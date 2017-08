Wat je niet én wel tegen een vrouw moet zeggen

Het evenwicht van een relatie is delicaat. Er zijn dingen die je soms moet zeggen om dat evenwicht te behouden, en er zijn dingen die maar beter alleen maar kunt denken. Soms zeg je de juiste dingen wel, maar is de manier waarop weer niet de juiste. Een lichte aarzeling, een onzekerheid, een verkeerde toon… en je hebt de poppen aan het dansen!

Je weet vast wel waar we het over hebben… Hoeveel keer heb je niet opeens ruzie met je vriendin gehad, alleen maar omdat je iets niet gezegd had dat je wel had moeten zeggen? Omdat je vergeten was haar een compliment te geven over haar nieuwe jurk, haar nieuwe kapsel? Of misschien omdat zij meent dat jij haar niet vurig genoeg gesteund hebt in die ruzie tussen haar en haar collega… Nu begrijpen wel elkaar, toch? Je herkent de situatie…

We hebben het over die situaties die zich in een liefdesrelatie opeens kunnen voordoen en die kunnen uitlopende op knallende ruzies terwijl ze toch met een beetje tact en oplettendheid voorkomen hadden kunnen worden. Hoe dan? Door op tijd door te hebben dat er sprake is van een precair moment, een precaire vraag. Welke zijn dat? We zetten een aantal voorbeelden voor je op een rijtje. Een soort kleine test waarbij wij doen alsof jij het eerste antwoord geeft. Om te leren nooit meer over onnozelheden met haar in discussie te treden…

VRAAG VAN HAAR: ‘Ik geloof dat ik dikker ben geworden. Wat vind jij?’

Antwoord van jou: ‘Mmm…. Laat eens kijken…. Nee, ik geloof het niet… Je bent niet afgevallen maar het lijkt me niet dat je dikker bent geworden.’

FOUT! Ben je gek geworden! Een dergelijk antwoord kan je de kop kosten, en in ieder geval je rustige avondje. Nu laat ze je de hele dag niet meer met rust. Op een dergelijke vraag moet je altijd heel beslist en definitief antwoorden. Ze moet niet eens de tijd hebben om haar zin af te maken. Je snijdt haar direct de pas af door haar te zeggen: ‘Wat? Absoluut niet! Ik wilde je net zeggen dat je er de laatste tijd zo goed uitziet. Ik kan zien dat je ben afgevallen. Dik geworden? Maar hoe kom je erbij. Je zou zo model als model aan de slag kunnen…’

VRAAG VAN HAAR: ‘Als je mij op een feest tegen zou komen en je zou mij niet kennen, zou je dan proberen om mij te versieren?’

Antwoord van jou: ‘Dat hangt ervan af hoeveel biertjes ik opheb…’

FOUT! Doe je dat nu expres of niet! Het juiste antwoord moet iets zijn in de trant van: ‘Ik denk dat alle mannen op het feestje wel zouden proberen om je te versieren. Ik vrees dat je mij niet eens zou opmerken…’.

VRAAG VAN HAAR: ‘Vind jij dat [naam van haar beste vriendin] mooier is dan ik?’

Antwoord van jou: ‘Ja, ik vind haar een mooi meisje. Toen we elkaar leerden kennen, was ik eigenlijk een beetje verliefd op haar. Maar jij was direct in voor een avondje stappen, dus…’

UHHHHHH! Ik begrijp het al! Je houdt ervan om met haar te ruziën! Als je met vuur wilt spelen, moet je vooral zo blijven antwoorden, maar als je een rustige toekomst met haar tegemoet wilt gaan, moet je diplomatischer worden. Een goed antwoord zou zijn: ‘Maar nee, schat, meen je dat nu heus? Zij mooier dan jij? Ik zou er niet aan moeten denken om met haar te gaan… Niet eens als zij en ik samen op een onbewoond eiland zouden aanspoelen…’

(STRIK)VRAAG VAN HAAR: ‘Houd je meer van meisjes met lang haar of met kort haar?’

Antwoord van jou: ‘Dat hangt van het type vrouw af.’

WEER FOUT! Je antwoord moet beslist, ondubbelzinnig en overtuigd zijn. Wat je antwoordt hangt verder af van de haarlengte van je vriendin. Zeker als ze net haar haar heeft laten knippen en niet overtuigd is van haar nieuwe kapsel.

CONCLUSIE

Wakker haar onzekerheden nooit aan, geef haar altijd gelijk, trap niet in haar strikvragen en vermijd dubbele ontkenningen die zij verkeerd zou kunnen interpreteren. Houd een veiligheidsmarge aan en probeer een geïnteresseerd en serieus gezicht te trekken als ze over uiterlijkheden en andere vrouwendingen begint. Een verkeerd woord, een verkeerde beweging… En je bent de hele avond zoet. Dus goed oefenen dan maar!

JULLIE REACTIES

Hmm…

De hele wereld kan me vertellen dat ik lelijk ben en dik, ik zit er niet mee.

Maar als mijn vriend een grapje maakt over iets wat minder mooi aan me is dan zit ik er wel mee, omdat ik mooi voor hem wil zijn.

Aan de ene kant wil ik dat hij de waarheid spreekt en aan de andere kant dat hij liegt en gewoon altijd positief is, of nog beter, zo over mij denkt.

