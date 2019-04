Zo heb jij van de zomer een beach proof lijf! Dieet en trainen

Begin jij ook aan het strand te denken? En aan je lijf? Is het beach proof of wil je er nog het nodige aan doen? Voel je lichte paniek opkomen bij het idee uit de kleren te moeten, dan is het nu tijd om in actie te komen. Denk je dat je er klaar voor bent, dan even een kleine test: stel dat je nu, zoals je vandaag bent, een pool party zou hebben met veel mooie dames onder de genodigden. Kun jij zoiets aan? Ben je in een goede lichamelijke vorm of valt er nog wel wat aan te schaven?

Voor velen is een beach/pool proof body, ondanks alle goede voornemens, helaas toch vaak weer een last minute kwestie. De winter hakt er altijd in. Maar laten we vooruit kijken. Begin nu met trainen en gezond eten zodat je over drie maanden in vorm bent!

Je weet vast al hoe je het moet aanpakken, maar we zetten de drie pijlers voor een beach proof lijf nog even op een rijtje, met name voor de motivering!

#1 Afvallen en overtollig vet verbranden: dieet

Bereken het aantal calorieën dat je dagelijks nodig hebt (gebruik hiervoor de zoekterm ‘TDEE Calculator’ op internet). Met behulp van dit gegeven stel je, op basis van een realistisch streefgewicht, een eetschema samen. Dat moet gezond en gebalanceerd zijn. Ga voor natuurlijke voedingsmiddelen, voor vezels en proteïnen, vermijd suiker, zoetigheid en koolzuurhoudende dranken, geef de voorkeur aan volkorenproducten maar zorg ervoor dat je niet al teveel koolhydraten binnenkrijgt. Drink veel water en trakteer jezelf op een bus proteïnepoeder om je voedingspatroon dagelijks mee aan te vullen. Let wel op dat de proteïnen niet teveel suiker bevatten (raadpleeg het etiket).

#2 Afvallen en overtollig vet verbranden: krachttraining

Houd tenminste drie tot vier trainingen per week aan. Train serieus, met de juiste gewichten (niet te zwaar, niet te licht) en voer de oefeningen correct uit. Heb je nog niet veel ervaring, begin dan met apparaten (ze begeleiden je bewegingen) en ga pas later met losse gewichten werken. Train tenminste 50 minuten per training (misschien ook wat meer). Sluit elke training af met buikspieroefeningen.

#3 Afvallen en overtollig vet verbranden: aërobe training

Aërobe training – bewegen met een lage intensiteit gedurende langere tijd – is heel belangrijk om overtollig vet te verbranden. Aërobe training helpt ook om je spieren te definiëren zodat je ze goed ziet (droge spieren). Doe elke week tenminste drie keer aan aërobe oefeningen zoals fietsen of snel lopen op de loopband. Heb je een goede conditie dan kun je ook aan HIIT (High Intensity Interval Training) doen. HIIT staat voor zeer intensieve intervallen die worden afgewisseld met korte pauzes. Bijvoorbeeld een halve minuut heel hard sprinten of touwtje springen, dan een korte rustpauze om weer op adem te komen, en dan weer een halve minuut intensief bewegen. HIIT is ideaal om vet te verbranden. Zoek maar eens naar ‘HIIT training’ op internet.

Let op. Voorzichtigheid is altijd geboden. Raadpleeg een deskundig persoon als je serieus wilt afvallen en wilt graan trainen. Zowel je doelstelling (streefgewicht) als je dieet en training moeten realistisch en verantwoord zijn.

Een ander advies: kun je op een dag niet trainen of kun je niet onder dat gebakje uit, laat het er dan niet bij zitten, maar ga de volgende dag gelijk weer trainen en pak je dieet weer op. Er gebeurt niets als je een keertje zondigt, zolang je daarna je gezonde routine maar weer oppakt.

Je bent nu nog op tijd om van de zomer in vorm te zijn. Kom op! Kom in actie.

ADVERSUS