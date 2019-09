What Women Want

Allemaal hebben we, vroeg of laat, wel een zwak voor een bepaald meisje. Een meisje waarvoor we alles zouden doen – je kunt het zo gek niet noemen -. We zouden voor haar door het stof kruipen. Maar.. wat als je haar alleen maar uit de verte mag bewonderen en nog geen toenadering hebt gezocht omdat alleen al bij het idee je de moed in de schoenen zinkt? Juist voor die situatie hebben we deze praktische tips opgesteld. Want niet altijd zullen je toenaderingspogingen een ‘mission impossibile’ blijken te zijn, hoe mooi of populair ze ook is.

Alle meisjes, behalve natuurlijk de zeldzame uitzonderingen op de regel, zijn een ‘mission possible’. Het probleem zit niet in het meisje, maar in ons hoofd. Onze angst om een blauwtje te lopen of om voor schut te worden gezet blokkeert en juist die angst zorgt er soms voor dat we uiteindelijk enorme flaters slaan. Maar flaters kunnen voorkomen worden als je de weinige maar duidelijke tips die je hieronder vindt in praktijk brengt en vertrouwen hebt in jezelf en je eigen kunnen.

Meisjes houden niet van kinderachtige types. Ze willen niet een groot kind als partner en zullen dus zeker geen aandacht besteden aan types die haar aandacht op een kinderachtige, onvolwassen manier proberen te trekken. Probeer daarom altijd een volwassen houding aan te nemen en niet te blozen als je voor de eerste keer het woord tot haar richt (dat is gemakkelijk gezegd, maar in de praktijk vaak o zo moeilijk). Druk met je hele houding zekerheid uit. Be a man of the world! Meisjes houden niet van macho’s. Laat die macholoop en die machotalk dus maar achterwege. Zij zal er direct doorheen prikken en doorhebben dat je achter je machohouding je onzekerheid probeert te verstoppen. Machogedrag werkt niet, het heeft nooit gewerkt. Denk maar eens aan je eigen ervaringen. We weten zeker dat je het met ons eens zult zijn. Meisjes houden ervan om zich speciaal te voelen. Als je vindt dat het meisje dat je wilt leren kennen bijzonder mooi of interessant is om een bepaalde reden (mooi haar, mooie ogen), aarzel dan niet om dat haar te zeggen. Laat haar weten dat je haar speciaal vindt, ook al kost het je misschien moeite. Als het meisje – behalve mooi – ook nog intelligent is, zal ze je complimenten zeker op prijs stellen. En als ze niet intelligent is… dan is ze niet de moeite waard. Toch? Meisjes houden niet van banale toenaderingspogingen. Je riskeert er alleen maar mee dat zij zich ‘prooi’ gaat voelen, een aangenaam ‘tijdverdrijf’. Misschien zelfs vraagt ze zich af of je een weddenschap met je vrienden hebt afgesloten dat het je zal lukken haar mee uit te nemen. Wees daarom direct en eerlijk. Laat allerlei standaardzinnen als ‘Hebben wij elkaar niet eens eerder gezien…’ of ‘Waar ken ik jou van?’ achterwege, tenminste als je geen nul op rekest wilt krijgen. Meisjes houden van gevoelige mannen. Verover haar hart daarom met kleine, gevoelige gebaren en geschenkjes, zoals een bloem, een compliment, een delicaat gebaar als de deur voor haar openhouden. Ze kosten maar weinig of niets, maar het zijn juist die dingen die het meest indruk op het merendeel van de meisjes maken. En laat de adviezen van je vrienden maar zitten. Als ze nog single zijn, zal daar wel een reden voor zijn…

