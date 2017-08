Wil ze met je zoenen? Of niet? En hoe reageer je op een ‘nee’?

Wil ze met je zoenen? Is ze er in voor? Of riskeer je een afwijzing? Hoe begrijp je of het meisje waar je de hele avond mee hebt gepraat klaar is om door jou gezoend te worden? Je hebt je hoofd vast wel eens over deze vragen gebroken. Je hebt haar net leren kennen, vindt haar leuk en zou wel een stap verder willen gaan. Hoe begrijp je of dat een goed idee is?

Als je een knappe vent bent met een superlijf en een stoere kop dan valt er eigenlijk weinig te begrijpen. Zij zal je wel te kennen geven dat ze er ‘in’ voor is.

Maar als je niet in de bovenstaande categorie valt, zul je het wat intelligenter moeten spelen. In dat geval is het goed om je verstand en intuïtie erop los te laten en goed te letten op haar lichaamstaal en de signalen die ze afgeeft.

Want vrouwen geven je wel degelijk te kennen of te vinden zijn voor een kus of niet. Vaak geven ze onbewuste signalen af. Het kan zeker handig zijn om ze te kennen.

De drie meest voorkomende signalen zijn:

1. Ze is niet bang om je recht in de ogen te kijken en ze ontwijkt oogcontact niet. Integendeel, ze daagt je uit en kijkt je zonder problemen recht in de ogen.

2. Ze staat recht voor je. Haar lichaam wendt zich niet van je af, maar is naar jou gericht.

3. Ze haalt haar handen vaak door haar haar. Let er daarbij ook op of ze haar hals daarbij ontbloot. Want dat is een onbewust maar heel sterk signaal dat ze jou wel ziet zitten.

En dan zijn er nog andere signalen die je meer kunnen vertellen. Ze zijn misschien wat minder sterk maar in combinatie met de rest van haar gebaren geven ze je extra informatie. Let er bijvoorbeeld op of ze dicht bij je staat (goed teken), of ze een stap terug doet (slecht teken) als je haar haar aanraakt terwijl je zegt ‘Wat een mooi haar, mag ik het even aanraken?’, of je haar drankje mag proeven (zo ja, dan is dat een goed teken). Het zijn allemaal kleine tekens aan de wand. Houd ze in gedachten als je de afweging maakt of om het te proberen (of niet).

Wat als ze haar hoofd afwendt?

En wat doe je als zij, ondanks haar veelbelovende signalen en de magie die je in haar bijzijn voelt, uiteindelijk toch haar hoofd afwendt? Niets. Maak er geen drama van. Het overkomt de allerbesten. Het zegt niets over jou want er kunnen tientallen (honderden) redenen voor zijn waarom zij (op dat moment) niet met jou wil zoenen. En die redenen hoeven echt niet per se iets met jou te maken te hebben (meestal niet!). Je kunt haar ‘nee’ het beste heel rustig opnemen, niet alleen omdat je stijl hebt, maar ook omdat je haar misschien toch nog een keertje wil terugzien.

En… als je denkt dat je het kunt maken, kun je na een paar minuten nog een poging wagen. Heel rustig. Laat zien dat je alles onder controle hebt. Als ze dan nog niet wil, dan is het pech. Niets aan de hand!