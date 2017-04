Voor haar. Zo draag je die bloemenbroek bij frisse temperaturen

Ontzettend blij met je bloemenbroek (ja, ze zijn nog steeds in de mode!) maar laat het lenteweer het afweten? Geen probleem. Gewoon dragen is ons advies.



Bloemenprints moet je JUIST in de lente dragen, weer of geen weer. Bloemen horen erbij en we worden er allemaal vrolijk. Dus aantrekken die broek! Draag er een stoer jack op tegen de kou. Dat kan een leren jack zijn maar ook een spijkerjack. Een windjack of een parka is ook goed. Eronder draag je een warm truitje in een vrolijke kleur.

En verder maak je de look af met accessoires. Voor een up-to-date look ga je voor ROZE. Roze tassen zijn hot. Een zonnebril is natuurlijk altijd een must voor dat fashionista gevoel. En aan je voeten mag je dragen wat je wilt. Je favoriete sneakers of een paar sexy laarsjes. Up to you. Gooi je haar los in de wind. Met deze look kan het niet fout gaan…