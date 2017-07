Zij wil een break? 10 Dingen om te doen

Vertelt je vriendin of vrouw je dat ze een break wil? Het komt misschien voor jou als een donderslag bij heldere hemel, maar… geen paniek! Houd het hoofd koel. Dit is een moment om alle zeilen bij te zetten. Dit is een kritiek moment.

Haar idee voor een break komt niet zomaar voor niets in haar hoofd op. Wellicht geeft ze al maanden signalen af dat jullie relatie niet goed gaat. Zie de problemen onder ogen en stel je open en volwassen op. Want alleen op deze manier kun je redden wat er te redden valt en uiteindelijk misschien zelfs jullie relatie verbeteren en versterken.

Zo ga je met een ‘break’ om. 10 Tips:

1. Geen paniek! Een break betekent niet per se een definitieve break (het hangt ervan af hoe ernstig jullie relatieproblemen zijn). Wel is het een duidelijk signaal dat er iets in je relatie niet goed gaat en daarom moet je er zo verstandig mogelijk mee omgaan.

2. Onderschat haar wens niet. Je mag het dan niet leuk vinden, maar als zij aangeeft behoefte te hebben aan een break, dan zal ze daar haar redenen voor hebben. Praat er samen over. Dit is een kans om jullie relatie te verdiepen.

3. Probeer niet al te zeer om haar te overreden om van de break af te zien. Hoe meer je haar vasthoudt, hoe meer ze wegwil. Toon je begrijpend en maak samen een plan. Dit is een moment waarop je kunt laten zien hoe volwassen je bent (dus geen tranen of smeekbeden!).

4. Neem haar verzoek voor een tijdelijke rustpauze niet al te persoonlijk op. In veel gevallen heeft ze gewoon even wat rust, tijd en ruimte voor zichzelf nodig.

5. Dramatiseer het niet. Tijdens een break hoef je echt niet krampachtig bij elkaar uit de buurt te blijven. Laat haar weten dat ze je altijd kan bellen als ze behoefte heeft om te praten of misschien zelfs samen een hapje te eten. Opeens wordt dat weer een ‘date’ en dat kan soms verdomd spannend zijn!

6. Stel je dus beschikbaar op, maar BEL HAAR NIET en zoek haar niet op! Want dat is nu juist niet de bedoeling van een ‘break’ van haar kant. Radiostilte van jouw kant dus. Niet alleen respecteer je zo haar wens, maar kom je ook sterker op haar over. Jij rooit het wel in je eentje! (Prettig bijeffect: het zal haar nieuwsgierigheid prikkelen als je – zoals gevraagd – niets van je laat horen. Wat is hij aan het doen?)

7. Benut de rustpauze goed. Ga niet op haar zitten wachten, maar zoek vrienden op en doe dingen die je altijd al had willen doen.

8. En… denk na over jullie relatie. Want zij gaat natuurlijk niet zomaar even weg… Bereid je voor op eventuele gesprekken die op de break zullen volgen.

9. Benut een ‘break’ NIET om met andere vrouwen te gaan daten, tenzij je daar met haar andere afspraken over gemaakt hebt of jij haar niet meer terug wilt 🙂 (want dat kan natuurlijk ook!).

10. Bedenk dat een break, als de basis van jullie relatie goed is, de relatie kan verdiepen en versterken en oude, slepende ritmes kan doorbreken. Als je er goed mee omgaat, kan een break voor een frisse wind in jullie relatie zorgen.