Winterjacks man herfst winter 2018 2019. Gewatteerd is dé trend!

De winterjacks voor het nieuwe seizoen zijn gewatteerd, warm en je vindt ze in alle mogelijke kleuren: oranje, geel, wit, blauw, groen maar ook grijs, bruin en zwart. Elke mogelijke kleur is goed; effen lijkt de voorkeur te hebben maar stijlvolle fantasieën mogen ook. De meeste jacks zijn niet al te lang (of juist heel lang, hierover in een ander artikel meer). De meest gangbare lengte is op of net over de heupen. Verder zijn de jacks voor herfst winter 2018 2019 vooral volumineus. Iele modelletjes zijn uit. Ga voor grote, luxueuze volumes.

Een trend die we deze winter in de herenmode vaak gaan zien is laag over laag. Dat geldt ook voor jacks. Als de temperaturen dalen, mag je gerust een jack over een jack dragen. Dit zagen we op meerdere catwalks en we denken dat deze trend gaat aanslaan. Het staat stoer en is niet overdreven modieus of bestudeerd. Ga je voor een jack over een jack speel dan met kleuren en/of fantasieën. Ook met de lengtes kun je leuke effecten bereiken. De meest veilige combinatie is een wat langer bovenjack met een onderjack dat (dus) korter is, maar heb je zin in een langer onderjack doe het dan. De mode kent geen regels (maar vereist wel een beetje stijlgevoel).

Bekijk de foto’s hieronder en vorm je een idee van de jacks voor herfst winter 2018 2019.

Winterjassen man herfst winter 2018 2019. Fashion Show: n21, ph. Mauro Pilotto