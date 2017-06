Een zeldzaamheid met extra power en luxe: de Porsche 911 Turbo S Exclusive Series

Het is de krachtigste en meest bijzondere 911 Turbo S ooit: de nieuwe 911 Turbo S Exclusive Series, die in een oplage van 500 exemplaren wordt gebouwd bij de Porsche Exclusive Manufaktur in Zuffenhausen. De limited edition is met de hand afgewerkt en kenmerkt zich door de exclusieve kleur goudgeel metallic, het gebruik van nog hoogwaardigere materialen en vele luxe details. Zijn 3,8-liter zescilinder biturbo boxermotor levert een vermogen van 446 kW/607 pk, 19kW/27 pk meer dan de reguliere 911 Turbo S. Voor het eerst kan Porsche Design een chronograaf leveren met een design dat aansluit bij de auto.

Naast een hoger vermogen levert de motor een hoger koppel van 750 Nm (+50 Nm) tussen 2.250 en 4.000 tpm. Daarmee sprint de 911 Turbo S Exclusive Series in 2,9 seconden van 0 naar 100 km/u en in 9,6 seconden van 0 naar 200 km/u. De luchtweerstand wint het bij 330 km/u. Het gemiddelde verbruik is gelijk aan dat van de reguliere 911 Turbo S: 9,1 l/100 km (CO 2 : 212 g/km).

Bijzondere details

De 911 Turbo S Exclusive Series wordt geleverd op 20 inch 911 Turbo S Exclusive Design wielen met centrale wielmoer, in zwart hoogglans gespoten en met designlijnen in goudgeel metallic. Voor de goudgele afwerking heeft Porsche gebruikgemaakt van een nieuwe lasertechnologie. De zwarte remzadels van de Porsche Ceramic Composite Brakes (PCCB) dragen een goudgeel Porsche logo. Andere highlights zijn het actieve sportonderstel met Porsche Active Suspension Management (PASM), het Sport Chrono pakket, achterwielbesturing en Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) voor optimale handling en stabiliteit.

Buitengewoon design

De 911 Turbo S Exclusive Series springt in het oog door de speciale kleur goudgeel metallic en diverse elementen van carbon zoals de voorklep, het dak en de zijskirts. De striping op voorklep en dak is uitgevoerd in carbon-design. De uitschuifbare achterspoiler van carbon is onderdeel van de Aerokit 911 Turbo. Daarnaast wordt de achterzijde gekenmerkt door luchtinlaten van carbon, de specifieke bumper en twee dubbele uitlaatpijpen van zwart rvs. De voorschermen dragen het Porsche Exclusive Manufaktur logo.

Interieurafwerking van hoog niveau

In het interieur zijn met leder beklede, 18-voudig elektrisch verstelbare Adaptieve sportstoelen Plus standaard. Deze hebben twee geperforeerde strepen in de contrasterende kleur goudgeel, waarvan het patroon ook terugkomt in de alcantara dakhemel. De sierstiksels en het Turbo S logo op de hoofdsteunen zijn eveneens goudgeel en in de carbon interieurdelen is heel fijn koperdraad verwerkt. Aan de passagierszijde bevindt zich het limited edition nummer van de auto. Zelfs de instap is bijzonder door de verlichte Exclusive Series belettering in de dorpels.

Exclusieve chronograaf en bagageset

Porsche Design heeft een chronograaf ontwikkeld met dezelfde designfeatures als de 911 Turbo S Exclusive Series. Dit hightech horloge is gemaakt van lichtgewicht titanium met een zwarte coating. De wijzerplaat is goudgeel met twee carbon strepen. De rotors van het mechanische uurwerk hebben hetzelfde design als de wielen van de auto en in het opwindmechanisme komt de centrale wielmoer met Porsche logo terug. Het horloge wordt net als de auto in een oplage van 500 exemplaren gemaakt. Voor de 911 Turbo S Exclusive Series is ook een Exclusive Series bagageset beschikbaar. Deze bestaat uit twee reistassen, een compacte tas en een kledinghoes. Het design volgt het thema en kleurgebruik van de auto.

Van Porsche Exclusive naar Porsche Exclusive Manufaktur

Klanten van Porsche kunnen al meer dan 30 jaar kiezen voor maatwerk. Met de komst van de 911 Turbo S Exclusive Series start een nieuw hoofdstuk. Porsche Exclusive transformeert in een nieuw merk: de Porsche Exclusive Manufaktur. Maatwerk voor Porsche klanten blijft hierbij vooropstaan en daarnaast richt de Porsche Exclusive Manufaktur zich op het adviseren van klanten, het ontwikkelen van specifieke accessoires voor elke modelrange en de productie van limited editions als de 911 Turbo S Exclusive Series.

De 911 Turbo S Exclusive Series is vanaf vandaag te bestellen. De consumentenadviesprijs is € 301.600.