Ik denk dat je gewoon soms moet liegen ja, omdat veel vrouwen niet goed tegen kritiek kunnen, ik geef toe. En zeker niet dingen waar je niets aan kunt veranderen.

Bij mannen lijkt het veel minder om uiterlijk te gaan, en ook niet zo lastig. Wij moeten slank zijn, weinig eten (jullie gaan naar de sportschool, worden gespierd, daarvoor moeten jullie zelfs eten). Onze gezicht moet mooi zijn, als je als man een mooi lichaam hebt compenseert dat, bij vrouwen verpest het alles. Enzovoorts.

Maar die vriendin vraag (vind je mijn vriendin knapper dan mij) dat is gewoon een domme vraag. Dat moet je niet vragen aan je vriend.

En daarnaast, misschien moet vrouwen leren om zelf te beordelen of ze dik lijken in een jurk?

Jonge vrouw.

__________

Dit zijn wel hele cliché vragen en antwoorden zeg.. Kijk, als vrouw wil ik natuurlijk ook het liefst horen dat ik de allerleukste en allermooiste voor mijn vriend ben, maar als hij telkens met zulke vreselijk cliché-vleiende antwoorden komt, geloof ik nooit meer wat hij zegt! Hij kan beter een paar keer een eerlijk antwoord geven dat ik liever niet wil horen, dan weet ik tenminste zeker dat zijn positieve reacties ook echt zijn!!

__________

Tip:

vrouwen vinden het niet leuk als je liegt !!

Als ze je 5 min voor vertrek vraagt of ze niet te dik is voor een jurk ie ze aan wil op een feestje, en je zegt om maar van het gezeur af te zijn: neej joh hij staat je super goed.

Heb je op dat moment geen ruzie, maar wacht maar tot ze de foto’s van het feestje ziet waar ze dat jurkje droeg…

__________

Ik ga ervan uit dat je altijd je eigen mening en waarheid kunt zeggen.Wel kijken hoe je het zegt zodat de ander je kan horen…

Wat het oproept is een gevoel van de ander waar je dan met elkaar naar kunt kijken…

Wat maakt je zo boos angstig of verdrietig als ik dit zeg…..

Zijn ontdekkingen die je dan kunt doen.

Via deze inzichten kun je groeien en jezelf door de verkregen inzichten ontwikkelen.

Je mond houden (zoals we allen vroeger hebben geleerd) werkt in dit tijdperk niet meer.

Wel voor korte duur, omdat je in eerste instantie een dekentje legt over het gevoel van jezelf en de ander.

Op lange termijn komen de frustraties eruit en dit verklaard mede waarom een op de drie huwelijken mislopen.

Pappen en nathouden om niet gekwetst te worden.

We gaan een heel ander tijdperk in: een tijdperk van licht, liefde waarheid en samenwerking!

Laten we dan ook beginnen om onszelf in dit idee te zien, en vandaar uit omgaan met de ander.

Anders herhalen we generatie op generatie een herhaling van zetten!

Van jezelf inhouden tot je eigen waarheid spreken….

Kijk en elkaars spiegel, en behandel de ander zoals je zelf wenst dat mensen met je omgaan!

__________

Handug!

Kijke of t werkt

__________

Mijn vriendje is geweldig, maar niet erg romantisch. Hier zou hij nog wel eens wat van kunnen leren!;) Maar ik wil dat hij eerlijk tegen mij is, dus misschien is het niet zo’n goed idee om hem dit te laten instuderen. Als een man van je houd, mag hij best een keer een dom antwoord geven.

__________

Nou ik vind dit niet overal een kern van waarheid hebben.. Kijk je hoeft niet alle andwoorden op vragen op je vriendin af te stellen. Als zij vraagt val je meer op kort haar of lang haar moet je daar gewoon eerlijk in zijn.

Val je op lang haar en heeft je vriendin dat niet zou je dat gewoon moeten kunnen zeggen..

Want op elke vraag antwoorden met iets dat je vriendin bezit kan haar arrogantie flink omhoog helpen en ik weet niet of dat wel de bedoeling is. Kijk als ze heel onzeker is ,kan dat misschien wel maar dan zal ze snel gaan denken. Liegt hij niet tegen me..?

Aangezien een onzekere vrouw dat vaak en snel kan denken.

Dus ik denk gewoon dat je met de waarheid moet andwoorden ,behalve als het je vriendin echt zou kwetsen..

__________

Eerlijkheid duurt gewoon het langst. Als je steeds zegt dat ze beter is dan alle anderen enzo. Dan krijgt ze capsones en dat is uiteraard niet de bedoeling.

En naar mijn mening komt ze uiteindelijk toch wel achter de waarheid. Want je verspreekt je zomaar een keer. En vrouw hebben een geheugen als een olifant (tenminste als het om hun gaat)

Dus doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg.

Groeten Laurens

__________

Niet alle vrouwen zijn zo.oke van dat dik zijn wel haha.maar niet alles klopt.ieder geval bij mij niet.ik geef een tip be yourself!

