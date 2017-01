(Weer) in vorm in zes weken (of bijna dan)

Wedden dat de goede voornemens die je aan het einde van de zomervakantie van vorig jaar hebt gemaakt, in de loop der tijd vervlogen zijn? Vorig jaar had je je heilig voorgenomen dat je het jaar daarop strak en afgetraind op het strand zou verschijnen. En wat is ervan terecht gekomen? Het resultaat laat te wensen over en de goede voornemens schieten ons opeens weer te binnen.



Te laat? Misschien wel. Of misschien ook niet. Wellicht is er nog iets aan te doen.

Als je echt gemotiveerd bent en het idee dat de komende zes weken geheel in het teken van aandacht voor je lijf zullen staan, je niet afschrikt, dan is misschien nog niet alles verloren. Ben je op dit punt aangekomen en ben je nog steeds geïnteresseerd, lees dan verder want hieronder zul je een zesweken-plan vinden dat je in staat zal stellen om weer helemaal – of bijna dan – in vorm te komen.

Een kleine gids die je waarschijnlijk zal helpen om strakjes strak (of in ieder geval strakker) voor de dag te komen, om een paar centimeter in de kritieke zones kwijt te raken en om de zomervakantie met hernieuwd enthousiasme tegemoet te zien.

Wat heb je de komende zes weken nodig?

1) MOTIVATIE

2) TOEGANG TOT DE SPORTSCHOOL

3) AANDACHT VOOR JE VOEDINGSPATROON

4) EN NOG EENS MOTIVATIE…

Aan tafel: zeg ‘Nee’ tegen al die voedingsmiddelen waarvan algemeen bekend is dat ze vet zijn of veel calorieën bevatten (vette kazen, volle melk, vet vlees, vette snacks, snoepgoed en ijs). Houd elke dag tenminste drie maaltijden aan, drink veel water en ga voor een basisaanvulling in de vorm van een multi-vitaminensupplement. Houd de porties beperkt en geef de voorkeur aan groenten en andere magere voedingsmiddelen: kip of vis voor de eiwitten, volkorenbrood of -rijst voor de koolhydraten.

In de sportschool: aerobische activiteiten (loopband, fietsen, roeien, steppen) is wat je nodig hebt om vet te verbranden. En je hoeft je er echt niet helemaal voor in het zweet te werken. Een continu maar niet al te hoog ritme is meer dan genoeg. Sterker nog, een rustig maar gestaag ritme is vaak veel effectiever dan overdreven gezwoeg en gezweet.

WEEK 1 In de sportschool: 3 trainingen (bv. Maandag, woensdag en vrijdag) waarvan er twee geheel gewijd zijn aan aerobische activiteiten (20 minuten) en eentje aan gewichten en machines. De buikspieren komen aan het einde van de aerobische activiteiten aan bod (dus 2 keer per week).

WEEK 2 EN 3 In de sportschool: 4 trainingen per week (bv. Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag). Twee trainingen zijn weer gewijd aan aerobische activiteiten, de overige twee aan gewichten en machines. Wissel de trainingen onderling af. Probeer de aerobische activiteit op te voeren naar 30 minuten per training. Voer ook de gewichten lichtjes op, echter zonder te overdrijven want het gaat er ons niet om om de spiermassa te vergroten, maar een strakker lijf is ons doel. Houd het aantal herhalingen op 12 tot 15 per serie en houd ten hoogste 60 seconden rust tussen de series aan. Train je buikspieren na afloop van elke krachttraining (dus 2 keer per week).

WEEK 4 EN 5 In de sportschool: 4 trainingen per week (bv. Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag). Drie aerobische trainingen en één met gewichten. Voer de aerobische trainingen op tot 40 minuten per keer. Train je buikspieren na afloop van iedere training (dus 4 keer per week).

WEEK 6 In de sportschool: 4 trainingen per week (bv. Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag). De opbouw is nu als volgt: elke training begin je met 30 minuten aerobische activiteiten die worden gevolgd door een korte krachttraining van 15 minuten (op maandag train je je benen, op dinsdag borstspieren en schouderspieren, op donderdag de rugspieren en op vrijdag de armspieren). Je buikspieren train je nu vier keer per week.

Zoals je ziet, is het allemaal niet zo gecompliceerd. Je hoeft alleen maar het schema te volgen en je zult de resultaten – als het goed is – vanzelf zien. Heb je deze winter je lichamelijke vorm verwaarloosd, dan kun je hiermee nog redden wat er te redden valt. Probeer het maar eens, of houd het schema hierboven als algemene leidraad voor je trainingen.

NOG EEN LAATSTE RAAD: houd je verre van ‘doe-het-zelf’-diëten. Wil je serieus afvallen, raadpleeg dan een arts. Doe ook in de sportschool niets op eigen houtje maar zoek de begeleiding van een instructeur die je schema kan invullen op basis van je eigen persoonlijke behoeften.

