Wat kan relatietherapie voor jouw relatie doen (na overspel)?

Eén van de meest heftige dingen die in een relatie kunnen voorkomen, is vreemdgaan. De ontdekking dat een partner het met een ander heeft aangelegd, is shockerend en werkt ontwrichtend. Indien er bij beide partners bereidheid bestaan om, ondanks alle ellende, samen verder te gaan, dan is dit vaak het moment waarop de hulp van een relatietherapeut wordt ingeroepen. Hoe gaat dat in zijn werk?

Relatietherapie vergemakkelijkt de communicatie tussen de beide partners en helpt om uiting te geven aan de eigen emoties en gedachten. Dat is heel belangrijk, want juist het gebrek aan communicatie is vaak de oorzaak van een relatiecrisis. Niet altijd is het gemakkelijk om openlijk je eigen wensen en behoeften op tafel te leggen, maar je kunt natuurlijk ook niet verwachten dat je partner zo empathisch is dat deze je gedachten kan lezen…

Communicatiestoornissen hebben vaak een negatieve weerslag op de seksuele intimiteit en dat kan er weer toe leiden dat je je eigen partner langzaam maar zeker in een negatief daglicht gaat zetten. Je gaat hem of haar de schuld geven van je ongenoegen en vindt dat hij of zij zich niet voldoende inspant om je te begrijpen, met alle gevolgen van dien.

De relatietherapeut werkt samen met de beide partners eraan om een klimaat te creëren waarin je naar elkaar luistert, begrip krijgt voor het standpunt van de ander en oog krijgt voor zijn of haar wensen en behoeften. Verder wordt er tijdens de therapie ook aan gewerkt om het vertrouwen weer te herstellen.

Het is niet gemakkelijk en ook niet gezegd dat een relatie stand houdt na overspel, maar als beide partner echt met elkaar doorwillen en die wil sterker is dan de pijn, het verdriet en oude wraakgevoelens en onbegrip, dan is het mogelijk om weer tot elkaar te komen. En dan kan het wel eens beter zijn dan voorheen.