__________

Tuurlijk heb je vrouwen die onzeker zijn betreft hun uiterlijk, maar zulke mannen heb je ook. En ieder vrouw is anders. De een wilt zich bijvoorbeeld altijd geprezen voelen, maar de meeste vrouwen waarderen toch de waarheid. Heel belangrijk om een relatie in stand te houden is wederzijdse vertrouwen. En wanneer het vertrouwen ontbreekt, ontbreekt in feite de basis voor een relatie.

Als een man mij zou voorliegen, dan zou ik hem onmiddellijk de deur wijzen.

__________

Je kan het beste eerlijk zijn maar het wel proberen goed te brengen.

__________

Ik (m) heb de verschillende vragen en antwoorden gelezen. Met gemengde gevoelens. Sommige antwoorden zou ik juist geven om te plagen. En als een vrouw na een relatie van meer dan een jaar met mij nog steeds onzeker is … Is het niet de goede vrouw voor mij. Ik heb een vrouw nodig die tegen een stootje kan, geen zacht ei. Ik denk niet dat ik in de categorie ‘macho’ val, maar je moet in een relatie op bepaalde momenten wel met twee benen op de grond blijven staan. Als ik steeds antwoorden geef, die zij wil horen, maak ik haar onzeker. Ik geloof echt niet, dat een echte vrouw niet doorheeft wanneer ik haar vlei.

Als ze net haar lange haar kort heeft laten knippen, weet ze dat ze dat zeer tegen mijn zin heeft gedaan. Ik maak daar verder geen halszaak van, maar ze moet ook niet van mij verwachten, dat ik het leuk ga vinden als dat niet zo is.

Hoe zit dat eigenlijk met ‘geven en nemen’ in de liefde. Is je eigen mening geven nu eigenlijk ‘geven’ of ‘nemen’? En is respect hebben voor de mening van de ander ‘geven’ of ‘nemen’?

__________

Ik zou het niet leuk vinden als ik alleen maar bevestiging zou krijgen van mijn vriendje, ik weet het .. De meeste vrouwen vragen er wel vaak naar of vissen op een of ander manier naar complimentjes, máár! Ik heb ook wel door dat als hij zegt dat er niets negatiefs aan mij is dat dit niet klopt en hij dit alleen maar zegt om mij gerust te stellen, en om met de gedachte te leven dat er dus toch wel iets mis is maar hij dit niet zegt lijkt me verschrikkelijk want op die manier kun je er ook niks aan doen! Zou hij gewoon op een tactische manier je eerlijk vertellen als je wat te dik bent, of hij je haar langer of korter leuker vind staan, dan kun je deze kritiek ook goed opnemen en er iets mee doen, zodat als je hem de volgende keer iets vraagt over je uiterlijk hij wél eerlijk kan antwoorden dat die je slank/ of je haar leuk vind =D

__________

Als ik ’s morgens naast haar wakker wordt en zie hoe mooi en aantrekkelijk ze is dan voel ik steeds hoeveel ik om haar geef. Onze relatie hoeft geen bevestiging van haar kant van; hoe vind je mij? Dat doen alleen vrouwen die zich onzeker voelen. Soms kom ik thuis en heeft ze zich prachtig opgemaakt, speciaal voor mij. Wij kennen geen sleur of gezeur in onze relatie. Met deze vrouw wil ik oud worden.

__________

Ik als vrouw hoef eecht geeeen man die ZULKE antwoorden zou gaan geven zoals staat dat het hier moet.. UUUGH veel te verslijmd en heb liever wat eerlijkheid Hèè!

__________

Wat een onzin dat is toch allemaal leugens vertellen voor de lieve vrede.

Typisch mannen om de hete brij draaien.

__________

Ik heb liever dat ze er niet omheen draaien hoor gewoon recht voor de raap eerlijk antwoord geven daar heb ik veel meer aan

Groetjes annoesjka

__________

Strik vraag van haar..over kort o lang haar…aantwoord is…..(bij jou past alles lang kort,je bent gewoon altijd mooi hahahahahahahah.

__________

Je moet niet gaan liegen, je moet wel eerlijk zijn. Anders als ze het van iemand anders hoort heb je hem hangen. Je moet ook nooit gaan overdrijven, dat is ook niet echt best.

__________

Hoi,

Deze zinnen zijn niet allemaal waar ,

sommige vrouwen vinden het juist fijn dat je met ze meedenkt en bijvoorbeeld bij dat stuk over afvallen zou ik het juist heel goed vinden als die man zegd : nou je bent niet aangekomen maar ook niet afgevallen ” zou ik juist fijn vinden om te horen , als die gene 100% zou zeggen van niet heb ik meteen het idee dat hij de waarheid niet verteld !

__________

Wel leuk als hij dat allemaal zou zeggen,

maar ik denk dat je meer hebt aan eerlijkheid.

En hoe het ‘wel moet’ is a little tóo much

__________

Ik als vrouw zal merken dat hij niet de waarheid spreekt.Je ziet het aan hun lichaamtaal.

__________

Pff dit slaat echt nergens op tuurlijk ik denk als je altijd zo loopt de slijmen met je antwoorden worden vrouwen juist achterdochtig dan geloven ze je niet meer. Ik denk dat je dan juist een probleem krijg want als ze je niet meer geloven is het vertrouwen dus ook weg en vertrouwen is de basis van een relatie.

__________

Ik vind dat ze net doen alsof de vrouw een tiran is voor een man waar je heel voorzichtig mee moet doen.

