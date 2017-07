Wel of niet uit elkaar? 5 Tips

Je bent al weken, maanden, misschien jaren aan het vechten met je partner en er hangt een scheiding in de lucht. Je leven wordt beheerst door de conflicten thuis en de vraag die zich steeds maar weer opdringt, is: Moeten we uit elkaar of niet? Het is een dramatische vraag die niemand anders voor jou en je partner kan beantwoorden. Maar de experts geven wel enkele tips.

1. Vraag jezelf eerlijk af of er ook maar één reden (of meerdere) is om bij haar te blijven.

Is er ook maar één waardevolle reden (of zijn er meerderen) om bij haar te blijven, focus dan daarop. Het is belangrijk om constructief bezig te zijn, niet destructief. Maak de laatste resten van een waardevolle relatie niet kapot. Is er geen enkele reden, dan is het beter om uit elkaar te gaan. Relatieproblemen zijn slepend en eisen een hoge tol, zeker als je niet weet waar je voor strijdt, of als er geen reden (meer) is om voor te strijden.

2. Focus op de dingen die jullie verbinden, vermijd modder gooien.

Als je eenmaal begint met modder gooien (en dat is o zo gemakkelijk), is er vaak geen stoppen aan. Het is een en al verwijten en provocaties van beide kanten en je doet elkaar voortdurend pijn. Probeer dit proces te stoppen. Stel voor om een stap terug te doen, om agressieve stemverheffingen te vermijden en om samen te focussen op de dingen die jullie hebben samengebracht en misschien nog steeds verbinden.

3. Leef je in in haar situatie en… neem haar in je armen

In plaats van te verharden in je standpunten kan het soms heel goed werken om even alle vijandigheid te laten varen en haar in je armen te sluiten. Breek door de barrière heen en zoek die intimiteit van vroeger op. Dit zijn de momenten waarop je elkaar weer vindt.

4. Een crisis kan voor verdieping zorgen

Relatieproblemen, zeker als ze lang duren, zijn een ware lijdensweg, maar leiden ook tot introspectie en discussies die je anders nooit met haar zou hebben gevoerd. Probeer je verdriet en de pijn die jullie beiden voelen om te zetten in iets positiefs. Als jullie samen verder willen – kortom, als er een wil is – dan is er een weg. En die zou wel eens beter kunnen zijn dan voorheen.

5. Neem een break, samen of alleen

Soms kan het helpen om afstand te nemen, om tijdelijk uit elkaar te gaan, of juist om iets samen (zonder de kinderen) te gaan doen. Neem deze mogelijkheden in overweging, denk creatief en constructief. Nogmaals, als er ook maar een reden is om bij haar te blijven (misschien simpelweg omdat je van haar houdt), vecht dan voor je relatie maar op een positieve, constructieve manier.