Wolf Totem zomer 2019. Inspiratie: Tibet. Traditie en moderniteit

Voor de zomercollectie 2019 van Wolf Totem heeft creatief directeur Colin Jiang zich laten inspireren door Tibet. Het Chinese modehuis kijkt hiermee naar het Oosten waar zijn roots liggen, maar wel met een internationale en kosmopolitische spirit. Oosterse vormen en kleuren worden op een heel eigentijdse manier geïnterpreteerd en uitgewerkt in moderne materialen en bewerkingen. Het effect is mystiek maar ook actueel.

Op de catwalk zien we items met kleurrijke figuratieve afbeeldingen maar ook items in doorzichtig PVC. De materialen zijn sportief en technologisch. De bewerkingen zijn geavanceerd, zoals uitsnijdingen met lasertechnieken, maar daarnaast zien we ook (traditionele) applicaties van metaal en strass. De kleuren zijn fel en geïnspireerd door de Tibetaanse natuur: Tibet Rood, Jungle Groen en Glossy Geel.

Kortom, de collectie is een coole mix van traditie en moderniteit. We zijn benieuwd hoe dit merk zich verder zal gaan ontwikkelen.