__________

… Mannen die zo reageren enz. Weten gewoon niet hoe ze met het vrouwelijke geslacht om moeten gaan…

__________

Met andere woorden, hij moet constant leugens vertellen. Ik vraag me echt af wat voor een nozem dit heeft geschreven. Dit heeft absoluut niets meer met tactiek te maken. Deze meneer heeft 2 uitersten genomen en absoluut nergens de middenweg gegeven.

Overigens zijn de foute antwoorden die de man dan zou geven wel ontzettend tactloos. En als je je daar als vrouw niet druk om mag maken, dan vind ik dat je wel erg weinig zelfvertrouwen hebt.

__________

Vrouwen zijn gewoon ingewikkeld :p meer tips!

__________

Volgens mij heeft bovenstaande het niet helemaal begrepen.

Zelf vraag ik wel eens mijn vriends mening als ik ergens onzeker over ben.

Hij is wel eerlijk, maar weet het altijd positief te brengen en zegt er bij dat hij mij het mooiste/liefste/etc. Vind zelfs als ik wat aangekomen ben of iets dergelijks.

Als ik iets ben aangekomen en ik ben hier ontevreden over, zegt mijn vriend eerlijk dat het zo is, maar ook dat het hem niet uitmaakt en dat hij me toch wel mooi/lief/etc. Vind en als ik er mee zit dat ik wat meer moet sporten ofzo. Maar hij pakt me wel meteen vast en kust me of iets dergelijks.

Vrouwen vragen zulke dingen vaak niet aan hun partner omdat ze willen horen hoe het zit, dat weten ze zelf ook wel, maar omdat ze bevestiging willen van hem dat hij hun nog steeds leuk vind of in de hoop dat het hem niet is opgevallen. Het gaat dan vaak om dingen waar je een beetje onzeker over bent, je zoekt bevestiging. En dan kan je partner evengoed eerlijk zijn, maar het toch goed brengen.

Ik zou het zelf verschrikkelijk vinden als mijn partner me voor gek zou zetten bij vriendinnen met teletubbiegeluiden e.d. Ik vind het eerlijk gezegd nogal lomp.

__________

Deze als goed voorgestelde antwoorden lijken een bevestiging van het onvermogen van vrouwen om oprechtheid van mannen als positief kritisch uit te leggen, en van de moeite welke veel vrouwen met de werkelijkheid hebben.

Een relatie met een vrouw lijkt slechts in stand te kunnen worden gehouden door haar te antwoorden wat jij weet dat ze horen wil in plaats van de onverbloemde waarheid, welke (wanneer zij er WEL mee zou kunnen omgaan) tot veranderd gedrag zouden kunnen leiden waardoor zij een beter leven/mens zou worden en een fijnere en diepere genegenheid zou kunnen ontwaren.

__________

Ja Lekker is dat…

Ik ga haar vertellen wat ze wil horen. En dan zit ik strakts met een vrouw die de heledag tegen mij aanklets over hoe je nagels moet lakken, je haar in permanent, en dat die ene kassieere bij de (kruidenier) niets snapt van make up.

Ik geef gewoon eerlijk toe dat ze een zwembandje heeft. Maar ik zeg het ook eerlijk dat ik niet van graatpakhuisjes houd.

Misschien krijg ik dan af en toe een beetje tegengas. Maar we weten allebei waar we aan toe zijn. En beide zin we oprecht. Dus je ontwikkeld in ieder geval geen schijn vertoning naar de buitenwereld. What you see is what you get.

Misschien heb ik het fout, maar mijn 10 jaar samen met mijn huidige partner is nog nooit een sleur geworden.

__________

De 23jarige vrouwenliefhebber hieronder heeft helemaal gelijk! Ik vraag me af wie dit artikel heeft geschreven maar het lijkt verdacht veel op de hand van een snobby vrouw.

1 van de basisregels is zowiezo: do not put the pussy on a pedestal! En dat is precies wat je doet als je haar altijd gelijk geeft.

De vragen die hierboven worden gesteld is deel van een Shit-test wat veel vrouwen van tijd tot tijd droppen om te horen hoe je over ze denkt.

Het antwoord op de vraag of je haar zou versieren als je haar op een feest zou tegenkomen is juist wel een heel goed antwoord, als je het maar zegt met een glimlach.

Let’s face it; vrouwen zijn gewiekst en hebben het direct door als je gewenste antwoorden geeft dus het advies van dit artikel is te simpel beredeneerd en heeft niet als uitgangspunt om mensen hiermee te helpen.

__________

De reactie van de 23 jarige vrouwen liefhebber vind ik beter dan die hier boven.

Maar het hangt ook af van het type. Zelf val ik op mannelijk en geen gezeur. En als die man mij dan blijft verwennen met zijn lieve woorden blijf je vragen.

Zon bot antwoord, helpt je dichter bij jezelf te staan en helpt je uiteindelijk verder wat je als vrouw veel zelfverzekerder maakt dan al die lieve woordjes en geslijm.

Als je haar wil complimenteren omdat je echt vind dat ze mooi is doe dat dan op een moment dat zij dit niet verwacht, of hier niet om vraagt.

Dan komt het ook echt aan. Anders blijft ze zeuren.

In alles blijf gewoon eerlijk. Eerlijk hoeft niet perse bot te zijn he.

