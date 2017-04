Zo creëer je de perfecte zijscheiding

De zijscheiding is al sinds de jaren ’40 in zwang maar kwam weer helemaal in de mode met Don Draper in ‘Mad Men’. Sindsdien zijn we de zijscheiding veel, heel veel, blijven zien. Op de catwalks en op straat.



Een zijscheiding is een perfecte manier om je haar een stijlvolle look mee te geven. Het is hét kapsel bij uitstek voor de succesvolle zakenman en de geliefde schoonzoon.

Houd je van perfectie, dan kom je er niet met een kam, maar kun je het beste je haarsnit op de zijscheiding afstemmen en de scheiding er als het ware door de kapper in laten knippen. Leg aan je kapper uit aan welke kant je de scheiding wilt hebben en hoeveel volume je aan beide kanten zou willen zien. Laat je ook adviseren over het type haarproduct. Een wax werkt in veel gevallen goed. Wil je een echt strak hoofd, dan kun je er nog wat haarlak overheen doen.

Om het jezelf helemaal gemakkelijk te maken, kun je de kapper vragen om een ingeschoren zijscheiding. Je moet dan wel zeker zijn van je zaak. Geef bovendien duidelijk aan hoe breed/smal je de scheiding wilt hebben. Een brede zijscheiding is stoer en modern, maar misschien is het niet wat je zoekt of misschien past het niet bij je levensstijl en werk.

Zijscheidingen zijn geschikt voor elk type haar. Natuurlijk is het gemakkelijker om een precieze zijscheiding te maken als je van nature steil haar hebt. Maar juist als je krullend haar hebt, kan het een ideale oplossing zijn om je haar een geordend aanzien te geven. Zo kun je het haar aan de ene kant vrij kort houden waardoor je korte metten maakt met krul en pluis en het haar bovenop je hoofd lekker laten krullen, zoals we dat ook bij de fashion show van Emporio Armani voor herfst en winter 2017 2018 zagen.

Op de foto’s kun je zien hoe het haar van de modellen met haarproducten en clips een bepaalde kant wordt opgedwongen. De clips kun je wat ons betreft overslaan, maar een föhn kan je helpen om de scheiding er scherp in te zetten en je haar een mooie beweging te geven.