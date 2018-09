De mode collectie van Hugo Boss voor herfst winter 2018 2019. Een selectie van de meest interessante outfits op de catwalk. Bekijk de mode foto’s en ontdek meer over de mode trends en modekleuren voor herfst winter 2018 2019.

OPMERKELIJK: Bruin is terug, en wel in een heel moderne versie. Bekijk de foto’s en ga aan de slag met deze kleur die eindelijk zijn stoffige, nerderige en/of jaren ’70 imago kwijt is.