Een vrouw wil zich gewoon mooi voelen, en gewaardeerd, dat doe je simpel door van haar te houden.

Door elke keer de vrouw naar de mond te praten maak je haar ook onzeker.

Dan is er nog iets, als je als man heel sterk staat en met een zeur meid hebt, wat doe je dan met haar. Kies iemand die bij jou past.

Als je een vechter bent, iemand die niet bij de pakken neer zit en zelfverzekerd, Kies dan niet voor een onzekere meid die alleen maar bezig is met hoe zij eruit ziet en niet gewoon normaal kan doen.

21 jarige dame

__________

Ik hoop dat niet te veel mannen dit artikel lezen en het serieus nemen.

Alsof mannen geen weg kunnen vinden tussen waarheid en tactvol. Doe es je best, let gewoon eens op.

Toen ik het gevoel had dat ik was aangekomen stelde ik ook die risky question aan mn vriend. Hij loog niet tegen me maar kwetste me ook niet. Hij zei tegen mij: Volgens mij een beetje, zit je daar zelf mee? (daar stond ik even versteld van) ik antwoordde: nou weet niet… Ik ben niet dik, maar ik was slanker.

Hij reageerde: Ik vind je nog steeds hartstikke mooi, ik zit er zeker niet mee. Maar het belangrijkste is dat jij blij bent met jezelf.

Haleluja voor dit soort mannen!

Hij was gewoon eerlijk, ookal maakte het hem echt niet uit. Ik kon het ook wel hebben, maar als vrouw voel je je toch onzeker, en dat wist hij. Hij negeerde dat feit niet, maar ging er op in.

__________

Vrouwen willen leugens horen, dan krijgen ze die vanuit alle hoeken en gaten. En dan komen ze je later afschilderen als leugenaar.

Vrouwen kunnen niet omgaan met kritiek! De competitie met andere vrouwen staan nog hoger in ’t vaandel dan haar liefje.

En denk eraan mannen te veel complimentjes en ze krijgen ’t hoog in hun bol en ben jij je partner aan een ander kwijt omdat zij zich te goed vindt voor jou. Hou dus de balans erin!

__________

Nee wees gewoon je zelf je kunt niet de hele dag bezig zijn met over de antwoorden die je moet geven na te denken.!!! Denk je echt dat vrouwen niet weten dat de man probeert taktisch te zijn ik merk het onmiddelijk als mijn man me probeert te vleien en denk dan lief dat je het zegt maar ik geloof je niet dus het maakt in feite niet uit wat je zegt dan maar de waarheid ruzies zijn er tenslotte ook om ze weer goed te maken

een vrouw

__________

Wat een complete onzin!!!

Mijn taktiek is juist om de meest onlogische antwoorden te geven (lees: lomp) maar dan wel met een vette knipoog. Uitdagen moet!!!

__________

Onwijze onzin tis juist leuk om ze te pesten en een reactie uit te lokken, kunnen ze dat niet hebben moeten ze maar met een te lieve (vrouwelijke)jonge zoeken.

__________

Hahaha, ik zou echt spontaan een andere vriend zoeken als hij me dit soort antwoorden zou geven!

__________

Nou je hoeft inderdaad niet altijd te overdrijven zoals. Zeg inderdaad gewoon kort wat je denkt. Bijv. Ik denk dat alle mannen je wel zouden willen versieren.

Op deze manier laat je haar zien dat ze mooi is (wat dus positief is),, maar je laat ook je mannelijkheid zien..(want jij bent immers diegene, van al die andere, die haar overwonnen heeft)

Zoals hieronder staat, ben ik het er niet helemaal mee eens.

Je moet niet van alles een overdreven grote negatieve/postieve grap maken, en daar dan grappig op ingaan.

Op sommige momenten hebben wij vrouwen daar nou eenmaal geen zin in.

Zoals het: “Als je mij op een feest zou tegen komen en je zou mij niet kennen, zou je dan proberen mij te versieren?”

– antwoord dan niet met : versieren, ik word versierd!

– Namelijk omdat ik als vrouw dat helemaal niet wil horen. Fijn dat jij normaal versierd wilt worden.. Maar we hebben het nu even over mij en jij die mij versiert!

Als een jongen op deze manier bij mij antwoord.

Is het bij mij simpel. “FF serieus, zou je mij wel of niet versieren?”

– Conclusie: je moet dus alsnog een gewoon antwoord geven.

– of als je nog een keer zegt dat je liever versierd wordt,,. Naja dan ben je een player, ben ben ik je liever kwijt dan rijk!

Groetjes Een vrouw.

__________

Ligt het aan mij of is dit echt ongelofelijk denigerend naar vrouwen toe? Alsof alle vrouwen onzekere en op uiterlijk gefixeerde wezentjes zijn.

Als je moet gaan liegen of op je tenen moet gaan lopen bij je vriendin, dan heb je gewoon de verkeerde vriendin.

Altijd vertellen wat ze wil horen werkt alleen maar averechts, je maakt jezelf oninteressant, want ze hoeft geen moeite te doen, en de onzekerheid blijft, want ze weet zelf ook wel dat maar de halve waarheid verteld als je zo antwoord op zulke vragen. __________

Respect voor de reactie! Dat is echt heel belangrijk! Anders laat je over je heen lopen. Voor sommige mannen kan het misschien een hele omschakeling zijn, maar werk eraan! (Dat doe ik ook nog steeds) Succes..

