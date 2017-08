Zalm in de pan. Superfood op tafel

Zalm is een superfood. Deze vette vis bevat een grote hoeveelheid omega-3-vetten (onder meer goed voor je huid!) en eiwitten. Serveer zalm met broccoli en je hebt een winnend duo.

Het vervelende met vis is alleen dat je niet altijd zin hebt om het klaar te maken. Daarom hebben we gezocht naar een heel gemakkelijk recept. Iedereen kan zalm in de pan klaarmaken. En de pikante dressing dat wij erbij serveren is ook zo klaar.

Ingrediënten voor 4 personen

4 stukken verse zalmfilet met huid van goede kwaliteit (600 tot 800 gram)

knoflook (1 à 2 teentjes)

olijfolie extravergine

Spaanse pepertjes

zout

peper

Bereiding

De dressing

Was de Spaanse pepertjes (zowel voor de vis als voor de dressing) en snijd ze in kleine ringetjes. Schenk wat olijfolie in een klein kommetjes, voeg een deel van de peperringetjes toe, breng op smaak met peper en zout. De rest van de peper bewaar je voor de zalm zelf. Je kunt de dressing het beste ruim van tevoren klaarmaken zodat de pepertjes de olijfolie goed pikant maken.

De zalm

Verhit de olijfolie in een koekenpan. Maak de knoflook schoon, snijd de teentje in de lengte doormidden en fruit de knoflook tezamen met de overige peperringetjes in de olijfolie.

Als de olie goed heet is, leg je de stukken zalm op de huid in de pan en doe je het deksel erop. Laat de vis op een middelhoog vuur enkele minuten garen. Draai nu de vis om en laat nog enkele minuten garen totdat de stukken zalm zachtroze zijn en de rauwe kleur is verdwenen. Breng de vis tijdens het garen op smaak met zout.

Het is de kunst om de vis niet te kort (want dan is’ie nog rauw) maar ook niet te lang (want dan wordt’ie droog en stoppelig) te laten garen.

Verwijder nu de huid – die moet onmiddellijk loslaten anders is de vis nog niet klaar.

Verdeel de stukken zalm over de borden en serveer met de dressing (en met broccoli natuurlijk!).