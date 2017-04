Wel eens aan periodiek vasten gedacht?

Steeds vaker valt de term ‘Intermittent fasting’, ofwel: periodiek vasten. Af en toe één of een paar daagjes vasten zou goed zijn voor lichaam en geest.



Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat regelmatig gedurende een korte periode vasten goed is voor de gezondheid. Bewezen zou zijn dat vasten het SIRT-1 gen activeert. Dit gen heeft invloed op het verouderingsproces van ons lichaam. Verder zou vasten de hormoonhuishouding weer in balans brengen en een positieve invloed hebben op de stofwisseling (de vetverbranding versnelt). Er wordt zelfs gezegd dat regelmatig vasten het risico op ernstige ziekten (bepaalde kankersoorten) en aandoeningen vermindert. Verder zou vasten je lichaam insulinegevoeliger maken waardoor suiker beter in het bloed wordt opgenomen.

Er moet nog heel wat onderzoek worden gedaan, maar al met al zijn de wetenschappers het er toch wel al over eens dat vasten een weldaad is voor lichaam en geest. Psychologische voordelen zijn bijvoorbeeld dat je je lichter en energieker gaat voelen. Soms kan je zelfs tijdelijk een soort dronken gevoel krijgen, een soort euforie. Wat de effecten op lange termijn zijn is nog niet zeker.

Als men het over ‘intermittent fasting’ heeft, gaat men gewoonlijk uit van één tot drie dagen vasten. Een recent onderzoek leverde een interessant resultaat op. 16 tot 18 uur vasten (dus het overslaan van een avondmaaltijd en wellicht ook een ontbijt) zou dezelfde of misschien zelfs betere resultaten opleveren als twee of drie dagen vasten.

Natuurlijk moeten ook bij vasten de nodige kanttekeningen worden geplaatst. Zo kun je na een vastenperiode gaan compenseren, dus meer gaan eten, en ook dat is niet de bedoeling. Verder is het altijd goed om een arts te raadplegen als je langere tijd wilt gaan vasten.

Maar over het algemeen zou het het lichaam goed doen om twee of drie keer per maand voor de duur van 16 tot 18 uur te vasten. Vasten betekent in dit geval niet eten, maar het is wel belangrijk dat je goed (water) drinkt.

Overigens is periodiek vasten geen vrijbrief om niet te bewegen of sporten. De lichamelijke en psychologische voordelen van regelmatig bewegen zouden zelfs groter zijn dan die van periodiek vasten. Zou je moeten kiezen, dan kun je dus beter gewoon lekker blijven sporten.