__________

Ik ben zelf een meisje vn 18 jaar..

Maar vind dat jullie hier niet gelijk hebben..

Ik heb liever een man die eerlijk is, en niet liegt over mijn uiterlijk of wat dan ook..

Wat heb je aan mannen die je altijd de dingen zegt die je graag wilt horen..

Oke ik geef jullie op 1 vlak gelijk: het is wel lief soms dat hy goed over je uiterlijk praat, maar hy mag ook rustig een keer zeggen dat ik bv dikker ben geworden, als je van jezelf al weet dat je dikker bent geworden…

__________

Sorry, hoor. Maar ik denk wel haats zeker te weten dat een man dit heeft geschreven kom op zeg!Het slijm van sommige antwoorden druipt ervan af!! Tuurlijk soms is het beter om de waarheid een beetje om te draaien. Maar de vrouwen altijd gelijk geven?? Mannen hebben toch ook een eigen standpunt? Je moet wel eerlijk zijn, maar wees voorzichtig met hoe je het zegt! Als je zegt goh wat ben jij dik!(dan vraag je er om!!) Zeg beter zullen we een keer samen sporten of gaan hardlopen om onze concidtie op peil te houden. (je stelt iets voor om een andere reden, maar het helpt je wel;) dus mannen denk erom hoe je iets zegt!

Groetjes een vrouw

__________

Soms komt t idd het beste uit om haar gelijk te geven ook al is t niet zo. Maar als je alles doet zoals hierboven ben je in no time haar schoothondje en zal ze verwachten dat je haar met alles gelijk zal geven. Een eerlijke relatie heb je veel meer aan anders kan je nooit een serieus gesprek met je partner hebben zonder voor elke vraag weer zo’n flauw excuus te verzinnen. Dus mijn mening op dit artikel: ONZIN!!!!

__________

Getverderrie wat een kolder zeg…. Ben zelf vrouw, maar dat geslijm waar je 1 km steenstraten mee kan plavuizen hoef ik echt niet van een man hoor……..

__________

Pfff net of alle vrouwen zo zijn… Geef gewoon eerlijk antwoord. Probeer alleen niet heel beledigend te zijn. Als een fouw aan je vraagt ben ik dikker geworden en het is zo zeg dan iets nouja misschien een beetje, maar je ziet er hardstikke goed uit zo… De weegschaal geeft haar toch een eerlijk antwoord…

__________

Ik wil even zeggen dat een meisje een jongen die ze leuk vind en/of andersom dat ze hem de heletijd aan het testen is. Dus pas maar op!

En geef haar niet altidj gelijk, een keertje discuseren is ook wel leuk

__________

Pff wat een onzin, Ik wil zulke dingen helemaal niet horen. Heb liever dat een man gewoon eerlijk is..

Daar heb je veel meer aan..

__________

Hier een 21 jarige vrouw…ik heb liever dat mijn vriend eerlijk is dan eromheen draait en denkt bah wat een stinkgeur heeft ze gekocht,of check dat kapseeeeeeeeeel!!..neeej wees gewoon eerlijk tegen vrouwen en als ze er niet tegen kunnen MOETEN ZE NIKS VRAGEN!!! Zo simpel is het…

__________

Alsof vrouwen kleine kinderen zijn..

‘Geef haar altijd gelijk’

sorry hoor =S

en diplomatischer is ook een mooi woord trouwens! Whahaha

ei

__________

Altijd de waarheid vertellen, het gaat erom hoe je het brengt. Voorbeeld Schat wat vind je van de tafel die ik geschilderd heb ?

A Hij ziet er niet uit,

B Ik vind het jammer dat je de verkeerde kleur gekozen heb.

__________

Ik ben het helemaal eens met de ”23 jarige vrouwenliefhebben”. Ik zou het zo zat worden als iemand mij de heletijd zou vertelllen wat ik ”zou willen” horen. Ik heb liever dat die persoon gewoon eerlijk tegen mij is, zelfs dat is nog beter dan dit ingestudeerde gedoe

love,

een meisje die super in love is

__________

Waarom kunnen vrouwen niet gewoon beetje werken aan hun zelfvertrouwen? Je moet gewoon beetje minder gevoelig zijn over je uiterlijk. Vandaag zie je er misschien mooi uit, en morgen misschien niet. Uiterlijk is altijd aan verandering onderhevig. Iedereen vergeet dat er nog meer is dan uiterlijk. Vrouwen moeten gewoon hun innerlijke kracht leren kennen en niet constant gefocusd zijn op hun uiterlijk. Natuurlijk moet je er verzorgd uitzien, maar heb dan ook genoeg eigenwaarde dat zelfs als iemand je oerlelijk vind, je nog steeds van jezelf kunt blijven houden zoals je bent en niet onzeker wordt. Vrouwen, mijn tip….ken je innerlijke kracht!!

