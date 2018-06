Backstage reportage fashion show Wolf Totem. Vakmanschap uit China

Tussen alle uitnodigingen voor de Milan Fashion Week Uomo viel mij een uitnodiging op: die van Wolf Totem. Op de uitnodiging prijkte een fel gekleurde wolvenkop tegen een zwarte achtergrond. De fashion show stond niet op de officiële kalender en eerlijk gezegd kende ik het merk niet, maar ik besloot om er een kijkje te gaan nemen.

Inmiddels weet ik er meer van. Wolf Totem wordt ontworpen door Colin Jiang en het merk maakt deel uit van de Fujian Septwolves Industrial Co groep, een Chinese menswear kolos (de wolf wordt in China geassocieerd met nobelheid). Colin Jiang zelf was backstage gemakkelijk te herkennen dankzij zijn felblauwe ogen, vrij apart voor een Aziaat.

De Wolf Totem collectie voor zomer 2019 is jong, kleurrijk en energiek en kenmerkt zich door sportieve en technologische materialen. De bewerkingen zijn kundig en geavanceerd en steeds weer duikt de wolvenkop, karakteristiek voor Wolf Totem, op. De collectie is zeker de moeite waard.

Backstage heerste een optimale sfeer, iets wat tijdens de Fashion Weeks uitzonderlijk is. De ruimte was groot en ommuurd maar stond in contact met de buitenlucht. Het zonlicht viel door de grote openingen tussen muur en dak naar binnen waardoor de lichtinval voortreffelijk was. De cast was interessant: allerlei typen jongeren. Stuk voor stuk hadden de jongens iets aparts. Bekijk onze backstage reportage maar eens. En klik hier om beelden van de collectie Wolf Totem zomer 2019 te zien.