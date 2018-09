Winter mode 2018. Deze oversize winterjassen zijn super cool!

De winter mode 2018 2019 laat ons niet in de kou staan. Gewatteerde jacks zijn een trend en die is meer dan welkom op ijzige dagen. Nog warmer zijn de lange, gewatteerde jassen die we in verschillende mode collecties tegenkomen. Het is een super trend waar iedereen wel iets mee kan, of je nu een casual of een meer elegante kledingstijl hebt.

Vorig jaar winter al waren lange gewatteerde jassen in de mode. De trend werd gelanceerd door Balenciaga en kort snel volgden ander merken met hun eigen interpretaties van de ‘long padded coat‘. In Zuid-Korea werden coats een complete rage. Zonder zo’n coat hoorde je er niet bij. Inmiddels hebben bijna alle modehuizen de trend opgepakt. Op de catwalks zagen we verschillende versies van de lange coats.

Burberry voerde de lange gewatteerde jas uit in de klassieke Burberry ruit met daarover grote gele letters. Hugo Boss ging voor een klassieke zachtgrijze versie die je over maatkostuum kunt dragen. Ook Thom Browne koos voor een klassieke basis – de krijtstreep – maar dan met een moderne twist. Fendi koos voor een bruine variant (bruin is weer helemaal terug in de mode!) die over een korter jack werd geshowd. Bij Les Hommes zagen we daarentegen een gewatteerde jas ònder een jack.

Hierbij stuiten we meteen op een andere mode trend: laag over laag over laag! ‘One coat is enough, two coats is better‘ is het motto voor herfst winter 2018 2019. Kou lijden is er dus niet meer bij. Bovendien geeft deze trend weer eens een heel andere kijk op de mode. Experimenteren is ons advies. Grote en vrij vierkante silhouetten zijn de trend.