__________

Dat klopt dus niet he, als mijn vriend zo overdreven slijmerig zou praten wordt ik gek!. Als ik vraag ben ik te dik, dan is het antwoord gewoon nee dat ben je niet! Denk de maar eens aan om elke dag dit soort geslijm te moeten aanhoren, dan weet je toch dat hij er niet veel van meent

__________

Hallo..?..j moet gewoon eerlijk zijn tegen je vriendin..als je met iemand een relatie hebt tegen wie je de hele tijd moet liegen kan j het beter uitmaken…het wel waar dat meisjes aandacht willen van hun vriend..in de meeste relatie krijgen de meisjes veel aandacht aan het begin van de relatie..maar na een tijdje houdt dat op…maar wat de jongens vergeten dat een meisje daar wel op let..en verschil merkt als ze minder aandacht krijgt…het komt erop neer dat je meer aandacht en respect moet hebben voor je vriendin…en als je dan eerlijk bent..zal ze het ook niet erg vinden…

__________

Eerlijkheid duurt het langst en schoonheidheid komt van binne uit daar gaan we voor

__________

Haha, ik als vrouw die dit leest wil even zeggen

dat we dit echt niet allemaal willen horen.

Wees gewoon eerlijk, we kunnen echt wel ergens tegen!

__________

Ik denk dat de waarheid ergens in het midden ligt tussen de 23 jarige vrouwenliefhebber en de schrijf(st)er van dit tekstje.

En ik denk dat omdat ik zelf een vrouw ben, eentje die ook graag de waarheid hoort, maar wel een beetje subtiel.

Op de vraag van een man “is die van mij niet heel erg klein?” zou denk ik ook geen enkele man het liefst horen “ja schat, wacht dan haal ik mijn vergrootglas om het geheel te kunnen beoordelen want ik kan het zo niet eens echt zien” met hoeveel goedbedoelde humor het ook gebracht word.

__________

Wat een gelul,

gewoon eerlijk recht voor zijn raap.

En vraag eerst maar aan je vriendin of ze een eerlijk antwoord aankan.

Want eerlijk willen alle vrouwen als het maar niet kwetsend is.

Wil je een gezonde relatie of de rest van je leven op eieren lopen?

Allerbelangrijkste: In het begin van je relatie duidelijk maken dat je niet tussen de regels gaat lezen, tuurlijk is ze het daarmee eens om het vervolgens uit te proberen, en je eerste ruzie is geboren. Advies: Poot stijf houden: herhaal dat je niet tussen de regels gaat lezen, maar duidelijk gedrag/vragen eist.

Pas dan start een lekkere relatie.

Dit soort kul op deze site maken de afstand tussen mannen en vrouwen alleen maar groter!

V

__________

Waarom is het dan mannen denken alles over vrouwen te kunnen weten. Wij vrouwen zijn niet allemaal dezelfde, we komen niet allemaal van Venus. Als mijn vriend grapjes zou maken over mijn kont en mij een teletubie noemen en aan mijn vriendinnen de ¨grap¨ verder vertellen zou ik hem ter plekke verlaten of in ieder gevaal en enorme ruzie hebben.

Er is geen manual voor het omgaan met vrouwen netzomin als er een manual is voor het omgaan met mannen. Ieder persoon (vrouw of man) is anders en verdiend respect door het simpel feit dat die een persoon is. Wanneer wij niet meer mensen in een hokje plaatsen en geen labels meer plakken maar de persoon die voor onze neus staat goed zien en hem of haar nemen zoals die is zullen we misschien met elkaar beter omgaan.

Ik kom niet van Venus, ik kom uit een land met mensen, gevoelens, ideeen….

Claudia

__________

Ik wil als vrouw reageren op dit artikel en de reactie. Het is waar dat vrouwen niet willen dat je ze naar de mond gaat praten – wie wil dat nou wel? Maar dat betekent niet dat je in geen geval tegen haar moet zeggen wat ze wil horen.

Het klopt denk ik dat de vragen vaak onbewust een test zijn. Maar in veel gevallen is het ook doodgewoon een simpele drang naar aandacht. Als ze vraagt of ze dik geworden is, wil ze dat je haar bekijkt en haar vertelt dat ze mooi is. Als je dat dus uit jezelf en op de goede momenten doet (en je moet het ook niet overdrijven natuurlijk), kun je veel van die vragen gewoon voorkomen!

De antwoorden in het artikel zijn tactisch, en zeker beter dan de ‘voorbeeldantwoorden’. Maar het klopt dat veel vrouwen er al snel doorheen kunnen gaan zien. Je moet inderdaad niet over je heen laten lopen of je helemaal aan haar aan proberen te passen. Aan de andere kant is een antwoord als “Versieren? Dat doe ik niet ik word altijd versierd” onbevredigend, want het zegt niets over háár en dat wil ze nou juist (aandacht). Dan gaat het dus juist de hele avond door tot je haar wel genoeg aandacht hebt gegeven.

Tot slot, als mijn vriend me in bijzijn van mijn vriendinnen voor schut zou zetten zoals in de reactie staat… Laten we zeggen dat dat een erg goede manier is om ruzie te krijgen. Oke, ik zou zelf niet dat soort vragen gaan stellen waar ze bij zijn. Maar als je vriendin dat wel doet: laat in bijzijn van anderen altijd zien dat je aan haar kant staat.

Sarah.

