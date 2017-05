Weet jij hoeveel jij eet?

Heb je besloten om af te vallen en heb je ook daadwerkelijk gelijnd, maar val je maar weinig of niet af, ga dan eens na hoevéél je eigenlijk eet. Je zou er wel eens achter kunnen komen dat je meer ‘verborgen en overbodige’ calorieën tot je neemt dan je ooit gedacht had.



Ontvang de nieuwsbrief van ADVERSUS in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven.

Het eerste advies dat dietologen geven is om een dagboek bij te houden en alles wat je eet op te schrijven. Natuurlijk is dit niet zomaar een advies. Er is een duidelijke reden voor. Vaak zijn we ervan overtuigd dat we goed bezig zijn, dat we aan de lijn doen, maar zijn we ons er niet van bewust dat we elke dag, dag na dag, honderden calorieën tot ons nemen die we niet meetellen en waarvan we het bestaan misschien niet eens kennen. Maar deze calorieën – of we ze nu kennen of niet – tellen natuurlijk wel mee.

Hier zijn enkele calorieën-weetjes die nuttig kunnen zijn om erachter te komen waarom je dieet niet werkt. Loop onze checklist maar eens af.

Een glas wijn bevat gemiddeld circa 100 calorieën. Twee glazen betekent dus 200 calorieën. Ga maar eens na hoeveel van deze calorieën je per dag binnenkrijgt.

Een blikje bier (33 cl) bevat 150 calorieën. Hoeveel biertjes drink je per dag? In de zomer drink je er misschien nog wel meer dan gewoonlijk omdat ‘het zo warm is’. En dan maar hopen dat de zeelucht, zoals men wel zegt, je helpt om verder af te vallen.

Een gekookt eitje bevat al snel zo’n 80 calorieën, een gebakken ei of omelet met olie (of erger nog: boter) schiet al snel de 200 calorieën voorbij.

En ook fruit, ja fruit, bevat veel meer calorieën dan je denkt. Maar is fruit dan niet perfect om mee af te vallen? Jazeker, maar het ligt er wel aan hoeveel je ervan eet, en vooral ook hoe zoet het fruit is dat je kiest. Suiker in fruit telt mee, en hoe. Een grote appel kan meer dan 200 calorieën bevatten. Een grote banaan meer dan 150 calorieën. En ik at vrachten fruit omdat ik dacht dat je er niet dik van zou worden.

En dan hebben we nog de koolzuurhoudende dranken. Een blikje coca cola of pepsi cola bevat ongeveer 130 calorieën. Houd dit in gedachten als je bij een fast food keten gaat eten.

En nu we het dan toch over fast food hebben. Ik heb de tabellen met voedingswaarden van McDonald’s er eens op na gekeken, wil je er meer over weten, klik dan hier en ben behoorlijk geschrokken. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de concurrenten, van Burger King tot KFC en dergelijke. Ik ga er niet meer naar binnen. Doen jullie maar wat je wilt, maar houd er wel rekening mee dat een fast food maal je in calorieën duur kan komen te staan. Heel duur!

En heb je zin in ijs, bezint dan eer ge begint. Een coupe ijs kan, afhankelijk van de hoeveelheid natuurlijk, al snel zo’n 300 calorieën bevatten. Een zo’n coupe heb je in vijf minuten op!

En zo kunnen we nog wel even verder gaan, maar ik stop hier. Als je hebt besloten om af te vallen, onthoud dan dat er voedingsmiddelen zijn die je dagelijkse hoeveelheid calorieën in één klap de hoogte in doen schieten… ook zonder dat je er erg in hebt. Denk daar maar eens over na als de naald van de weegschaal de volgende keer de verkeerde kant uitslaat en je je erover verbaast dat je niet bent afgevallen terwijl je toch zo aan de lijn hebt gedaan.

ADVERSUS