Het maatkostuum als zodanig bestaat niet meer. Vroeger was er een standaardformule waar niet veel aan te tornen viel. Je droeg een scherp gesneden donkerblauw of grijs pak met doublebreasted blazer, een smetteloos wit overhemd met das. Er waren een paar varianten zoals een krijtstreep of een lichtblauw overhemd. Maar dan had je het wel gehad. Vandaag de dag is het maatpak net zo aan de mode onderhevig als de casualwear, ook al zien we natuurlijk nog wel klassieke pakken zoals bij Giorgio Armani. Maar over het algemeen zijn de maatkostuums voor herfst winter 2018 2019 alles behalve conservatief.

De lijnen en vormen zijn eigentijds, het overhemd mag vervangen worden door een trui, de das is een optional. Onder aan dit artikel vind je een aantal foto’s van maatkostuums voor komende winter. Kijk maar eens of jouw droompak erbij zit. Voor het gemak zetten we nog even een aantal trends voor je op een rijtje die we tegenkomen in de maatkostuums voor nu.

Zakelijke kleding voor mannen. De maatpakken voor herfst winter 2018 2019

1. De blazers krijgen voor herfst en winter 2018 2019 grotere schouders.

2. De jasjes zijn vrij lang, de broeken hebben een relaxede snit en vallen in de meeste gevallen netjes op de schoen.

3. Bruin is het nieuwe donkerblauw. Het bruin voor herfst winter 2018 2019 is alles behalve saai. De bruinnuances zijn vrij licht en uiterst chic.

5. De krijtstreep is hot. Voor herfst winter 2018 2019 is’ie vrij uitgesproken en goed zichtbaar.

6. Ruiten doen voor winter 2018 2019 ook weer helemaal mee. Net zoals de krijtstreep zijn ze heel uitgesproken en aanwezig.

7. Op veel catwalks zagen we kostuums met doublebreasted jasjes, maar de maatpakken met éénknoopsjasjes van Ermenegildo Zegna zijn wat ons betreft het toppunt van stijl en elegantie.

Bekijk de foto’s van de maatpakken hieronder maar eens en doe inspiratie op.

Wil je meer lezen over de mode trends man voor herfst winter 2018 2019, klik dan hier