten enkele minuten inwerken. Heb je het idee dat je haar erg droog is en wel een extra ‘maskertje’ kan gebruiken, dan kun je de balsem ook langer inhouden (een paar uur, desnoods een nachtje). Ook hier geldt weer dat het belangrijk is dat je een balsem kiest die geschikt is voor jouw haarsoort.

7. Spoel ook de balsem goed uit zodat er geen resten in je haar achterblijven. Gebruik wederom lauwwarm water maar sluit af met koud water zodat de haarschubben zich weer sluiten (dit is hetzelfde principe van lotion die je na het reinigen van je huid gebruikt – de lotion sluit de poriën).

8. Wrijf je haar handdoekdroog, maar doe het voorzichtig want nat haar is brozer dan droog haar. Trek dus niet met alle geweld een kam of borstel door je natte haar.

9. Bescherm je haar goed tegen invloeden van buitenaf. Breng altijd een beschermend product (een verzorgend of stylingsproduct van goede kwaliteit) aan voordat je je haar blootstelt aan de zon en spoel het direct uit als je in zee of het in het zwembad hebt gezwommen.

ADVERSUS