__________

Niet iedere vrouw stelt dit soort vragen aan haar partner.Maar het zou wel fijn zijn als je eens een spontane lieve/leuke reactie kreeg als je naar kapper bent geweest of als je uitgaat en in vol ornaat de kamer inkomt voor je weggaat. Ik denk dat de meeste vrouwen spontane lieve opmerkingen (zoals:wat zie je er geweldig/mooi/sexy uit..o.i.d) heel erg fijn vinden.Als zoiets nooit gebeurt,dan pas kunnen vrouwen onzeker over zichzelf worden of erger nog..vallen voor de charmes van andere mannen (niet erg als je toch al van d’r af wilde natuurlijk)Ondanks de emancipatie willen veel vrouwen toch nog steeds ouderwets veroverd worden en horen dat ze mooi gevonden worden(uitzonderingen daargelaten)Andersom zouden vrouwen ook mannen wel eens wat vaker een complimentje mogen geven, want het lijkt me dat iedereen graag hoort dat hij/zij er goed uitziet…lekker ruikt etc.

Lady44

__________

Ik wilde hierbij reageren over wat je wel of niet tegen vrouwen moet zeggen, waarover u als conclusie het volgende zeggen:

Wakker haar onzekerheden nooit aan, geef haar altijd gelijk, trap niet in haar strik vragen en vermijd dubbele ontkenningen die zij verkeerd zou interpreteren. Houd een een veiligheidsmarge aan een probeer een geintresseerd en serieus gezicht te trekken als ze over uiterlijkheden en andere vrouwen dingen begint. Een verkeerd woord, een verkeerde beweging en je bent de hele avond zoet. Dus goed oefenen dan maar…..

Sorry hoor maar dit moet je doen als je van je vrouw af wil…..

Het laatste wat vrouwen willen is iemand die ze vertelt wat ze willen horen. Het is juist omgekeerd als je het mij vraagt. Als je vrouwen vertelt wat ze willen horen zullen ze je stukje voor stukje naar hun eigen beeld proberen te vranderen totdat ze helemaal over je heen loopt en dan ben je saai en is zij weg. Er zit geen uitdaging meer in je.

De vragen die ze stelt zijn na mijn mening een soort test. Niet dat ze bewust jou aan het testen is maar onbewust doet ze het toch, om te zien wat jou reactie is inderdaad en daardoor krijgt ze een gevoel waarop ze haar gedrag afstelt.

Waarom test ze je?

Om te zien wat ze in huis (aan de haak) heeft of als ze het om wat voor reden dan ook nogmaals de kwaliteit van de relatie wilt meten.

De manier waarop u de vragen beantwoord is naar mijn mening tranparant en nep. Je kunt ze maar een keer gebruiken. Ze zal het zeer waarschijnlijk vaker gaan vragen. Helemaal als je ze zo beantwoord. Totdat ze je doorheeft en dan heb je nog bonje.

Wat doen we dan?

Geef gewoon een eerlijke antwoord. Ik zelf beanwoord die vragen juist negatief (naja negeatief…). Bijvoorbeeld als ze vraagt of kont groter is geworden dan zeg ik ‘JA man ontzettend je lijkt net een teletubbie’ en ga naar haar toe en maak teletubbie geluiden terwijl je haar kust. Pest haar de rest van de avond met die naam. Let op die doe ik wel op een grappige manier en een lach op mn gezicht anders gaat ze je gewoon een eikel vinden. Het moet wel leuk blijven. Als haar vriendinnen er zijn die met je mee lachen is het helemaal leuk want ja haar vriendinnen lachen er ook om dus is het echt flauw als ze nu in een keer moeilijk gaat doen.

Zo zorg je er ook voor dat ze niet meer van die rare vragen stelt waarop geen antwoord goed genoeg lijkt te zijn.

Als ze de grap niet wilt begrijpen of als ze boos wordt dan is ze gewoon een onzeker iemand en daar zul jij nog veel last van hebben, maar 8 van de tien keer zal ze gewoon gaan lachen en dan neem jij gewoon de gesprek over en verander je het gesprek in iets wat wel zin heeft om over te praten…

Dit geldt natuurlijk voor de overige vragen. Gewoon zeggen wat je eigenlijk helemaal niet moet zeggen en dan maak je er een grap over ( moet wel enigzins grappig zijn…)

Nog een voorbeeld nu met een posietief antwoord voor mensen met een zwak hart:

ze vraagt: als je mij op een feest tegen zou komen en je zou mij niet kennen zou je dan proberen om mij te versieren?

ADVERSUS antwoord: bla bla je zou me nooit opmerken door aandacht van andere mannen…

Deze is niet alleen nep maar ook heel slecht voor je relatie. Wat je nu aan het doen bent is haar status hoger leggen als die van jou. En als er een ding is waar vrouwen niet tegen kunnen is het wel mannen met een lagere status.

Mijn antwoord… Versieren? ‘ dat doe ik niet ik word altijd versierd’

mischien beetje flauw deze maja ik heb een sterk hart….

Mannen zorg dat je altijd de man blijft het is jou wereld jou realiteit en jou regels. Nogmaals je moet niet meteen naar de andere pool te zwaaien en eikelig of arrogant gaan doen. Ben gewoon jezelf maar laat haar niet teveel aan je tweaken. Dat is slecht voor jou en je relatie….

Dank voor uw aandacht…

23 jarige vrouwen liefhebber