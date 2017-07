Zijn die chats nu echt zo onschuldig?

Als je een smartphone hebt (en wie heeft die nu niet?) en er een chat app op geïnstalleerd hebt (nogmaals: wie heeft dat nu niet?) dan kan het jou ook overkomen: een chat partner waarmee je een feeling hebt die – laten we eerlijk zijn – wel heel erg dicht in de buurt van verliefdheid komt.

Het begint allemaal met een beleefde, vriendelijke uitwisseling van berichtjes, misschien met iemand van je werk, of met de buurvrouw om te regelen wie de kinderen van school haalt. Al chattende ontdek je dat jij en zij veel dingen gemeen hebben, dat jullie het goed met elkaar kunnen vinden en zonder dat je het echt merkt, zoek je haar steeds vaker op en wordt jullie chat… intiem.

En hier kan het gevaarlijk worden voor diegenen die een ‘echte’ relatie hebben. Want niet alle relaties via chat, hoe onschuldig die ook begonnen zijn, kunnen worden afgedaan met een simpel ‘het is maar virtueel’.

Want een relatie via chat kan, zo menen de experts, tijd en energie aan je echte relatie onttrekken en kan je ertoe brengen om intieme dingen, problemen en gevoelens met een volslagen onbekende te delen; dingen, problemen en gevoelens die je anders wellicht met je eigen partner zou hebben gedeeld (of zou hebben moeten delen). Om kort te gaan, een intieme chat met een ander kan je echte relatie schaden.

Herken je het allemaal? Dan zou je er, volgens de experts, goed aan doen om eens bij jezelf na te gaan hoe het er met je echte relatie voorstaat. Gaat het allemaal nog wel goed of ontbreekt er iets aan? Zit je in een sleur? Mis je wat gezonde spanning? Kortom: zoek je in je chatrelatie dingen die in je echte relatie ontbreken?

Analyseer al deze dingen en ga dan wat ons betreft lekker door met chatten, als je wilt. Want wij willen je niet zeggen wat je wel of niet moet doen. Het is niet onze bedoeling om moralistisch te zijn. Jij weet zelf het beste wat goed voor je is.

Maar wil je je hart uitstorten, dan zijn we er voor je. Herken jij de situatie hierboven? Deel je ervaringen met ons en de andere lezers.